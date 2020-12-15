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15.12.2020 16:17

В товарищах у кологривского гуся

"Съедобные" бренды Центральной России вошли в федеральный топ
Текст: Татьяна Ткачева, Элина Труханова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 282(8336)
Победителей первого национального конкурса "Вкусы России" назвали на минувшей неделе эксперты минсельхоза. Из 79 регионов поступило 500 заявок от компаний, которые считают свою продукцию гастрономическим брендом. В числе лидеров - кологривский гусь и мичуринские яблоки, белевская пастила и костромской сыр. Благодаря конкурсу должна вырасти их известность, а следовательно - и объемы реализации продукции.
Белевская пастила стремительно догоняет по узнаваемости тульский пряник. Фото: Александр Рюмин/ТАСС Белевская пастила стремительно догоняет по узнаваемости тульский пряник. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Белевская пастила стремительно догоняет по узнаваемости тульский пряник. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Гусь столичный

В номинации "Из нашей деревни" соревновались предприятия из поселений, где жителей менее трех тысяч. Первое место занял гусь из города Кологрива, что в Костромской области. Производство развивают молодые фермеры, делая ставку на "экологическую безупречность". Вокруг хозяйства - лес на три сотни километров и "ни одной промышленной истории". Любопытно, что гусеводы - люди приезжие.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- У нас не было каких-то связей с этим местом. Просто около десяти лет назад мы побывали в Кологриве с семьей, и нам понравилось, - рассказал один из основателей предприятия, владелец КФХ Егор Доставалов. - Желания жить в большом городе не было, поэтому купили здесь домик. Друзья-студенты приезжали на каникулы, им тоже все понравилось. Когда годы учебы закончились, расставаться мы не захотели и решили обосноваться в Кологриве, заняться сельским хозяйством.

Со слов Егора, пробовали заниматься КРС, курами, но в итоге в качестве основного направления выбрали разведение гусей. Решающую роль сыграл уже известный в стране бренд "Кологрив - гусиная столица России": в этих местах весной по пути в Арктику на длительный отдых останавливаются тысячи диких гусей. Пойменные луга под деревней Починок - более 380 гектаров - объявлены особо охраняемой природной территорией.

Молодые фермеры, конечно, разводят домашних гусей - породы Линда. На рынке мясо востребовано, несмотря на внушительную цену: килограмм кологривской гусятины в охлажденном или замороженном виде продают примерно по 520 рублей в Костроме, по 550 - в Москве. Распробовали продукт и в других регионах ЦФО. Кстати, один из костромских ресторанов за блюдо из кологривского гуся недавно получил "пальмовую ветвь" в отраслевом конкурсе.

Птицу в хозяйстве также коптят, причем на разных видах щепы (в том числе на оливковой). Экспериментируют. Килограмм копченого гуся стоит 820-850 рублей. Если учесть, что тушка весит несколько кило, удовольствие далеко не всем по карману. Поэтому птицу продаются и частями, а в ближайшее время планируют наладить выпуск паштетов из гусиной печени, тушенки и мясных "нарезок".

Сыр традиционный

Тройку призеров, работающих на территориях с населением до 30 тысяч человек, замкнул "Костромской сырзавод". Он представил на конкурс полутвердые сыры, которые делают в поселке Вохма почти в 500 километрах от областного центра. Заводу больше полувека, а костромской сыр как сорт известен с 1880-х годов. Технология в основе своей голландская, но продукт получается менее соленым и неострым.

Бренд "Мичуринские яблоки" представляло шесть садоводческих предприятий Тамбовской области

Сейчас костромской сыр производят в промышленных объемах в разных регионах России, СНГ и Эстонии. И в данном случае привязка к географии, пожалуй, не играет для потребителя особой роли. Но костромичи надеются возродить славу "сырной столицы". Этот бренд активно используют для позиционирования и продукции, и города. В Костроме между тем делают уже не только традиционные для России полутвердые сыры, но и благородные сорта - пармезан, чеддер, раклет...

Яблоко отборное

Тамбовчане представили на конкурс пять брендов - от рассыпчатой картошки, которую разводят на черноземах без малого 180 лет, до новинки в виде тепличных томатов (под Мичуринском строят мегакомплекс по выращиванию овощей закрытого грунта).

Фото: Фото из архива Николая Федоренко
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А голосование показало, что самый популярный тамбовский продукт - яблоки. Они стали лидерами голосования в номинации, где соревновались региональные команды производителей. Бренд "Мичуринские яблоки" представляло шесть садоводческих предприятий области. Какой-то один "фирменный" сорт выделять бессмысленно - на Тамбовщине их десятки. Благодаря селекционеру Ивану Мичурину (чье имя ныне носит бывший город Козлов) плодоводство здесь получило мощный импульс к развитию. А последователи ученого помогли это развитие продолжить.

По климату область далеко не идеальна для плодоводства. Но фрукты и ягоды, созревшие вопреки капризам природы, имеют более высокую питательную ценность и сбалансированный минеральный состав. Почти все тамбовские хозяйства используют посадочный материал местного производства.

В Мичуринском районе работают крупные научные учреждения аграрного профиля, производители сельхозсырья и натуральных продуктов здорового питания. В 2020 году открылась первая в России лаборатория интеллектуальных технологий хранения плодов и ягод.

- Тамбовская область по праву считается общероссийским центром садоводства. За последние пять лет у нас было заложено почти 3,5 тысячи гектаров многолетних насаждений, преимущественно интенсивного типа. На поддержку садоводства из бюджета направлено около 1,5 миллиарда рублей. Уверена, что победа в конкурсе даст дополнительные возможности для более активного развития этого направления. Кроме того, она говорит о высоком доверии потребителей и мощном потенциале местных "вкусных" брендов, - отметила начальник управления сельского хозяйства Лидия Бакуменко.

Пастила заварная

Лучшим в номинации "Вкус без границы" - ее ввели для продуктов, перспективных для экспорта, - стал яблочный деликатес из Белева. Воздушная пастила стремительно догоняет по узнаваемости тульский пряник! Сегодня ее производит четыре белевские компании. Рецептура та же, что и в конце XIX века. Взбитое с сахаром и яичным белком пюре из печеных яблок подсушивают в печи, соединяют пласты тем же белком и обсыпают сладкой пудрой.

Фото: Марина Усенкова
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Белевская пастила поставлялась за рубеж и до революции. Благодаря участию в парижских ярмарках туляки находили заказчиков в Англии, Канаде, Бразилии и даже Австралии. Сегодня лакомство отправляют во Францию, Италию, Германию, страны Прибалтики, Японию, Беларусь и Казахстан. Российский экспортный центр помог с размещением на китайских маркетплейсах. Так, в сентябре 2020-го ООО "Белевские лакомства" заключили контракт с торговой онлайн-площадкой Epinduo. Ожидается, что благодаря этому компания увеличит выпуск продукции до 120 тонн.

"Объемы поставок белевской пастилы за рубеж превышают 40 тонн в год. Несмотря на определенные трудности, связанные с пандемией, предприятия продолжают наращивать экспортный потенциал. Так, ООО "Белевская пастила" начинает поставки в Австрию, а ООО "Белевские сладости" проводит переговоры по организации продаж в Китае, - сообщили в правительстве Тульской области. - В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" производители брендовой продукции региона участвуют в зарубежных выставках. Белевская пастила наряду с тульским пряником включена в меню пассажиров "Аэрофлота" и "Российских железных дорог".

Огурец бочковой

Отдельно выбирали гастрономические бренды, способные стать дополнительной приманкой для туристов. В раздел "Загляните на огонек" поступило более 40 процентов всех заявок. Тут и молочные, и мясные продукты, блюда из плодов и овощей, кондитерские изделия, безалкогольные напитки... Помимо "раскрученных" товаров вроде таежного меда и вологодского масла представлены совсем новые - например, вяленое филе страуса из Башкирии или коломенская улитка.

Тройку победителей составили карельская форель, крымское вино и осетинские пироги. Но среди финалистов оказались те же мичуринские яблоки и соленые огурцы из села Вятского Ярославской области.

Фото: РИА Новости
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Местные огородники славились и в царское время, и в советское. Благодаря серо-черноземной почве вятские огурцы хорошо растут в открытом грунте. Проверенный сорт предназначен специально для засолки. Кулинарной традиции около 150 лет: огурцы с чесноком и ароматными травами заливают рассолом и заквашивают в деревянных бочках под гнетом. Хранят на холоде в специальных ямах - в земле или запрудах. Вятские огурцы не темнеют, не размягчаются, не становятся полыми.

В прежних масштабах их уже не заготавливают. Но бренд жив, и гости села могут в этом убедиться. В конкурсе участвовал историко-культурный комплекс "Вятское", который предлагает туристам разнообразные программы: от экскурсий и квестов до охоты и рыбалки. В селе интересная архитектура, несколько музеев, рядом - достопримечательности, связанные с жизнью Николая Некрасова. А в лавке - куча солений, варений и блюд из того самого огурца.

- Европейская Россия и Сибирь, Урал и Кавказ, юг и Дальний Восток - у каждого региона десятки кулинарных портретов, которыми мы гордимся. Россия богата уникальными вкусами, и нам хочется познакомить жителей нашей страны с теми, кто эти вкусы создает, а производителям - помочь сделать себе имя, - отметила первый зампредседателя правления "Россельхозбанка" Ирина Жачкина. - Мы выпустим пластиковые карты с изображениями брендов-победителей в номинации "Загляните на огонек" и разместим этих производителей на первой странице маркетплейса "Свое. Родное".

На онлайн-витрине аграрии могут рассказать о своих товарах и услугах, в том числе в сфере туризма.

Мнение

Олег Сирота, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий

В России начинает складываться тенденция появления гастрономических брендов. Это не может не радовать. Подобные локальные, муниципальные, региональные бренды очень развиты в Европе. Самый яркий пример - Швейцария, там их огромное количество: например, сыры Грюйер, названный в честь кантона, и Эмменталер - в честь долины реки Эмме. Бренды успешно работают и развиваются, их даже защищают, чтобы подстегнуть развитие, увеличить продажи и повысить рентабельность предприятий.

Фото: iStock
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В России это тоже прекрасно работает. Например, люди активно ищут сыры, произведенные на предприятиях, которые работают в районе их проживания. Активно развивается бренд подмосковных сыров. Этому очень помогают и фестивали, и региональные меры поддержки.

Другой отличный пример - бренд луховицких огурцов. Казалось бы, что может быть необычного в огурце? Но у луховицкого есть стандарт: определенный размер, определенный хруст. И брендирование позволяет локальным производителям поднять продажи своего овоща, даже немного увеличить цену. Таким образом, Луховицы стали некой огуречной столицей Подмосковья, а может, и России. И даже есть много случаев, когда под луховицкий огурец подделывают бренды в других регионах, никак не соотносящиеся с локальным продуктом.

Пока это издержки. Со временем мы научимся защищать свои гастробренды. Потенциал у них огромен, но для развития нужно время и поддержка - в первую очередь, информационная. Необходимо рассказывать людям о плюсах брендов, об их уникальности, чтобы эти представления закрепились в национальном сознании - только тогда у них появляется ценность. И речь не просто о субсидиях и мерах поддержки: нужно помогать "упаковывать" и пропагандировать локальные продукты. Это то, для чего и был создан конкурс "Вкусы России".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область ЦФО Тамбовская область ЦФО Тульская область

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