Началось заселение дома по программе реновации в районе Черемушки

В середине ноября на юго-западе столицы в районе Черемушки сдали новый дом по программе реновации. Эта новостройка выстроена по индивидуальному проекту и расположена по адресу улица Профсоюзная, 32.

Рядом с ней одноименная станция метро, живописный Нахимовский бульвар и вся инфраструктура обжитого столичного района. Переезжают в новостройку жители пятиэтажки с улицы Гарибальди. Как обустраиваются на новом месте новоселы, своими глазами увидели корреспонденты "РГ".

Фасад новостройки с большими окнами отделан бежевым и коричневым декоративным кирпичом. На первом этаже новостройки скоро появятся кафе, аптека, магазины, бытовые службы. Здесь же разместится информационный центр по переселению, который консультирует граждан и сопровождает переезд. Возле стеклянной парадной нас встречает симпатичная жительница дома Ирина Лебедева. За собой она везет сумку на колесиках, из которой торчат три ножки от обеденного стола. В этом доме получила квартиру ее семья: муж Олег, дочь Владислава и внук Ярослав.

Муж работает, хотя уже и пенсионер, может помочь с переездом только в выходные дни, поэтому Ирина сама потихоньку перевозит пожитки. От старого дома до нового всего 20 минут прогулочным шагом.

На вопрос: почему не воспользуется правом участника реновации на предлагаемый бесплатный переезд? Отвечает, что самое ценное и бьющееся лучше перевезет сама.

По адресу улица Профсоюзная, 32 уже переезжают в новостройку жители пятиэтажки с улицы Гарибальди

Входим в дом. Перед лифтовым холлом с тремя лифтами (два из них грузовые) на стенах висят антивандальные почтовые ящики. Здесь же - большая колясочная, где можно хранить не только детские коляски, но и велосипеды, самокаты. Присматривает пока за всем охранник, он сидит на месте будущего консьержа, конечно, если эту услугу решат оплачивать жители. В обязанности охранника входит сопровождать людей со смотровыми ордерами и следить за порядком, ведь дом только начал заселяться, пока сюда переехали только четыре семьи. К слову, сами ордера выдают тут же, в Центре информирования населения.

Ирина Лебедева не нарадуется на новую просторную и светлую квартиру, полученную по реновации. Фото: Александр Корольков

"Это очень удобно, что все находится рядом, - рассказывает Лебедева, пока поднимаемся на лифте. - Жильцов ведь никто заранее не предупреждал, в какой дом переедем. Напротив нашей старой квартиры по улице Гарибальди, дом 17, строение 1 тоже строят дом по реновации. И мы думали, что поедем туда. Но в середине ноября раздался звонок. Пригласили посмотреть новую квартиру. С Олегом пришли сюда, взяли смотровой ордер, поднялись в квартиру, все осмотрели, опробовали. Пришли в восторг от увиденного и подписали согласие. А через три дня, 25 ноября, нам выдали ключи".

Пока Ирина рассказывала, лифт бесшумно довез нас и неспешно открыл двери на 14-м этаже. С одной стороны лифтового холла видна общая лоджия этажа, с другой - просторный коридор, в который выходят двери шести квартир. Одна из них - двухкомнатная квартира Лебедевых, рядом трехкомнатная - в нее в ближайшее время вселится соседка из старого дома Дарья с мужем и детьми. Остальные квартиры - однушка и три двушки - пока без хозяев.

"Но это будет или кто-то из наших жильцов по старому дому или из соседнего корпуса, - продолжает Ирина. - В старом доме было 60 квартир. Все друг друга знали, а я была старшей по дому. Здесь такую функцию на себя не возьму - возраст не тот, хлопотно очень, ведь переезд - дело нешуточное".

В доме много умных систем: на потолке холлов - датчики движения, так что свет не будет постоянно гореть в подъезде, датчики дыма в местах общего пользования и в квартирах, автоматическая передача данных о расходе воды, света и отопления. Входим в квартиру, в которой пока не так много мебели: в гостиной - диван и пуфик, горшок с фикусом и журнальный столик. В спальне только шкаф, кровать должны скоро привезти. А на кухне - только мягкий уголок да установленные строителями электроплита и мойка. Здесь хозяйка и выгружает ножки стола, привезенные из старой квартиры. В углах сложены коробки с посудой, стопки перевязанных книг, вазы и картины, которые хозяйка сама пишет масляными красками или вышивает.

"Бесплатную перевозку возьмем только для крупногабаритных вещей - холодильника, стиральной машины, мебели, - рассказывает она. - Но большую часть мебели оставим на старой квартире: зачем старую жизнь сюда тащить, тем более что там мы прожили 40 лет. Глупо ставить кухонный гарнитур с 5-метровой кухни в 12-метровую".

В доме много умных систем: на потолке холлов - датчики движения, так что свет не будет постоянно гореть в подъезде, датчики дыма, автоматическая передача данных о расходе воды, света и отопления

Разница между площадью старой квартиры и новой у семьи Лебедевых вышла в 17 квадратных метров. Общий метраж здесь 58 "квадратов", из которых 16 и 17 - жилые комнаты. В старой квартире комнаты были скромнее: 9 и 15 квадратных метров. Увеличивает зрительно пространство и высокий потолок - 2,85 метра против 2,5 в пятиэтажке. Радуют семью и два туалета: один совмещен с ванной, второй - отдельно, и в нем еще есть раковина. Как говорит Лебедева, пользу этого оценили сразу - здесь удобно помыть руки прямо с порога. Рассказывая, хозяйка временами поглаживает ручку межкомнатной двери, затем стену, прикасается к дверному косяку, а в комнате трогает дверь и перила застекленного балкона. И объясняет: до сих пор не может поверить в свое счастье новосела.

"Тут все сделано для людей, даже не знаю, как сказать спасибо тем, кто строил. На кухне - 10 розеток под любую технику, панорамный балкон с перилами-решеткой для безопасности. А окна, посмотрите: они шире и выше на полметра, чем в старой квартире, и создают столько света. И рама у них интересная: вертикальная створка открывается только на проветривание, чтобы не выпасть на улицу, и лишь верхняя горизонтальная фрамуга открывается полностью, - говорит хозяйка. - Виды-то какие: на МГУ, Деловой центр. Правда, муж высоты боится, но, думаю, привыкнет. Зато улицу совсем не слышно. Когда мы в первый раз ходили смотреть квартиру, я еще у охранника спросила: почему так тихо? А он только рассмеялся. От батареи здесь никогда не обожжешься, кажется, что они еле греют, но в квартире создают такое уютное, домашнее тепло. И ламинат на полу, и плитка, и люстры мне нравятся. Я даже не буду красить обои - запачкаются - тогда покрасим".

Как рассчитывает Ирина Лебедева, окончательно они переедут к концу декабря. Тогда и пустят в квартиру любимую кошку Маню, которая осталась хозяйке в наследство от старенькой мамы. Потом главная забота бывшей старшей по дому будет поторапливать своих подружек, чтобы скорее переезжали. Ведь вещи перетаскать недолго и не нужно менять привычный образ жизни. Все магазины, парикмахерские, поликлинику бросать не нужно, все это осталось в шаговой доступности. Еще одна мечта Лебедевой - внизу, в колясочной, собраться всем новоселам вместе и весело отметить переезд. Обязательно пригласят маломобильных соседей, которые поселятся на втором этаже: два ветерана Великой Отечественной войны и пять многодетных семей, в одной из которых воспитывается шестеро детей. Для них, кстати, во дворе уже построена детская площадка с различными горками, веревочными лабиринтами, лазалками.

В общем, начинается у обитателей старых домов в Черемушках, как и у тысяч других "реновационных" новоселов столицы, совсем новая жизнь. Пусть она будет счастливой.