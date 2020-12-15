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15.12.2020 20:53
Рубрика: Спорт

Тамбовские школьники приняли участие в "Неделе ГТО"

Текст: Татьяна Ткачева
В Тамбовской области в "Неделе ГТО" приняло участие около 900 школьников. Прием нормативов был организован в каждом районе. В сельских муниципалитетах для этого выделили один день и, как правило, ребята делали упражнения из силового блока. В Тамбове испытания проводились всю неделю - в том числе по стрельбе и плаванию.

Очень активно включился в акцию Мичуринск. В честь старта "Недели ГТО" там провели спортивный праздник, его открыл посол ГТО в регионе, старший тренер национальной сборной по тхэквондо Андрей Ким. Вместе с ним пришли ученики, ребята из областной федерации тхэквондо. Они сдали нормативы по гиревому спорту.

- Как посол ГТО и как тренер с многолетним стажем, хочу сказать: выполнять нормативы нужно обязательно, - подчеркнул Андрей Ким. - Знак на груди - это не дань моде, а удостоверение - не просто балл при поступлении в вуз. Тот уровень, на который человек способен выполнить нормативы, это показатель его здоровья. И для каждого важно понимание, насколько он соответствует общим требованиям.

Тамбовчане охотно посещают массовые мероприятия по продвижению комплекса ГТО в течение всего года. Так, в 2020-м здесь прошло более 2,5 тысячи испытаний.

- Площадки ГТО со специальными тренажерами за два последних года появились в 15 муниципальных образованиях. К 2023-му они будут построены во всех городах и районах области. Приоритетная задача региональной власти - развитие инфраструктуры массового спорта, доступной всем категориям граждан для самостоятельных занятий. Только так можно сделать спорт нормой жизни, - отметил начальник управления по физкультуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.

Фото: iStock
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По нацпроекту в этом году провели реконструкцию беговых дорожек стадиона в рабочем поселке Знаменка и футбольного поля на стадионе "Локомотив" в Мичуринске, оборудовали пять площадок ГТО - в поселках Дмитриевка и Умет, селах Гавриловка, Пичаево и Платоновка (Рассказовский район). Завершаются работы на стадионе "Олимп". Самый крупный объект - строящийся в Мичуринске ФОК.

В 2019 году по проекту "Спорт - норма жизни" площадки для тренировок и сдачи нормативов ГТО были построены в Тамбове, Мичуринске, Кирсанове, Котовске, Моршанске, Рассказове, Уварове и трех крупных селах.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область В России возрождают нормы ГТО РГ-Фото

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