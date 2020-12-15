Москвичи, участвующие в масштабной программе реновации старого жилфонда, могут при желании докупить квадратные метры. В столичный фонд реновации подано более 780 заявок на приобретение дополнительных площадей в новых домах, 659 договоров уже заключено.

Понятно, что квартиры в новостройках, возведенных по программе реновации, обычно в полтора раза просторнее тех, что были у горожан в пятиэтажках - в основном за счет больших кухонь, санузлов и прихожих. Но есть реальный шанс сделать свое жилище еще больше - причем с городской льготой и без лишней головной боли. Ведь участники программы могут рассчитывать на 10-процентную скидку. Правда, надо понимать, что докупить дополнительные "квадраты" разрешено один раз. При этом площадь приобретаемого жилья в рамках этой сделки не должна превышать ста квадратных метров.

Подать заявление можно или до подписания договора на равнозначное жилое помещение или в течение двух лет со дня регистрации права собственности на равнозначную квартиру. В первом случае доплатить придется за разницу между общей площадью приобретаемой квартиры и средней площадью квартир в доме. Во втором же случае можно дополнительно к имеющейся равнозначной квартире приобрести еще одну квартиру по ее рыночной стоимости, но со скидкой в десять процентов. Какой из вариантов приоритетнее, решать вам.

"Раскидать по полочкам" все "за" и "против" можно самому. Благо простые расчеты прозрачны и делаются легко - достаточно воспользоваться специально выведенной формулой. Из площади приобретаемой квартиры нужно вычесть среднюю площадь равнозначных квартир в доме, куда планируется переезд. Так будет вычислено количество метров, за которые житель должен доплатить. Этот результат нужно умножить на рыночную стоимость одного квадратного метра приобретаемого жилья (стоимость указана к каждой квартире индивидуально согласно оценочному альбому). После этого от полученной суммы вычитается десять процентов скидки. Бывает, что один из собственников или нанимателей жилья не хочет докупать дополнительные "квадраты". В этом случае, увы, сделку совершить не удастся, поскольку все участники должны изъявить согласие на сделку. Выход есть - искать компромисс, договариваться.

Оплатить дополнительные метры можно с помощью кредитных средств, материнского капитала, жилищных субсидий, государственных жилищных сертификатов... Все необходимые вам консультации, включая юридическую помощь, оказывают специалисты Московского фонда реновации жилой застройки. Хлопоты, связанные с переездом, город тоже берет на себя. Причем на бесплатную перевозку вещей и мебели могут рассчитывать не только пенсионеры или многодетные семьи, но и все участники программы - такое решение столичные власти приняли еще в 2018 году. Надо лишь оставить заявку в Центре информирования по переселению. Они открыты на первых этажах новостроек программы реновации, куда планируется переезд.

Доплатить придется за разницу между общей площадью приобретаемой квартиры и средней площадью квартир в доме

Тем же, кто еще живет в пятиэтажке, а переезда нужно ждать какое-то время, положена еще одна льгота - освобождение от взносов за капремонт дома. Поддерживающий ремонт до момента переселения дома-участника организуется за счет средств городского бюджета.

Подробности

Важно знать, что докупить площадь в процессе переселения можно только в том же районе, где переселенцу предлагается равнозначная квартира. А после переселения в равнозначную квартиру для приобретения доступны квартиры в любой новостройке, возведенной по программе реновации в любом районе Москвы, опубликованные на сайте Фонда реновации в разделе "Покупка в течение двух лет".

Справка

Что нужно сделать, чтобы приобрести дополнительные квадратные метры?

- Получить от департамента городского имущества Москвы проект договора на равнозначную квартиру и взять договор на ознакомление, не подписывая его. Заявление на докупку в Фонд реновации нужно подать в течение 30 дней с даты получения проекта договора.

- Выбрать варианты из предложенных Фондом реновации для докупки взамен равнозначной квартиры.

- Записаться на прием для личной подачи заявления о докупке к специалисту Фонда реновации по телефону: +7 (495) 651-07-97 (далее нужно выбрать в голосовом меню кнопку 2).

- Подготовить необходимый для подачи заявления пакет документов.

- Приехать в офис Фонда реновации в назначенное время по адресу: ул. Ильинка, дом 13.

- Подать заявление о докупке с приложением обязательного пакета документов.

После этого Фонд реновации выносит одно из следующих решений: о заключении договора мены (применимо для собственников) или договора купли-продажи (применимо для нанимателей) или о проведении аукциона (принимается в случае, если в период рассмотрения Фондом реновации поданного вами заявления на ту же квартиру поступило еще одно заявление). В случае победы на аукционе собственник/наниматель заключает договор мены или договор купли-продажи.