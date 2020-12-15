ТРЦ "Европейский" грозит миллионный штраф за нарушения антиковидных мер

Столичный торгово-развлекательный центр "Европейский", что у станции метро "Киевская", могут оштрафовать на миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток. Причина - нарушение мер, которые должны соблюдаться из-за угрозы распространения COVID-19.

По словам заместителя начальника Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислава Зинюшина, в "Европейском" не были приняты достаточные меры по организации социальной дистанции и соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты. Администрация центра приглашена в инспекцию для составления протокола. Зинюшин рассказал агентству "Москва", что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей. Если же будет нанесен вред здоровью человека, торговому центру грозят санкции до миллиона рублей или приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.