В Камешкове открыли колбасный завод за миллиард рублей

Новости

ТРЦ "Европейский" грозит миллионный штраф за нарушения антиковидных мер 13:52
85-летний актер Кахи Кавсадзе победил коронавирус 13:43
Русский национальный балет "Кострома" дебютирует в Минске 13:40
Названо количество предприятий-нарушителей антиковидных мер в Москве 13:35
Мачу-Пикчу снова закрыли для посещения 13:32
Фильм "Том и Джерри" выйдет раньше запланированного 13:28
Кокорин не полетел на матч против "Зенита" 13:23
В Перми оштрафовали больницу, где не изолировали заболевших сотрудников 13:22
Госдума продлила скидку при оплате пошлины через портал госуслуг 13:19
РФС отказался переносить заседание КДК по просьбе "Спартака" 13:15
Фото и видео: в Москве проводили в последний путь Валентина Гафта 13:11
Минприроды: До конца 2020 года в России ликвидируют еще 12 свалок 13:04
Крис Пайн сыграет в экранизации настольной игры Dungeons & Dragons 13:04
В Башкирии проверят все пансионаты с круглосуточным пребыванием людей 13:03
Губернатор Токио: Олимпиада состоится при любых обстоятельствах 13:03
Доля квартир с отделкой в новостройках Москвы достигла 68% 12:57
Вышел первый трейлер ремейка "Крутого Уокера" 12:55
Новым директором Политехнического музея назначена Елена Проничева 12:49
Собянин утвердил размер выплат студентам и ординаторам, работающим в пандемию в поликлиниках 12:45
"Шрек" и "Заводной апельсин" признаны достоянием США 12:41
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19 12:37
Фильм "Дорогие товарищи!" можно будет посмотреть в интернете 12:33
В Нидерландах из-за COVID-19 вводится режим полного локдауна 12:30
Сергей Кравцов поздравил российскую сборную по физике 12:28
В Томске скончался первый мэр города Геннадий Коновалов 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 13:02

В Камешкове открыли колбасный завод за миллиард рублей

Комплекс по переработке мяса запустила в райцентре компания "Владимирский стандарт" - одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий области. Для жителей Камешковского района создано 340 рабочих мест.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Инвестиции в "колбасный" проект составили один миллиард рублей. Реализуется он в три этапа. Объекты будут открывать по мере развития производства. Уже запущены линии термической обработки мясопродуктов, остывочная и осадочная камеры, работает участок фасовки готовой продукции.

Фото: Администрация Владимирской области
Во Владимирской области построят крупный завод по деревообработке

- В нашей области "Владимирский стандарт" уверенно расширяет географию деятельности. Проекты реализуются в Радужном и Владимире, в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах. В штате компании - более трех тысяч человек. Они имеют достойные условия труда и заработную плату. Очень ценно, что рабочие места создаются в сельской местности, на монотерриториях, - отметил губернатор Владимир Сипягин.

Компания рассчитывает стать градообразующим предприятием в Камешкове и увеличивать свое присутствие в других уголках области, добавил вице-президент "Владимирского стандарта" Павел Антов. Так, в 2021 году завершится строительство распределительного центра по обработке овощей, фруктов, мяса, рыбы, яиц и молочной продукции в Судогодском районе.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир Владимирская область: итоги 2020 года

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о направлениях сотрудничества с администрацией Байдена
За сутки в России подтверждено 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
В РФПИ опровергли информацию о закупке КНДР вакцины "Спутник V"