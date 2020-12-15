Воронежские рестораторы призвали пересмотреть антиковидные меры

Что стоит поменять в поддержке бизнеса в связи с продолжением эпидемии Covid-19, предложили руководители предприятий общепита в Воронеже. Они направили губернатору коллективное письмо с перечнем возможных мер.

"Из-за уменьшения числа посетителей у подавляющего большинства предприятий выручка сократилась на 40-50 процентов. При этом арендная плата и другие постоянные расходы остаются на прежнем уровне и даже растут, поскольку закупочные цены на сырье за последние полгода поднялись в среднем на 15 процентов. Некоторые заведения уже закрылись", - говорится в обращении.

Если не принять дополнительных мер, в сфере общепита может произойти банкротство многих предприятий и массовое увольнение квалифицированных работников.

- Если сейчас мы закроемся, то в феврале в Воронеже будет не найти ни поваров, ни официантов. Кафе и рестораны возобновят работу с таким качеством услуг, что это никому не надо будет, - пояснил руководитель компании "Стерх" (кафе "Шоколадница" и столовые на предприятиях), член комиссии гордумы по развитию малого и среднего предпринимательства Андрей Суверин.

По его словам, весной господдержка отрасли была значительной. Компании получили льготные кредиты, сохранили штат и надеялись, что осенью все наладится. Сейчас настало время платить...

- Наше предприятие должно перечислять банку по два миллиона в месяц. При этом в кредитном договоре прописаны показатели по выручке, которые мы не в состоянии выполнить. Во-первых, есть ограничения по приему гостей. Во-вторых, люди сами боятся ходить даже в заводские столовые или сидят на удаленке. И за проседание по выручке банк нам начисляет штрафы, - рассказал Суверин. - Да, можно работать на доставку. Но в нашем случае (когда в меню не суши, не пицца и не бургеры) это не компенсирует снижения трафика.

Владельцы 22 предприятий общепита призвали смягчить штрафы за нарушение антивирусных ограничений

Кредиты на зарплаты выдавались при условии, что компании сохранят более 90 процентов сотрудников. Учитывая, что некоторые точки общепита так и не открылись, выполнить это требование не удается, добавила заместитель директора "Ресторантс Групп" Яна Мартыненко. По ее мнению, необходимо дать бизнесу хотя бы отсрочку по ежемесячным страховым взносам за сотрудников.

Следуя рекомендациям Роспотребнадзора, в заведениях расставили столы на полтора метра друг от друга (потеряв треть посадочных мест), каждый можно заполнять лишь наполовину. То есть при плане в 50 гостей кафе принимает 12-13, не сокращая количества поваров и официантов, пояснил бизнесмен. Это приносит ежедневные убытки. "Тут в ноль выйти - уже подвиг", - согласился с ним управляющий партнер ресторана "15/86" и банкетной площадки "Сабуров-холл" Сергей Слабунов. Его также беспокоит очевидный отток кадров из отрасли, который начался еще во время весеннего простоя.

- Планировать деятельность заведений, маркетинг, обучение и развитие персонала сегодня нереально. А когда ты не можешь системно заниматься развитием предприятий, они будут деградировать и умирать. В итоге мы и не закрыты официально, и работать нормально не можем, - добавил Слабунов.

В ноябре сезонный спад активности "едоков" совпал с информационной кампанией, которую проводили власти региона, чтобы снизить социальную активность воронежцев. Кафе и рестораны не закрыты, тратят деньги на обеспечение санитарной безопасности и ждут посетителей. А тех убеждают "не выходить из комнаты".

Четких указаний насчет предновогодних вечеринок, в том числе корпоративных, в Воронежской области нет. Судя по документам оперштаба и пояснениям чиновников, проводить такие мероприятия можно. Если не называть это корпоративом и взять с участников слово не устраивать "русскую свадьбу" после третьей рюмки. Но в Роспотребнадзоре такие вольности не поощряют.

- Может быть, не одни кафе и театры надо рассматривать как рассадники заразы? Есть ведь и забитые маршрутки, и очереди в поликлиниках, - рассуждает руководитель ресторана "Гармошка" Николай Шалыгин. - Мы теперь работаем не каждый день. На выручке это сильно не сказалось, по-прежнему надо платить сотрудникам, но экономия есть. А молодежные заведения, которые не оформлены даже на ИП, спокойно работают безо всякой социальной дистанции...

Владельцы 22 предприятий общепита призвали смягчить штрафы за нарушение антивирусных ограничений для бизнеса и на первый раз ограничиваться предупреждением, если проступок компании или персонала не повлек серьезных последствий.

По мнению авторов обращения, стоит продлить срок действия пониженной процентной ставки по УСН еще на год - до конца 2021-го. Сейчас в Воронежской области для тех, кто платит налог от суммы "доходы минус расходы", ставка уменьшена с 15 процентов до пяти. При исчислении от доходов - с шести до одного процента.

Основная часть предложений может быть реализована только через правительство РФ. Так, воронежцы считают необходимым отложить отмену ЕНВД до 2025 года и продлить компенсацию части расходов по налогу на имущество для компаний, которые сделают скидку своим арендаторам. В списке инициатив - освободить пострадавший бизнес от уплаты налогов за третий и четвертый кварталы, дать отсрочку по страховым взносам на весь 2021-й, заморозить цены на перчатки/маски/санитайзеры на уровне прошлого года. Также предлагается снизить планку по сохранению штатной численности (с 90 до 80 процентов) для получателей льготных кредитов на неотложные нужды и возобновление деятельности после локдауна.

Рестораторы подняли вопрос об отчислениях Российскому авторскому обществу и ВОИС за использование музыки. До 2019-го оно было привязано к числу мест в заведении, теперь - к площади. Невзирая на разреженную рассадку. Воронежцы предлагают если не вернуться к прежней схеме, то снизить ставки на две трети до конца 2021 года.

Прямая речь

Алла Осипова, замглавы департамента предпринимательства и торговли Воронежской области:

- На мой взгляд, далеко не все меры, которые предлагает центральный аппарат Роспотребнадзора, логичны и эффективны. Дети ходят в школы, взрослые ездят в автобусах в часы пик, так как время работы предприятий не разнесено по времени. А мы обсуждаем общепит... Судя по графикам заболеваемости ковидом, закрытие заведений весной и летом никак не влияло на ход эпидемии. В Белгородской области кафе работали без перерывов, никакого скачка не произошло. В Воронеже с 1 июля открыли летние веранды, а затем и залы ресторанов. Ни через две недели, ни через полтора месяца всплеска не было. В связи с отсутствием такой корреляции наш губернатор и принял решение не закрывать общепит и не вводить запрет на работу заведений по ночам. В ЦФО его нет только в Воронежской области. Ограничения действенны тогда, когда они принимаются комплексно, как в Сингапуре. У нас пока идет точечное применение мер, которое никак не влияет на общую картину. Но надо понимать, что никто из лиц, принимающих решения в субъектах федерации, не знает, как правильно поступить.