В Воронежской области начинается реализация проекта Росатома

15 декабря 2020 года губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с генеральным директором АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") Андреем Петровым и заместителем генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации "Росатом" Сергеем Обозовым в режиме видеосвязи.

Темами обсуждения стали новое направление сотрудничества - проект "Эффективный регион" и развитие г. Нововоронежа.

"Наше взаимодействие дает необходимый результат, который мы все видим на примере Нововоронежа. В рамках наших действий по Соглашению за последние годы Нововоронеж стал одним из самых благоустроенных населенных пунктов Воронежской области, и, конечно, это огромная заслуга Концерна "Росэнергоатом" и Госкорпорации "Росатом", - сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

О реализации проекта "Эффективный регион" участников встречи проинформировал Сергей Обозов. В настоящее время проект реализуется Госкорпорацией "Росатом" в 22 субъектах РФ на основе концепции развертывания политики бережливого производства и применения принципов и методов "Производственной системы Росатома" (ПСР). От Нововоронежской АЭС сформирована команда из атомщиков, которые поделятся лучшими практиками, реализованными в Нововоронеже и на атомной станции в рамках "Производственной системы Росатома", и помогут внедрить в регионе принципы и технологии бережливого производства. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано сегодня между правительством Воронежской области и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

Также участниками встречи было подписан протокол с перечнем мероприятий на 2021 год в рамках Соглашения между правительством Воронежской области и Госкорпорацией "Росатом". Речь идет о сумме в 498 млн рублей. В 2012 году Воронежская область стала первым регионом, с которым "Росатом" заключил такое Соглашение. В соответствии с этим документом, с 2013 по 2020 год бюджет Нововоронежа получил дополнительно порядка 2,5 млрд рублей. На эти средства были построены: многофункциональный стадион "Старт", ледовая арена "Остальная", Центр боевых искусств, капитально отремонтирован ряд детских садов, благоустроены дворовые территории и др. Сейчас завершается строительство спорткомплекса с бассейном "АтомАрена".

Андрей Петров подчеркнул, что Нововоронежская атомная станция - одна из лучших АЭС по своим экономическим и производственным показателям, и отметил важность реализации Соглашения с правительством Воронежской области.

"Наша атомная станция - это ключевой экономический партнер и крупный налогоплательщик, который позволяет нам развивать не только Нововоронеж, но и всю социальную сферу и экономику Воронежской области", - подчеркнул глава региона Александр Гусев.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru