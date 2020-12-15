На западе столицы в районе Солнцево почти достроен новый жилой дом. Уже в январе в него могут заселиться первые в районе участники программы реновации. Как идет строительство, увидели корреспонденты "РГ".

Район Солнцево появился на карте Москвы в 1984 году. Но многоквартирное жилье массово начали строить в 1960-е годы, когда дачному месту дали статус поселка городского типа. За долгие годы эти панельные дома исчерпали свой градостроительный ресурс, многие из них пришли в аварийное состояние. Жители таких пятиэтажек и готовятся переехать в новостройку. Ее строительство началось на пустыре в феврале 2019 года.

Теперь на улице Щорса,15, возводится двухсекционный дом оригинального облика - это, по сути, даже два дома, соединенные балконом-аркой на уровне второго этажа. Первый этаж в здании нежилой: здесь после завершения стройки расположатся Информационный центр реновации, помещения для консьержа, место для колясок, велосипедов, самокатов и т.п. Кроме этого, останется свободное пространство, которое могут арендовать магазины или предприятия сферы услуг. Жилые квартиры начинаются со второго этажа. Несмотря на то что внешне новостройки похожи, планировка внутри домов абсолютно разная.

"Всего в доме 258 квартир общей площадью 15,2 тысячи квадратных метров", - рассказал "РГ" представитель подрядной организации Фонда реновации Антон Михеев. В первом корпусе, по словам строителя, на каждом этаже будет по четыре квартиры: две "однушки", "двушка" и "трешка". А всего в здании - 46 однокомнатных квартир, по 23 двух- и трехкомнатных. В другом доме, в который мы заглянули вместе с представителем подрядной организации, распложены 154 двухкомнатные и 12 трехкомнатных квартир. Лифты проходят финальную наладку оборудования. Поднявшись на нужный этаж, мы увидели светлый и просторный коридор с рядами квартир. На третьем этаже, как и на остальных до 9-го этажа, по восемь квартир. С 9-го этажа и выше - по семь квартир на каждой лестничной клетке. Все двери квартир еще защищены полиэтиленовой пленкой, поскольку на этаже продолжается монтаж потолочного покрытия. Бело-бежево-черные коридоры смотрятся вполне респектабельно. Как говорит Михеев, метраж и планировка у квартир разные, но во всех есть застекленные балконы.

Заглядываем в одну из квартир: из коридора видна перспектива на две комнаты и кухню. Помещения светлые, с высокими потолками и большими окнами. Отделка чистовая: на полу в жилых комнатах положен ламинат благородного серого цвета; в коридорах, санузле и на кухне - керамогранит приятного бежевого оттенка. Стены оклеены обоями под покраску.

Фото: Александр Корольков

Во всех окнах двухкамерные стеклопакеты, надежно защищающие будущих жильцов от посторонних шумов и сквозняков. На потолках висят люстры. В санузлах установлена вся сантехника. Что касается ванной комнаты, то ее габариты позволяют не только разместить здесь стиральную машину, но найти место и для шкафчиков.

Каждый корпус - монолитная железобетонная конструкция с вентилируемым фасадом, который как раз сейчас находится в процессе сборки. Когда эту работу завершат, он станет основной изюминкой строения.

Сейчас на объекте работают 600 строителей, которые завершают отделочные и пуско-наладочные работы, занимаются благоустройством

"Здесь сложный фасад, выполненный в стиле строгой геометрической новомосковской архитектуры, - это наша гордость, - объясняет Антон Михеев. - В его создании используем восемь видов клинкерного кирпича с вставками из керамогранита "под дерево" и оцинкованной стали. Эффект отражения создают металлические ламели, идущие вдоль здания".

В квартирах будущих новоселов строители завершают отделку, а во дворе - благоустройство. Фото: Александр Корольков

Увиденное впечатляет - если взглянуть на готовый участок фасада, то кажется, что на темном фоне кто-то обвел белым маркером по два этажа здания или нарисовал орнаменты времен палеолита. Всей этой красоте не мешают специальные корзины под кондиционеры.

Под землей дома соединены единым паркингом на 124 машино-места. Оставив машину под землей, владелец на лифте прямо отсюда доедет до нужного ему этажа. В отличие от многих новостроек, въезд на подземную парковку будут открывать автоматические двери, а не шлагбаум. А за порядком следить, если того захотят жители, будет охранник, место для поста на территории паркинга уже выделено.

Новостройка, возведенная по адресу: улица Щорса, 15, совсем скоро примет первых новоселов. Фото: Александр Корольков

На дворовой территории собрана и большая детская площадка с яркими желто-зелеными горками-паровозиками, пружинные качели, песочница и веревочный городок. Чуть поодаль рабочие монтируют оранжевого цвета тренажерные комплексы и площадку воркаута. Тут же собирают столы для настольных игр, а по периметру здания укладывают тротуарную брусчатку.

На финальном этапе благоустройства во дворе поставят десятки больших контейнеров с кустарниками. К слову, посадочный материал уже прибыл и составлен возле одной из площадок со стройматериалами. Помимо кустарников планируют посадить во дворе клены и липы. Как и предполагает проект, огороженная дворовая территория будет без машин. Забор у дома есть и сейчас, только пока строительный. И если бы мы были просто прохожими, то решили бы, что до конца стройки еще далеко: сюда то и дело приезжают трактор и бетономешалка... Но, как утверждает Антон Михеев, строительство вышло на финишную прямую.

"Сейчас на объекте работают 600 строителей, которые завершают отделочные и пуско-наладочные работы, занимаются благоустройством. Все закончим в ближайшее время, - говорит Михеев. - А значит, с 2021 года будущие жители могут переезжать.

Кстати, в программу реновации района Солнцево вошли 43 пятиэтажных дома, построенных в 1960-е годы. Так что новоселья продолжатся.

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Сергей Собянин, мэр Москвы:

Первые дома по программе реновации мы начали заселять в начале 2018 года, сейчас уже больше 28 тыс. жителей Москвы получили новые квартиры. Строим порядка 170 объектов, больше сотни проектируется в настоящее время.

Мне очень хочется, чтобы итогом программы были не только новые качественные дома, современная инфраструктура и обилие парковых пространств в максимальной доступности, но и тот самый микроклимат, из-за которого люди так дорожат своей малой родиной.