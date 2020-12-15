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15.12.2020 07:14
Рубрика: Экономика

В контакте с комфортом

В домах программы реновации устанавливают самое современное оборудование
Текст: Вадим Сергеев
Российская газета - Спецвыпуск № 282(8336)
Дома, построенные по программе реновации, становятся флагманами современной техники. Например, все они оснащены современными скоростными лифтами.
В новых домах даже лифтовые холлы выглядят элегантно и современно. Фото: Александр Корольков В новых домах даже лифтовые холлы выглядят элегантно и современно. Фото: Александр Корольков
В новых домах даже лифтовые холлы выглядят элегантно и современно. Фото: Александр Корольков

В 2020 году в столице введены в эксплуатацию 63 дома для участников программы реновации.

Фото: Александр Корольков
Началось заселение дома по программе реновации в районе Черемушки

Москва - самый массовый заказчик лифтов, это отмечают собеседники из числа руководителей лифтостроительных заводов.

Для реновационных домов требования те же, что и для обычных новостроек комфорт-класса. Лифты оснащены функциями голосового помощника, все детали сделаны из антивандальных материалов, разрабатываются даже модели с автоматическими системами дезинфекции. Но если это - дело перспективы, то общение с техническими специалистами по видеосвязи прямо из кабины - реалии сегодняшнего дня.

Помимо уникального технического оснащения другой особенностью домов, строящихся в рамках программы реновации, является и индивидуальный дизайн. Прекрасный пример этого - жилое здание на 1-й улице Машиностроения, которое построят по реновации в Южнопортовом районе. В нем будет 84 однокомнатные, 52 двухкомнатные и 46 трехкомнатных квартир. Несколько из них оборудуют для маломобильных людей. "Обеспечение условий для беспрепятственного доступа в дома маломобильных людей - важная часть проектной документации.

Обеспечение условий для беспрепятственного доступа в дома маломобильных людей - важная часть проектной документации

Для этого предусмотрены пешеходные дорожки с определенной шириной и уклонами, а также места для отдыха, расширенные входные группы и внутрикомнатные проемы, поручни в санузлах, а также тревожные кнопки для вызова экстренных служб", - рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

На придомовой территории и подземной автостоянке для транспорта людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрят парковочные места. Входы в каждую новостройку организуют на уровне земли, поэтому мамы с колясками и инвалиды смогут без проблем зайти в подъезд и сразу в лифт.

Информирующие обозначения помещений в доме будут дублироваться рельефными знаками.

Место под новостройки расчищают в соответствии с технологией "умного сноса" - это еще одна особенность реновационной кампании

В новостройке также запланирован двойной тамбур, вестибюль и помещения консьержа, колясочная и технические помещения. В квартирах будут лоджии с внутренней отделкой. Кроме того, там установят межкомнатные двери, освещение и розетки, уложат пол из ламината, стены оклеят обоями светлой гаммы. Керамической плиткой облицуют одну из стен на кухне, а также санузлы. Для комфортного переезда жителей установят сантехнику, кухонную мойку и электрическую плиту. На прилегающей территории организуют проезды, тротуары и пешеходные дорожки, там появятся детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом. Также будет выполнено комплексное озеленение: уложат газон, высадят деревья и кустарники.

Фото: Александр Корольков
В Солнцево почти достроили первый дом по программе реновации

В Бескудниковском районе столицы реновация идет активно. Место под новостройки расчищают в соответствии с технологией "умного сноса" - это еще одна особенность реновационной кампании. "На месте снесенных зданий появятся новостройки для переселения по реновации. Всего с начала программы в Москве уже демонтировано 32 пятиэтажки", - сказал Рафик Загрутдинов. Технология включает в себя несколько этапов: на первом внутри здания демонтируют отдельные элементы с разделением их по группам (фаянс и керамика, стекло, столярные изделия). После чего отходы отправляются на переработку для их повторного использования. Затем с помощью специального экскаватора разбирают железобетонный остов здания. Технология позволяет сделать процесс демонтажа более щадящим для окружающей среды и жителей соседних домов и сохранить максимальное количество деревьев.

При строительстве и проектировании домов по программе реновации учитывают черты нынешнего облика районов и бережно вписывают их в существующую застройку. Благодаря кропотливой работе специалистов на этапе проектирования было принято решение по сохранению и реконструкции домов авторской архитектуры в Перове, Богородском, Южном Тушине и других районах столицы. Проживающие в них москвичи будут переселены в современные и комфортабельные квартиры, а дома перепрофилируют под нужды района.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

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