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15.12.2020 08:00
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: К волонтерским программам приобщается все больше москвичей

Текст: Любовь Проценко
Десять московских волонтеров стали призерами конкурса "Доброволец России - 2020". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
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Она рассказала:

"Москву в финале конкурса представляли 20 волонтеров, 10 из них заняли призовые места. Это замечательный результат. Мы рады за ребят, мы гордимся ими и поздравляем все добровольческое сообщество столицы. Благодаря вашему примеру еще больше москвичей с каждым годом приобщается к волонтерским программам и социально значимым инициативам", - сказала Наталья Сергунина.

Одна из победительниц конкурса "Доброволец России - 2020" - Ольга Лоева. Ее программа наставничества для молодых людей с инвалидностью "Шаг в профессию 2.0" заняла первое место в номинации "Равенство возможностей". Наставниками проекта выступают специалисты ведущих российских и международных компаний. Под их руководством участники проходят тренинги и мастер-классы, получают консультации экспертов и HR-специалистов.

К проекту уже присоединились более 500 человек из Москвы и других регионов. Все они получают необходимые компетенции, возможность трудоустроиться, пройти стажировку в компании, а также открыть собственный бизнес.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Проекты еще девяти волонтеров заняли призовые места на конкурсе. Они направлены на поддержку детей в трудной жизненной ситуации, людей с особенностями здоровья, заботу о ветеранах, сохранение исторической памяти и развитие патриотизма. Один из проектов посвящен помощи бездомным животным.

Дипломы лауреатов получили:

- Николай Старченко в номинации "Доброе дело";

- Дмитрий Баженов в номинации "Оберегая сердцем";

- Екатерина Дорогина в номинации "Помощь детям";

- Вячеслав Давыдкин в номинации "Уверенные в будущем";

- Валерия Пугачева в номинации "Организатор добровольчества";

- Александра Калашникова в номинации "Говорит волонтер";

- Ольга Журавлева в номинации "Помощь животным";

- Виктор Сергеев в номинации "Равенство возможностей";

- Елизавета Олескина в номинации "Доброе дело", в подноминации #МыВместе.

Всего участие в 10-м, юбилейном, конкурсе "Доброволец России" приняло рекордное количество волонтеров - поступило 53 219 заявок в 14 номинациях. Почти 2,5 тысячи заявок отправили на конкурс москвичи - в три раза больше, чем в прошлом году. Число финалистов из столицы также выросло: с шести в 2019-м до 20 в текущем году.

Фото: Администрация Белгорода
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Лауреаты конкурса получат грантовую поддержку в размере до двух миллионов рублей. Общий грантовый фонд в этом году составляет 90 миллионов рублей. Кроме финансовой, проекты-победители получат широкую информационную поддержку. Их авторы попадут в молодежный и общественный кадровый резерв и получат возможность стать волонтерами на международных мероприятиях.

Для поддержки добровольческих инициатив в столице создан ресурсный центр "Мосволонтер". Он объединяет активных горожан, некоммерческие организации, власть и бизнес для совместного решения социально значимых задач. На сегодняшний день в базе "Мосволонтера" зарегистрированы более 100 тысяч добровольцев.

Как рассказали в центре, лауреатов национального конкурса из Москвы планируется приглашать к участию в городских волонтерских программах в качестве экспертов, чтобы они могли поделиться своим опытом и успешными практиками с другими представителями добровольческого сообщества столицы.

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