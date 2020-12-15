Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям

Видео и фото в соцсетях могут служить основанием для расследования ковидных нарушений в Москве. Об этом в эфире "Первого канала" заявил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Ранее сообщалось, что именно после фото "безмасочников" на концертах "Кипелова", Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других артистов в отношении организаторов возбуждались административные дела. Как уточнил Евгений Данчиков, кадры из VK или Facebook - это повод для расследования, а не единственное основание для привлечения к ответственности.

"Дальше собирается вся доказательная база, - отметил Евгений Данчиков, - проводятся контрольные мероприятия. Только по совокупности доказательств принимается окончательное решение".