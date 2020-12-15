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15.12.2020 16:09

Концессионер идет в тоннель

В Воронеже нашли инвестора для реконструкции подземного перехода
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 282(8336)
Реконструкцию перехода у здания ЮВЖД в центре города проведет частная компания. Концессионное соглашение с ней заключила мэрия Воронежа. Договор рассчитан на 20 лет.

Потенциального инвестора отбирали на открытом конкурсе. Но заявка поступила всего одна, и в итоге соглашение подписали с ООО "Стройплан". В сентябре та же компания взяла в концессию пострадавший от пожара переход на Московском проспекте (у политеха). В сравнении с ним тоннель у ЮВЖД (на перекрестке проспекта Революции и улицы Степана Разина) находится в лучшем состоянии. Несколько лет назад торгующие здесь предприниматели за свой счет провели посильный ремонт. Но власть Воронежа решила, что объект нуждается в более масштабной модернизации.

Фото: Елена Нагорных/РГ
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По условиям договора концессионер должен будет в течение двух лет вложить в реконструкцию перехода 18 миллионов рублей. Перекрывать доступ пешеходам на время ремонта, как полагают в мэрии, не потребуется. В подземке оборудуют как традиционные павильоны для торговли (сегодня здесь есть ряд киосков и точка общепита), так и места под торговые автоматы и банкоматы. Для видеонаблюдения установят не менее 10 камер.

- Важнейшим условием концессии и дальнейшей реконструкции является современное оборудование для маломобильных групп граждан. На входах и выходах будут смонтированы наклонные подъемники, а лестничные спуски оборудуют пандусами, - отметил мэр Вадим Кстенин.

Также инвестору придется привести в порядок мозаичное панно, созданное к Первомаю-1986 по заказу ЮВЖД. На нем изображены строящиеся дома, фейерверки и актуальная на тот момент эмблема Воронежа.

Размер концессионной платы, перечисляемой в бюджет города за пользование объектом, составит около 1,7 миллиона рублей в год. Компания сможет извлекать доход от сдачи площадей в аренду, размещения наружной и аудиорекламы. Также в переходе появится платный туалет.

Сейчас "Стройплан" готовится приводить в порядок тоннель на Московском проспекте. Экспертная оценка несущих конструкций подтвердила их надежность. Теперь идет разработка проектно-сметной документации. Реконструкция будет стоить более девяти миллионов рублей.

Фото: iStock
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- Переход на Московском проспекте давно требовал внимания. Особенно плачевной ситуация стала после пожара. У нас была практика восстановления таких объектов за счет бюджета, но мы понимаем, что без создания там цивилизованной торговли практически невозможно будет сохранить их в приличном виде. Сделать это позволит привлечение концессионера. Такой формат позволяет не тратить казенные средства, которые можно направить на решение других городских проблем. При этом имущество остается муниципальным, - пояснил Вадим Кстенин.

Напомним, один подземный переход в Воронеже - самый обширный, у цирка - уже реконструировали за счет частных средств. Концессионер вложил около 70 миллионов рублей.

Тоннели на улицах Ворошилова и Димитрова инвесторов не заинтересовали. Их планируют отремонтировать за счет бюджета, а к дальнейшему содержанию привлекут бизнес.

Тем временем

В Воронеже появилась первая "зебра" с подсветкой. На надземный пешеходный переход на улице Переверткина в темное время суток теперь падают лучи проектора на светодиодах. Его в порядке эксперимента за свой счет смонтировала местная компания - производитель светового оборудования. В первые дни наблюдались сбои, которые объяснили перенастройкой оборудования.

- Это проецирование с высокой степенью защиты от влаги и перепада температуры от -40 до +40 градусов. Отличительная особенность примененной технологии в том, что световая модель воспроизводит форму перехода максимально близко к оригиналу, - рассказал представитель фирмы-инвестора Андрей Шишкин.

Бело-желтые полоски теперь хорошо видны, даже если реальную разметку скрадывает грязь, снег или туман. А главное - в лучах света на такой "зебре" отлично видны и пешеходы.

Дополнительное освещение и цветовое обозначение перехода было устроено по инициативе ГИБДД по Воронежской области и администрации города.

- Место выбрано не случайно: оно находится вблизи лицея N 3, здесь высокая интенсивность транспорта и пешеходного потока. К тому же за прошлый год на этом участке было зарегистрировано 50 ДТП, в том числе с пострадавшими. В 2020-м была организована искусственная неровность, совмещенная с пешеходным переходом ("зебра" выше уровня дороги. - "РГ"). Подсветка еще повысит безопасность пешеходов, - подчеркнул руководитель УГИБДД по региону Евгений Шаталов.

В текущем году в Воронеже было оборудовано почти два десятка таких приподнятых переходов. Эту работу планируют продолжить. "Центр организации дорожного движения совместно с ГИБДД ведет работу по оценке эффективности применяемых мер. Решение о дальнейшем внедрении светового оборудования будем принимать по итогам тестового периода, который продлится до конца декабря", - добавил первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин.

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