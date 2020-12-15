Пострадавшего в ДТП в ТиНАО госпитализировал санитарный вертолет

В результате аварии на территории Новой Москвы понадобилась помощь санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, в поселении Кленовское произошло ДТП - столкнулись легковой и грузовой автомобили. По словам оперативного дежурного, пострадал мужчина 37 лет. После стабилизации его эвакуировали с места аварии санитарным вертолетом в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полете мужчину, находящегося в тяжёлом состоянии, сопровождала авиамедицинская бригада центра экстренной медицинской помощи, поддерживая и контролируя его состояние.