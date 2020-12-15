Программу реновации зачастую сводят только к жилью - мол, благодаря ей город получит жилые кварталы нового класса, а сотни тысяч горожан улучшат свои жилищные условия.

Все это действительно так, но существует и другой аспект реновации - создать принципиально новые кварталы только за счет жилых домов невозможно, нужна еще новая городская среда и, самое главное, социальная инфраструктура. Как она будет развиваться в рамках программы?

Дворец в подарок

Начнем с того, что социальная и другая необходимая людям сервисная инфраструктура появится прямо в новых домах. Все строящиеся по программе реновации новостройки предполагают нежилые первые этажи - здесь смогут разместиться кафе, аптеки, магазины, бытовые службы. Также предусмотрена и возможность размещения информационных центров по переселению, которые консультируют граждан и сопровождают переезд. А на следующем этапе, после завершения переселения, открываются магазины, аптеки, салоны красоты, детские образовательные центры, медкабинеты и другие полезные сервисы.

"Москвичи переедут не только в новое современное жилье, но и получат обустроенную среду проживания со всей социальной инфраструктурой, - отмечает руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. - В новых кварталах с учетом потребностей в соцобъектах построят детские сады, школы, поликлиники, спортивные и другие учреждения. В каждом квартале создадут комфортную городскую среду с благоустроенными зелеными дворами, парками и зонами отдыха.

При этом положительный эффект от реновации получают не только участники программы, но и москвичи, проживающие в соседних домах, для которых вся созданная инфраструктура также станет доступной".

В общей сложности в рамках программы реновации в столице возведут сотни социальных объектов - ключевой объем будет реализован на втором и третьем этапах переселения. Кроме того, в рамках реновации планируется создавать и новые рабочие места - где-то будут построены новые офисные центры, где-то торговые, спортивные и другие. Все это даст людям стимул работать рядом с домом.

В рамках реновации планируется создавать и новые рабочие места. Это даст людям стимул работать рядом с домом

В одном только районе Кузьминки благодаря реновации появится 11 объектов образования: 7 детсадов на 1275 мест и 4 школы на 1900 учеников. Будут построены 2 поликлиники. Спортивной инфраструктуры тоже ощутимо прибавится: в кварталах реновации в Кузьминках построят ледовый дворец с катком и несколько спортивно-оздоровительных комплексов. В других районах схожая ситуация - сначала проектировщики оценили существующую социальную инфраструктуру, провели опросы среди жителей, чтобы понять, есть ли нехватка в спортивных или других объектах, а после включили в проекты все необходимое.

В Митино, например, согласно пожеланиям участников программы, проект предполагает строительство школы, детского сада и детско-взрослой поликлиники.

Обратили внимание и на развитие транспортной инфраструктуры - проект предусматривает реконструкцию Путилковского шоссе. Там расширят проезжую часть и построят одноуровневую развязку. Появится и сеть внутриквартальных проездов.

Во всех районах реновации архитекторы заранее продумывают комплексную застройку территорий и добавляют все необходимое

А, к примеру, в районе Ивановское на месте 20 снесенных пятиэтажек проектировщики еще в прошлом году предложили построить современные жилые дома квартального типа - здания сформируют большие закрытые дворы, где разместятся детские и спортивные площадки, а также места отдыха. Помимо жилья планируется построить школу на 250 мест, детскую поликлинику на 320 посещений и детсад на 285 мест. Кроме того, в проекте есть культурно-досуговый центр, а на Зеленом проспекте и улице Молостовых предлагается обустроить велодорожки.

Проект с перспективой

Подобная картина наблюдается практически во всех районах реновации - архитекторы заранее продумывают комплексную застройку территорий и добавляют все необходимое. "В Зюзино будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с катком, который изначально планировался с бассейном, но по просьбам жителей был переделан", - уточняют в Департаменте строительства города Москвы.

Другой яркий пример - район Люблино. Там в двух кварталах 23 и 29 в рамках программы реновации появятся детский садик на 200 мест и школа на 450 мест, а также многофункциональный спортивный комплекс площадью около 12 тысяч квадратных метров. Согласно проекту планировки будет также благоустроена территория кварталов. На ней появятся детские и спортивные площадки, в порядок приведут проезжую часть и тротуары, построят новые дороги, обустроят парковочные карманы.

Кстати

В кварталах реновации проложат новые инженерные сети, чтобы они выдержали возросшие нагрузки - это коснется электро-, тепло- и водоснабжения. Большое значение это имеет не только для самих участников программы реновации, но и для их соседей - город модернизирует инженерные сети на всех улицах, где появятся новостройки реновации.