Тульские школьники уйдут на каникулы 28 декабря

В Тульской области зимние каникулы начнутся с 28 декабря. Последним учебным днем этого года станет 25 декабря, такие рекомендации даны учебным заведениям региональном министерством образования, рассказала глава ведомства Алевтина Шевелева.

К этому дню в школах и профессиональных учебных заведениях должны провести аттестации за четверть или полугодие. При шестидневной учебной неделе учеба закончится днем позже - 26 декабря.

Министр подчеркнула, что сейчас в регионе нет оснований для введения всеобщего дистанта. В тоже время завершение полугодия на несколько дней раньше поможет замедлить рост заболеваемости. В настоящее время по требованиям Роспотребнадзора на дистанционное обучение в связи с превышением порога по ОРВИ переведены 365 классов в школах и 48 групп в профессиональных учебных заведениях.

Детские сады работают в прежнем режиме. Но в 68 группах приостановлен образовательный процесс.

Кстати

Ранее глава региона Алексей Дюмин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем. Исключение составляют предприятия непрерывного цикла. Но им предлагается по возможности минимизировать количество работающих в этот день.