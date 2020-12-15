Один из главных вопросов, который обычно беспокоит новоселов, - какой ремонт будет сделан в новой квартире?

Подойдет ли он под вкусы и мебель, не будет ли слишком ярким или, наоборот, невыразительным? И наконец, не придется ли его переделывать из-за низкого качества работ или материалов? Ответы на эти и другие вопросы нашел корреспондент "РГ".

Под ключ

Начнем с того, что все квартиры в рамках реновации передают новоселам с улучшенной отделкой, выполненной по единому стандарту - его еще в 2017 году, на старте программы, утвердили столичные власти. Отделка комфорт-класса включает в себя практически все - в квартиру достаточно завезти мебель и можно начинать жизнь. Например, в жилье уже установлены светильники и вкручены лампочки - причем люстры сделаны в лаконичном стиле, жители их, как правило, не меняют. Мощность светильников рассчитывают с учетом площадей комнат, так что света хватает всем. Уже эта деталь отличает стандарты реновации от обычных новостроек - застройщики обычно, даже если делают ремонт "под ключ", оставляют только торчащие из потолка провода. Здесь люстры и светильники жильцы устанавливают сами. А в случае с реновацией достаточно щелкнуть выключателем и все - больше можно не беспокоиться.

Но начнем с начала. Первым делом тысячи уже переехавших в рамках программы москвичей встречает входная дверь - она металлическая, с глазком, надежным замком и ручками. Опять же, менять ее, как это часто делают в коммерческих новостройках с временными решениями, никому не приходит в голову - незачем.

Внутри двери заполнены минеральной ватой - это современный экологически чистый наполнитель, который обеспечивает высокую звуко- и теплоизоляцию. "Материал позволит поддерживать комфорт внутри квартиры - сохранить тепло зимой, прохладу летом и снизить уровень шума. Входная дверь органично впишется в квартиру - внутренняя отделка выполнена в цвет межкомнатных дверей или пола прихожей", - комментируют в департаменте строительства.

Полностью готовы для использования даже лоджии и балконы - они в обязательном порядке остеклены

Межкомнатные двери тоже выполнены в общем стиле со светлой отделкой - они сделаны из бруса или слоеного шпона и хорошо вписываются в любой интерьер. С внешней стороны на дверной профиль нанесен защитный слой, предотвращающий случайные сколы и потертости, благодаря этому двери прослужат дольше. Помимо стандартной фурнитуры все двери снабжены напольными ограничителями и телескопическими наличниками с двух сторон. В кухне всегда ставят двери с остеклением, а в комнаты могут вести как двери со стеклом, так и обычные.

Жилые комнаты, прихожая и коридор отделаны в одном стиле. Стены выровнены и оклеены светлыми обоями на флизелиновой основе. При желании новоселы могут покрасить их в любой цвет - краска стоит совсем недорого, работы занимают считаные часы, к тому же справиться можно самостоятельно. Но большинство оставляют все как есть - белый цвет хорошо сочетается с любой мебелью, а моются такие обои легко. Потолок по стандарту отделки тоже белый - он выровнен и покрашен латексной акриловой краской. По контуру смонтирован потолочный плинтус.

Полы тоже сделаны из современных материалов. В комнатах, прихожей и коридоре лежит долговечный светлый ламинат не ниже 32-го класса - он означает высокую износостойкость.

"Напольное покрытие укладывается на звукоизоляционную подложку, - рассказали в Фонде реновации. - В прихожей и коридоре может быть уложена керамогранитная плитка. Плинтус ПВХ белый или в цвет напольного покрытия с кабель-каналом позволит легко скрыть провода интернет- и телефонной линий".

Современные стеклопакеты сохранят в квартирах тепло и тишину. Фото: Пресс-служба департамента строительства города Москвы

Кухня ждет хозяйку

Практически полностью готова для жизни и кухня, в ней не хватает только кухонного гарнитура и стола со стульями. Стены помимо обоев под покраску на всю длину рабочей зоны выложены керамической плиткой, формирующей так называемый "фартук" между навесными и напольными шкафчиками. Уже установлены современная электроплита с 4 конфорками и тумба с мойкой из нержавеющей стали с однорычажным смесителем. Пол на кухне выкладывается из керамогранита. Такой материал позволяет легко поддерживать чистоту - он удобен для уборки.

Что касается санузла, то здесь стены на всю высоту выкладываются керамической плиткой, а на полу - светлый керамогранит, который уложен на гидроизоляционный слой. Потолки также различаются - иногда их делают подвесными, а иногда просто красят латексными акриловыми красками белого цвета. Оба решения одинаково практичны и хорошо выглядят. Вся сантехника и оборудование в ванных комнатах и уборных установлены. К примеру, ванны ставят либо стальные с эмалированным или акриловым покрытием, либо чугунные белого цвета. В комплекте - однорычажный смеситель и душевая штанга с держателем. Закрывает ванну экран из пластика или влагостойкого МДФ. Также устанавливается белая керамическая раковина, водный или электрический полотенцесушитель из нержавеющей стали и белый фаянсовый унитаз. Про вентиляционные решетки и ревизионные люки можно не упоминать - все эти мелочи тоже на месте.

Полностью готовы для использования даже лоджии и балконы. Во-первых, они в обязательном порядке остеклены - новоселам не нужно тратить на это деньги, да и неоднородное остекление не испортит внешний облик дома. "Остекление может быть ленточным или панорамным, - объясняют в департаменте строительства. - Первый тип характеризуется наличием в летнем помещении глухого защитного ограждения из кирпича, бетона и других материалов. Панорамное остекление максимально безопасное - устанавливаются закаленные или многослойные стекла и обязательное дополнительное металлическое защитное ограждение".

О замене окон, кстати, новоселы тоже могут не волноваться. В квартирах для программы реновации устанавливаются энергосберегающие оконные блоки из ПВХ, дерева или алюминия с двухкамерным стеклопакетом. Они надежны, долговечны и помогают поддерживать комфортную температуру в комнатах. Москитные сетки установлены сразу, они защитят от насекомых. В зависимости от архитектурного решения дома возможно ламинирование окон. Откосы выполнены с улучшенной подготовкой поверхности и окрашены латексной акриловой краской. Подоконники из ПВХ устойчивы к деформации и не требуют сложного ухода.

В тему

Легко заметить, что вся отделка квартир по реновации строго стандартизирована - это касается как видов ремонтных работ, так и материалов. Сделано это в том числе для того, чтобы участники программы четко понимали, какое новое жилье их ждет. Благодаря этому новая квартира не становится сюрпризом. Узнать все подробности об отделке квартир можно на сайте Московского фонда реновации жилой застройки. Там есть фотографии всех комнат с готовой отделкой - при желании их можно увидеть как с мебелью, так и без.