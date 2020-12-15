В Камешкове открыли колбасный завод за миллиард рублей

Комплекс по переработке мяса запустила в райцентре компания "Владимирский стандарт" - одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий области. Для жителей Камешковского района создано 340 рабочих мест.

Инвестиции в "колбасный" проект составили один миллиард рублей. Реализуется он в три этапа. Объекты будут открывать по мере развития производства. Уже запущены линии термической обработки мясопродуктов, остывочная и осадочная камеры, работает участок фасовки готовой продукции.

- В нашей области "Владимирский стандарт" уверенно расширяет географию деятельности. Проекты реализуются в Радужном и Владимире, в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах. В штате компании - более трех тысяч человек. Они имеют достойные условия труда и заработную плату. Очень ценно, что рабочие места создаются в сельской местности, на монотерриториях, - отметил губернатор Владимир Сипягин.

Компания рассчитывает стать градообразующим предприятием в Камешкове и увеличивать свое присутствие в других уголках области, добавил вице-президент "Владимирского стандарта" Павел Антов. Так, в 2021 году завершится строительство распределительного центра по обработке овощей, фруктов, мяса, рыбы, яиц и молочной продукции в Судогодском районе.