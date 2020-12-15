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15.12.2020 07:46
Рубрика: Экономика

Высокий стандарт

Жилые районы становятся центрами притяжения благодаря новостройкам
Текст: Вадим Сергеев
Российская газета - Спецвыпуск № 282(8336)
Построенные по программе реновации новостройки - это не просто отдельный "мирок для переселенцев", а социальная доминанта всего района. Москвичи уже привыкли: там, где реновация, - там и новые дворовые пространства, скверы, спортплощадки, беговые дорожки.
Все работы по реновации ведутся по самым строгим стандартам качества. Фото: Сергей Михеев Все работы по реновации ведутся по самым строгим стандартам качества. Фото: Сергей Михеев
Все работы по реновации ведутся по самым строгим стандартам качества. Фото: Сергей Михеев

Собственно, стандарты благоустройства районов реновации во многом создаются самими жителями. Практика показывает, что в обсуждениях кварталов реновации участвуют не только активисты, но даже и самые, казалось бы, инертные слои населения. Если в 50-е сложилась такая ситуация, когда один только переезд из коммунальных "ульев" в собственные отдельные квартиры был историческим моментом, то теперь требования москвичей резко изменились. Теперь горожанам важно не просто новое жилье, а действительно новый стандарт жизни.

Фото: Пресс-служба департамента строительства города Москвы
Реновация создаст принципиально новую социальную инфраструктуру

Пожелания москвичей сочетают с современными подходами к обустройству территорий, применяемыми во всем мире. База философии реновации - разделение пространств на приватные и общественные. Если мы посмотрим на проекты реновации, то увидим, что рядом с метро формируются общественные зоны. Таким образом, появляется некий буфер между зоной подхода и подъезда к станции метро, где пересекаются огромные людские и транспортные потоки, и жилыми домами. Благодаря этому целый район получит общественную зону для прогулок, отдыха, катания на велосипедах и роликах. А вот уже дворы, и это мы тоже видим по готовым и утвержденным проектам планировки, - действительно приватные территории, со спортплощадками, детскими городками.

Естественно, основа благоустройства - это новые зеленые насаждения. Но деревья, конечно же, не сажают хаотично. При создании программы реновации были специально разработаны базовые требования к благоустройству территории жилой застройки. Для каждой территории определены требования: оговариваются параметры зеленых зон, игровых и спортивных площадок, их оборудования, материалы покрытий и другие элементы благоустройства. Мэр Сергей Собянин, изучив пожелания жителей, поставил задачу не просто переселить людей, а создать качественно новый уровень их проживания в городе. Требования призваны обеспечить комфортную и безопасную среду москвичам при реализации программы. Теперь можно говорить о создании высокого стандарта качества благоустройства московских территорий в зонах реновации, отмечают в департаменте строительства.

Как все это выглядит на практике? Вот хотя бы недавно утвержденный проект района Богородское, который в ноябре одобрил мэр Сергей Собянин. Район - уникальный, здесь соединяются сразу несколько зеленых территорий, любимых москвичами. Парк "Акведук" плавно переходит в "Лосиный Остров", тут же буквально в паре километров - леса Сокольников. Поэтому застройку в таком важном ареале обязательно нужно сочетать с гармоничным развитием природных территорий. Это мы и наблюдаем в проекте планировки по реновации. В документе оговорено, что все зеленые территории сохранят и приведут в порядок: создадут прогулочные и пешеходные пространства, организуют спортивные и детские площадки, сеть велодорожек.

Теперь можно говорить о создании высокого стандарта качества благоустройства московских территорий в зонах реновации

Разработчики продумали и благоустройство прилегающих территорий, в том числе бульвара по Ивантеевской улице, входной группы в национальный парк "Лосиный Остров" и территории храма Преображения Господня в Богородском. При разработке ряда проектов постарались создать ландшафтно-планировочную структуру с учетом исторического каркаса бывшей деревни Богородское - утерянных фрагментов улиц и русла ручьев-притоков Яузы.

Все зеленые территории сохранят и приведут в порядок: создадут прогулочные и пешеходные пространства, спортивные и детские площадки, сеть велодорожек

Кроме того, в рамках программы благоустроят не только территорию самих микрорайонов, но и прилегающие зеленые зоны для создания единого пространства на территории района. Например, бульвар по Ивантеевской улице превратят в комфортное и современное пешеходное пространство с тропинками, местами для спокойного отдыха и освещением.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru
Новоселы по программе реновации могут купить дополнительную жилплощадь

Порой реновация даже помогает избавиться от "сталкерских" пятен в современных районах. Возьмем то же Отрадное, где благодаря программе наконец исчез ветхозаветный долгострой, отмечают в департаменте строительства. Здесь строился многоэтажный гараж, однако все работы были приостановлены шесть лет назад. Сооружение находилось на контроле оперативной группы по сокращению объектов незавершенного строительства. После проработки всех вопросов эта территория была включена в перечень для строительства стартовых домов в рамках реновации. Разрешение на строительство жилого дома уже выдано.

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