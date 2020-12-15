Воронежские рестораторы призвали пересмотреть антиковидные меры

"Из-за уменьшения числа посетителей у подавляющего большинства предприятий выручка сократилась на 40-50 процентов. При этом арендная плата и другие постоянные расходы остаются на прежнем уровне и даже растут, поскольку закупочные цены на сырье за последние полгода поднялись в среднем на 15 процентов. Некоторые заведения уже закрылись", - говорится в обращении.
Если не принять дополнительных мер, в сфере общепита может произойти банкротство многих предприятий и массовое увольнение квалифицированных работников.
- Если сейчас мы закроемся, то в феврале в Воронеже будет не найти ни поваров, ни официантов. Кафе и рестораны возобновят работу с таким качеством услуг, что это никому не надо будет, - пояснил руководитель компании "Стерх" (кафе "Шоколадница" и столовые на предприятиях), член комиссии гордумы по развитию малого и среднего предпринимательства Андрей Суверин.
По его словам, весной господдержка отрасли была значительной. Компании получили льготные кредиты, сохранили штат и надеялись, что осенью все наладится. Сейчас настало время платить...
- Наше предприятие должно перечислять банку по два миллиона в месяц. При этом в кредитном договоре прописаны показатели по выручке, которые мы не в состоянии выполнить. Во-первых, есть ограничения по приему гостей. Во-вторых, люди сами боятся ходить даже в заводские столовые или сидят на удаленке. И за проседание по выручке банк нам начисляет штрафы, - рассказал Суверин. - Да, можно работать на доставку. Но в нашем случае (когда в меню не суши, не пицца и не бургеры) это не компенсирует снижения трафика.
Кредиты на зарплаты выдавались при условии, что компании сохранят более 90 процентов сотрудников. Учитывая, что некоторые точки общепита так и не открылись, выполнить это требование не удается, добавила заместитель директора "Ресторантс Групп" Яна Мартыненко. По ее мнению, необходимо дать бизнесу хотя бы отсрочку по ежемесячным страховым взносам за сотрудников.
Следуя рекомендациям Роспотребнадзора, в заведениях расставили столы на полтора метра друг от друга (потеряв треть посадочных мест), каждый можно заполнять лишь наполовину. То есть при плане в 50 гостей кафе принимает 12-13, не сокращая количества поваров и официантов, пояснил бизнесмен. Это приносит ежедневные убытки. "Тут в ноль выйти - уже подвиг", - согласился с ним управляющий партнер ресторана "15/86" и банкетной площадки "Сабуров-холл" Сергей Слабунов. Его также беспокоит очевидный отток кадров из отрасли, который начался еще во время весеннего простоя.
- Планировать деятельность заведений, маркетинг, обучение и развитие персонала сегодня нереально. А когда ты не можешь системно заниматься развитием предприятий, они будут деградировать и умирать. В итоге мы и не закрыты официально, и работать нормально не можем, - добавил Слабунов.
В ноябре сезонный спад активности "едоков" совпал с информационной кампанией, которую проводили власти региона, чтобы снизить социальную активность воронежцев. Кафе и рестораны не закрыты, тратят деньги на обеспечение санитарной безопасности и ждут посетителей. А тех убеждают "не выходить из комнаты".
Четких указаний насчет предновогодних вечеринок, в том числе корпоративных, в Воронежской области нет. Судя по документам оперштаба и пояснениям чиновников, проводить такие мероприятия можно. Если не называть это корпоративом и взять с участников слово не устраивать "русскую свадьбу" после третьей рюмки. Но в Роспотребнадзоре такие вольности не поощряют.
- Может быть, не одни кафе и театры надо рассматривать как рассадники заразы? Есть ведь и забитые маршрутки, и очереди в поликлиниках, - рассуждает руководитель ресторана "Гармошка" Николай Шалыгин. - Мы теперь работаем не каждый день. На выручке это сильно не сказалось, по-прежнему надо платить сотрудникам, но экономия есть. А молодежные заведения, которые не оформлены даже на ИП, спокойно работают безо всякой социальной дистанции...
Владельцы 22 предприятий общепита призвали смягчить штрафы за нарушение антивирусных ограничений для бизнеса и на первый раз ограничиваться предупреждением, если проступок компании или персонала не повлек серьезных последствий.
По мнению авторов обращения, стоит продлить срок действия пониженной процентной ставки по УСН еще на год - до конца 2021-го. Сейчас в Воронежской области для тех, кто платит налог от суммы "доходы минус расходы", ставка уменьшена с 15 процентов до пяти. При исчислении от доходов - с шести до одного процента.
Основная часть предложений может быть реализована только через правительство РФ. Так, воронежцы считают необходимым отложить отмену ЕНВД до 2025 года и продлить компенсацию части расходов по налогу на имущество для компаний, которые сделают скидку своим арендаторам. В списке инициатив - освободить пострадавший бизнес от уплаты налогов за третий и четвертый кварталы, дать отсрочку по страховым взносам на весь 2021-й, заморозить цены на перчатки/маски/санитайзеры на уровне прошлого года. Также предлагается снизить планку по сохранению штатной численности (с 90 до 80 процентов) для получателей льготных кредитов на неотложные нужды и возобновление деятельности после локдауна.
Рестораторы подняли вопрос об отчислениях Российскому авторскому обществу и ВОИС за использование музыки. До 2019-го оно было привязано к числу мест в заведении, теперь - к площади. Невзирая на разреженную рассадку. Воронежцы предлагают если не вернуться к прежней схеме, то снизить ставки на две трети до конца 2021 года.
Алла Осипова, замглавы департамента предпринимательства и торговли Воронежской области:
- На мой взгляд, далеко не все меры, которые предлагает центральный аппарат Роспотребнадзора, логичны и эффективны. Дети ходят в школы, взрослые ездят в автобусах в часы пик, так как время работы предприятий не разнесено по времени. А мы обсуждаем общепит... Судя по графикам заболеваемости ковидом, закрытие заведений весной и летом никак не влияло на ход эпидемии. В Белгородской области кафе работали без перерывов, никакого скачка не произошло. В Воронеже с 1 июля открыли летние веранды, а затем и залы ресторанов. Ни через две недели, ни через полтора месяца всплеска не было. В связи с отсутствием такой корреляции наш губернатор и принял решение не закрывать общепит и не вводить запрет на работу заведений по ночам. В ЦФО его нет только в Воронежской области. Ограничения действенны тогда, когда они принимаются комплексно, как в Сингапуре. У нас пока идет точечное применение мер, которое никак не влияет на общую картину. Но надо понимать, что никто из лиц, принимающих решения в субъектах федерации, не знает, как правильно поступить.