В Ивановской области построили крупные спортивные объекты

Дворец игровых видов спорта, "олимпийский" бассейн и уличные площадки с тренажерами появились в регионе. Заниматься там смогут как любители, так и воспитанники спортшкол.

Так, на днях в Иванове открыли первый в регионе 50-метровый бассейн с шестью дорожками, отвечающий стандартам профессионального плавания. Он работает в составе фитнес-клуба "ОлимпияSPORT", но пригодится и ребятам из местных спортшкол. Договоренность с руководством компании достигнута, решается вопрос с финансированием. Тренировки начнутся в 2021 году.

- Спасибо частным инвесторам, которые вкладываются именно в спортивную инфраструктуру Иванова, - отметил ивановский губернатор Станислав Воскресенский. - У нас в этом году достроили Дворец игровых видов спорта, заканчивается проектирование Дворца водных видов спорта - он рассчитан больше под соревнования. И вот появился прекрасный спортивный клуб с 50-метровым бассейном - единственным в Ивановской области. Надеюсь, таких объектов станет больше, это вклад в будущее региона.

Проект Дворца водных видов спорта, действительно, почти готов. Этот вопрос, напомним, обсуждался на встрече Президента России с жительницами Ивановской области во время его визита в регион в марте этого года. Владимир Путин поддержал предложение о строительстве Дворца водных видов спорта, и позднее оно вошло в пакет поручений главы государства по итогам визита в Ивановскую область. Подготовка началась незамедлительно. Весной на проектирование объекта из областного бюджета направили 35 миллионов рублей. Спорткомплекс возведут в центре города на левом берегу реки Уводь. В здании планируют разместить бассейны длиной 50 и 25 метров, трибуны на 500 человек, спортзалы и зону для детей. В нем можно будет проводить тренировки и оздоровительные занятия по плаванию и другим водным видам спорта, сборы и крупные соревнования, в том числе федерального уровня. Это, несомненно, даст импульс для развития спорта в регионе.

Тем временем в Иванове завершено строительство самого крупного спортивного объекта региона - Дворца игровых видов спорта. Комплекс заработает с января 2021 года. Такое поручение дал Станислав Воскресенский после осмотра нового здания. Оно спроектировано для занятий и соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, также здесь можно организовать гандбольную секцию и тренировать спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Основной зал вмещает до 2500 зрителей, при необходимости количество мест можно увеличить. Также во Дворце есть тренажерный и тренировочный залы, помещения для единоборств и групповых занятий.

Сейчас на объекте завершается финальная отделка и настройка оборудования, идет проверка инженерных систем. На прилегающей территории оборудуют площадку с памп-треком и скейт-парком. Ее проект разработан при участии ивановских спортсменов-экстремалов.

Фото: Правительство Ивановской области

Сейчас ивановцы подбирают профессиональную команду, которая займется управлением Дворцом игровых видов спорта. Их задача - максимально вовлечь новый спорткомплекс в общественную жизнь города и области. Уже решено, что во Дворце будут выступать баскетбольный клуб "Энергия" и волейбольная команда "Шуяночка". После пандемии здесь будут принимать спортивные турниры всероссийского и международного уровня. Их организаторы помогали скорректировать проект так, чтобы полностью соблюсти современные требования. В частности, по рекомендации спортивных функционеров заменили покрытие в малом зале (с линолеума на паркет), правильно нанесли разметку, настроили звуковые, световые и мультимедийные системы сопровождения соревнований. В большом зале над паркетом смонтировали видеокуб. Также приобрели специальное покрытие пола, которое будут укладывать для проведения профессиональных матчей по волейболу. Также на базе Дворца спорта планируют проводить общественные мероприятия и концерты.

Напомним, этот объект был одним из двух оставшихся в регионе социальных долгостроев (наряду с детским садом "Теремок" в Кохме, который также завершат в этом году). Строительство Дворца начали в 2012-м по инвестпрограммам министерства спорта РФ. Затем финансирование остановили, объект пришлось законсервировать. Работы возобновились в прошлом году в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Общий объем финансирования в 2019-2020 годах составил 667,5 миллиона рублей, из них 611,4 миллиона выделили из федерального бюджета.

Станислав Воскресенский подчеркнул, что создание комфортных условий для жизни в Ивановской области так же важно, как развитие экономики. Объекты для физкультуры и спорта - одно из таких важных условий.

Так, в этом году в регионе обустроят восемь уличных спортплощадок по нацпроекту "Демография" и еще несколько - по программе "Формирование комфортной городской среды". Оборудование уже установили, к примеру, на стадионе поселка Петровский.

Продолжается строительство и крупных объектов. В Кинешме возводят ФОК с бассейном, рядом с ним расположат физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Фактически это мини-стадион: летом - футбольное поле, зимой - каток, по периметру - беговая дорожка с резиновым покрытием. В проекте также предусмотрены теплые раздевалки для хоккеистов. Такой же открытый стадион строится и в Иванове.