Новый год - всегда праздник, особенно если встречать его в новой квартире. Москвичей же, которые стали новоселами по программе реновации, в этом году в полтора раза больше, чем в прошлом.

Когда же очередь на новоселье дойдет до остальных участников программы? Как выполняется в Москве эта самая масштабная в стране программа по строительству жилья? На эти и другие вопросы корреспондента "РГ" ответил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Все идет по плану

Рафик Равилович, на днях прозвучала информация: для участников программы реновации в городе построен миллион квадратных метров жилья. Это сколько же москвичей получат по итогам 2020 года новые квартиры взамен морально и физически устаревших, которые идут под снос?

Рафик Загрутдинов: Напомню, программа реновации стартовала в 2017 году, а первые квартиры москвичи стали получать уже в начале 2018 года. Всего по программе реновации новые квартиры получили более 22 тысяч жителей, в том числе в этом году в новостройки переехало практически 9 тысяч человек. Но декабрь еще не закончился, и новоселов, конечно же, станет еще больше. Ограничения, которые город предпринимал для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, никак не повлияли на сроки реализации программы реновации. Мы наращиваем темпы жилищного строительства для переселения жителей из ветхих домов. С момента запуска программы уже построено 82 жилых дома общей площадью, как вы и отметили, более 1 миллиона квадратных метров. 62 новостройки из них переданы под заселение.

Но на будущую трехлетку перед строителями ставится еще более сложная задача: обеспечить жильем 120 тысяч участников программы реновации. То есть по 40 тысяч в год. Насколько это реально?

Рафик Загрутдинов: Цифры взяты не с потолка, все подсчитано. Чтобы москвичи своевременно получили обещанные квартиры, нам нужно нарастить в предстоящие три года объем ввода жилья. Программа реновации остается для Москвы приоритетной. Из 4,3 миллиона квадратных метров, которые планируется ввести в эти три года, 3,8 миллиона предназначены как раз для ее участников. В настоящее время в городе строятся и проектируются более 270 домов общей площадью 4,4 миллиона квадратных метров. Параллельно в работе находятся 472 стартовые площадки, на которые в ближайшее время тоже придут техника и рабочие и начнут стройку. Идет активная работа и по подбору новых площадок.

Мы все делаем для того, чтобы программа выполнялась в срок и с высоким качеством

В этом году столичные власти обнародовали этапы переселения участников программы реновации, рассчитанной на 15 лет. В частности, на первом этапе - за 2020-2024 годы - предполагается обеспечить новыми квартирами жителей 930 домов, идущих под снос, на втором этапе - по 2028 год - более 1630 домов, на третьем - до 2032 года - еще более 1800 домов. Реальное строительство позволит городу выдержать эти сроки? Москвичам ведь важно понимать, как строить свою жизнь. Скажем, одно дело, когда квартиру дадут через пару-тройку лет, и другое - лет через десять?

Рафик Загрутдинов: Пока могу сказать одно: мы все делаем для того, чтобы программа выполнялась в срок и с высоким качеством.

2020 год выдался сложным даже для Москвы с ее 2,6-триллионным бюджетом. Столица понесла большие расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Формируя бюджет на 2021 год, правительство Москвы признает, что для выполнения социальных обязательств перед москвичами городу, возможно, придется даже прибегнуть к заимствованиям, чего он не делал уже много лет. Не появится ли на фоне этих трудностей проблем с финансированием программы реновации?

Рафик Загрутдинов: Все наши планы во вводу жилья обеспечены финансированием в полном объеме. В проекте бюджета на 2021-2023 годы на программу реновации выделено более 300 миллиардов рублей.

Школа, детсад, поликлиника в шаговой доступности

Предполагалось, что застройка районов реновации будет идти комплексно, качественно меняя городскую среду. Что, кроме жилых домов, там строится?

Рафик Загрутдинов: Проведены общественные слушания, на которых москвичи обсудили изменения, предстоящие конкретно в их районе. Предварительно проектировщики тщательно изучили обеспеченность каждого из районов объектами социальной инфраструктуры, чтобы понять, чего именно не хватает в том или ином квартале. В итоге в программу реновации было включено строительство сотни социальных объектов. 250 из них - это школы и детсады, более 30 - больницы и поликлиники, около 50 - физкультурно-оздоровительные комплексы. Цель - максимально приблизить их к местам проживания москвичей. Большие возможности для улучшения качества жизни в жилых кварталах открывает и то, что первые этажи всех новостроек отдаются под магазины, службы быта, аптеки, кафе, клубы по интересам как для детей, так и взрослых. Заселяются дома, и одновременно начинает обживаться там и бизнес, предлагая жителям услуги, наиболее пользующиеся спросом.

Рафик Загрутдинов: Все планы повводу жилья обеспечены финансированием в полном объеме. Фото: Пресс-служба департамента строительства города Москвы

Ну и, конечно, особое внимание уделяется благоустройству. Новоселы переезжают в новые дома, а во дворе у них уже построены детские и спортивные площадки. Причем не одна на всех, а по возрастам: для малышей до трех лет, для ребятишек постарше - трех - семи лет, семи - двенадцати лет. Чтобы жители могли отдохнуть на свежем воздухе, в каждом дворе устанавливаются скамьи и садовые диваны. Спортивное ядро с дорожно-тропиночной сетью, удобной для пробежек, позволяет заняться спортом всем москвичам, независимо от возраста. Для выгула собак создаются специальные закрытые площадки. Ну и, конечно, обязательно разбиваются цветники и газоны.

Есть районы, где уже видно, как меняется застройка в процессе реновации?

Рафик Загрутдинов: Таких районов много - их можно увидеть в разных концах столицы. На севере - это Бескудниковский и Дмитровский районы, на востоке - район Соколиной горы, на западе - Солнцево, в Новой Москве - район Михайлово-Ярцевское.

Предполагалось, что реновация захватит и промзоны города. Это так?

Рафик Загрутдинов: Промзоны в Москве - это в основном срединная часть города, хорошо обеспеченная транспортом, необходимой инженерной и социальной инфраструктурой. Еще недавно на большинстве площадок там можно было увидеть только полуразвалившиеся цеха, ветхие склады и заборы. Но за последние годы эти территории все более активно осваиваются. Причем строго по комплексному принципу, когда одновременно с жильем создаются и рабочие места. Примером того, как может преобразиться "ржавый пояс" - так часто называют в Москве промзоны - может быть территория бывшего автогиганта ЗИЛ. На месте отживших свое заводских конвейеров выросли уникальные спортивные центры - синхронного плавания и Ледовый дворец, разбит парк "Тюфелева роща", завоевавший уже не одну архитектурную премию, реконструируется набережная Марка Шагала на Москве-реке... Думаю, мы будем использовать этот позитивный опыт и при реализации программы реновации.

А что представляют собой сами дома под реновацию? Они все панельные или разные - кирпичные, монолитные?

Рафик Загрутдинов: Все дома по программе реновации возводятся по индивидуальным проектам, которые разрабатываются с учетом квартирографии переселяемых домов. Большая часть их - монолитные. Панельных новостроек около 30 процентов, но и они все относятся к новым модернизированным сериям, которые отличает высокая энергоэффективность и разнообразие отделки фасадов. Так что перепутать не только дом, но и город, как это произошло с героями нестареющей кинокомедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", их жильцам не удастся.

Какая у новостроек этажность? Скептики утверждают, что москвичей переселят в сплошные небоскребы - человейники?

Рафик Загрутдинов: Большая часть домов переменной этажности, что позволяет сделает облик города более выразительным. Средняя этажность по программе реновации - 14 этажей. В ряде других районов, куда пришла реновация, есть потребность в архитектурных акцентах, и тогда строятся более высокие здания - их строительство помогает ускорить волну переселения. С этим тоже приходится считаться. Следует учесть, что в рамках программы реновации обеспечивается строительство жилья для переселения жителей, и при этом будут решены вопросы расселения коммунальных квартир, общежитий и предоставления жилья очередникам.

Чем порадует квартира

В социальных сетях иногда встречаются жалобы на строительные недоделки в квартирах новоселов...

Рафик Загрутдинов: Все передаваемые для переселения квартиры соответствуют установленным нормативам. Случаи, когда выявляются недоделки в квартире, случаются не так часто, и их устранение происходит оперативно и в установленном порядке.

А сами квартиры такие же, как показывали москвичам в шоу-румах в ходе обсуждения программы реновации?

Рафик Загрутдинов: Да, как и обещано, все квартиры предоставляются переселенцам с улучшенной отделкой. Сдаем мы их "под ключ". Чтобы можно было перевезти вещи и сразу жить. Стены оклеены светлыми флизелиновыми обоями. Устраивает цвет? Отлично. Не устраивает? Можно перекрасить. Потолки покрашены латексной акриловой краской. На полу в санузлах, на кухне, в прихожей, на балконах и лоджиях - светлый керамогранит, в комнатах - ламинат не ниже 32-го класса. В ванной - плитка от пола до потолка, на кухне - фартук из плитки. Даже светильники везде уже повешены.

Проектировщики тщательно изучили обеспеченность каждого из районов объектами социальной инфрастуктуры, чтобы понять, чего именно не хватает в том или ином квартале

Появились ли за три года работы над программой какие-то новинки, внедренные по просьбе жильцов?

Рафик Загрутдинов: Да, в домах, построенных под реновацию, теперь внедряются современные технологии умного города - "Смарт-стандарт города Москвы". Монтаж распределительных сетей для телевидения, телефонии и интернета предусматривается до каждой квартиры. Раньше это делали только до распределительного щитка на лестничной площадке. Входные домофоны, лифтовые холлы и лифты оборудованы тревожными кнопками, а также системами двусторонней голосовой связи с диспетчерскими и системами видеонаблюдения. В холлах планируется установка информационных панелей для размещения городской информации. Данные по расходованию электричества и тепла жильцы смогут передавать автоматически в городские информационные системы.

Город предоставил участникам программы помимо получения равнозначной или равноценной квартиры возможность докупить площадь, чтобы сразу максимально улучшить жилищные условия семьи. Насколько востребована такая возможность?

Рафик Загрутдинов: В Московский фонд реновации поступило более 780 заявок на покупку дополнительных "квадратов". 576 заявок были получены сразу в момент переселения, еще 147 - в течение двух лет после получения новых квартир - это предусмотрено законом. В настоящее время уже заключено 659 договоров.

Среди переселенцев немало людей пожилых. Кто и как помогает им с переездом? Ведь как говорится, переезд что пожар, особенно для человека, прожившего на одном месте не одно десятилетие.

Рафик Загрутдинов: Городской закон гарантирует оказание помощи в переезде ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, одиноким и одиноко проживающим пенсионерам, а так же другим льготным категориям горожан. Помогают им в бесплатной перевозке мебели и всего имущества. Впрочем, если оформить заявку в Центр информирования по переселению, то такую помощь могут получить не только льготники, но и все переселенцы без исключения.

Нужно ли куда-то ходить за получением ордера на новую квартиру?

Рафик Загрутдинов: Оформлением всех документов занимается департамент городского имущества. Как только дом готов к заселению, представители этого департамента рассылают жителям, для которых он построен, письма с предложением новых квартир. С этим письмом и паспортом достаточно прийти в Центр информирования по переселению, который открывается на первом этаже дома, и получить ключи. Понравилась квартира? Центр оформит ваши права на нее. Не понравилась? Предложат посмотреть другую. Но более чем 90 процентам переселенцам нравится самая первая предложенная квартира.

Старые дома в Москве сносятся уже в массовом порядке. Используется ли при этом раздельный сбор мусора, который сейчас внедряется в городе?

Рафик Загрутдинов: Пятиэтажки сносят с помощью технологии "умного сноса". На первом этапе идет поэлементная разборка с разделением отходов на металл, дерево, стекло, изоляционные материалы. Затем их сортируют по контейнерам и отправляют на переработку на специальных полигонах. На втором этапе демонтируется остов здания с помощью экскаватора-разрушителя. На полигоне крупные куски бетона дробятся на мелкие, превращаются, например, в крошку, которая используется при ремонте дорог, для засыпки котлованов и траншей.