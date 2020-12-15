Новости

В России предложили вдвое сократить продажи алкоголя 07:37
В Турции заявили, что санкции США не повлияют на оборонную промышленность 07:04
Иммунолог назвала условие заражения коронавирусом при вакцинации 06:32
Власти Индонезии рассказали, когда пустят туристов на Бали 06:26
В Роспотребнадзоре сообщили, сколько длится потеря вкуса при COVID-19 05:49
В Башкирии 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых 05:47
В Берлине задержан подозреваемый в ограблении сокровищницы "Зеленый свод" 05:45
Австрийские военные научили собаку выявлять коронавирус по запаху 05:26
Врач объяснила опасность сна рядом со смартфоном 05:19
В Японии из-за снегопада отменили более 50 авиарейсов 05:00
В США сообщили о первом случае заражения дикой норки коронавирусом 04:49
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" сократил расстояние до Марса 04:47
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей 04:06
Турция осудила санкции США из-за С-400 и пообещала ответить 03:55
"Роскосмос" рассекретил документы к юбилею первой мягкой посадки на Венеру 03:34
Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков 03:08
CNN отказался показывать ролики Трампа о мошенничестве на выборах 02:58
Власти Египта сообщили о рекордном приросте заболевших коронавирусом 02:47
Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков 02:38
США исключили Судан из списка спонсоров терроризма 02:09
Трамп сообщил об отставке генпрокурора Барра 02:08
В Калининграде ужесточат ограничения из-за COVID-19 02:05
Израильский танк во время учений случайно обстрелял сектора Газа 01:40
Центр Европейской России ждет изменчивая погода со снегом 01:23
Прибывшие в Британию пассажиры могут сдать тест и сократить срок изоляции 01:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
15.12.2020 07:31
Рубрика: Экономика

И сад в придачу

Реновация - это не только новое жилье
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Спецвыпуск № 282(8336)
Программу реновации зачастую сводят только к жилью - мол, благодаря ей город получит жилые кварталы нового класса, а сотни тысяч горожан улучшат свои жилищные условия.
Вокруг домов, построенных по программе реновации, все тоже преображается. Фото: Пресс-служба департамента строительства города Москвы Вокруг домов, построенных по программе реновации, все тоже преображается. Фото: Пресс-служба департамента строительства города Москвы
Вокруг домов, построенных по программе реновации, все тоже преображается. Фото: Пресс-служба департамента строительства города Москвы

Все это действительно так, но существует и другой аспект реновации - создать принципиально новые кварталы только за счет жилых домов невозможно, нужна еще новая городская среда и, самое главное, социальная инфраструктура. Как она будет развиваться в рамках программы?

Дворец в подарок

Фото: Пресс-служба департамента строительстваа города Москвы
В Москве для квартир по реновации применяется единый строгий стандарт

Начнем с того, что социальная и другая необходимая людям сервисная инфраструктура появится прямо в новых домах. Все строящиеся по программе реновации новостройки предполагают нежилые первые этажи - здесь смогут разместиться кафе, аптеки, магазины, бытовые службы. Также предусмотрена и возможность размещения информационных центров по переселению, которые консультируют граждан и сопровождают переезд. А на следующем этапе, после завершения переселения, открываются магазины, аптеки, салоны красоты, детские образовательные центры, медкабинеты и другие полезные сервисы.

"Москвичи переедут не только в новое современное жилье, но и получат обустроенную среду проживания со всей социальной инфраструктурой, - отмечает руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. - В новых кварталах с учетом потребностей в соцобъектах построят детские сады, школы, поликлиники, спортивные и другие учреждения. В каждом квартале создадут комфортную городскую среду с благоустроенными зелеными дворами, парками и зонами отдыха.

При этом положительный эффект от реновации получают не только участники программы, но и москвичи, проживающие в соседних домах, для которых вся созданная инфраструктура также станет доступной".

В общей сложности в рамках программы реновации в столице возведут сотни социальных объектов - ключевой объем будет реализован на втором и третьем этапах переселения. Кроме того, в рамках реновации планируется создавать и новые рабочие места - где-то будут построены новые офисные центры, где-то торговые, спортивные и другие. Все это даст людям стимул работать рядом с домом.

В рамках реновации планируется создавать и новые рабочие места. Это даст людям стимул работать рядом с домом

В одном только районе Кузьминки благодаря реновации появится 11 объектов образования: 7 детсадов на 1275 мест и 4 школы на 1900 учеников. Будут построены 2 поликлиники. Спортивной инфраструктуры тоже ощутимо прибавится: в кварталах реновации в Кузьминках построят ледовый дворец с катком и несколько спортивно-оздоровительных комплексов. В других районах схожая ситуация - сначала проектировщики оценили существующую социальную инфраструктуру, провели опросы среди жителей, чтобы понять, есть ли нехватка в спортивных или других объектах, а после включили в проекты все необходимое.

В Митино, например, согласно пожеланиям участников программы, проект предполагает строительство школы, детского сада и детско-взрослой поликлиники.

Обратили внимание и на развитие транспортной инфраструктуры - проект предусматривает реконструкцию Путилковского шоссе. Там расширят проезжую часть и построят одноуровневую развязку. Появится и сеть внутриквартальных проездов.

Во всех районах реновации архитекторы заранее продумывают комплексную застройку территорий и добавляют все необходимое

А, к примеру, в районе Ивановское на месте 20 снесенных пятиэтажек проектировщики еще в прошлом году предложили построить современные жилые дома квартального типа - здания сформируют большие закрытые дворы, где разместятся детские и спортивные площадки, а также места отдыха. Помимо жилья планируется построить школу на 250 мест, детскую поликлинику на 320 посещений и детсад на 285 мест. Кроме того, в проекте есть культурно-досуговый центр, а на Зеленом проспекте и улице Молостовых предлагается обустроить велодорожки.

Проект с перспективой

Подобная картина наблюдается практически во всех районах реновации - архитекторы заранее продумывают комплексную застройку территорий и добавляют все необходимое. "В Зюзино будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с катком, который изначально планировался с бассейном, но по просьбам жителей был переделан", - уточняют в Департаменте строительства города Москвы.

Фото: Александр Корольков
Московские дома по реновации будут оборудованы лифтами комфорт-класса

Другой яркий пример - район Люблино. Там в двух кварталах 23 и 29 в рамках программы реновации появятся детский садик на 200 мест и школа на 450 мест, а также многофункциональный спортивный комплекс площадью около 12 тысяч квадратных метров. Согласно проекту планировки будет также благоустроена территория кварталов. На ней появятся детские и спортивные площадки, в порядок приведут проезжую часть и тротуары, построят новые дороги, обустроят парковочные карманы.

Кстати

В кварталах реновации проложат новые инженерные сети, чтобы они выдержали возросшие нагрузки - это коснется электро-, тепло- и водоснабжения. Большое значение это имеет не только для самих участников программы реновации, но и для их соседей - город модернизирует инженерные сети на всех улицах, где появятся новостройки реновации.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

Главное сегодня

В Башкирии 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых
Турция осудила санкции США из-за С-400 и пообещала ответить
Внесен законопроект о наказании до 2 лет тюрьмы за клевету в интернете
В Британии выявили новый штамм коронавируса
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
Как облегчат жизнь россиян законы декабря