Названо количество предприятий-нарушителей антиковидных мер в Москве

Около десяти процентов столичных предприятий нарушают меры, действующие в городе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Большинство же заведений, по его словам, соблюдают все антиковидные ограничения.

- Злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы, - заявил Данчиков в эфире Первого канала.

Москва, напомним, по-прежнему остается лидером в стране по количеству выявленных случаев COVID-19. За последние сутки в столице вирус подтвердился у 5418 человек.