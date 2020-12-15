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15.12.2020 11:46
Рубрика: Происшествия

Завершено следствие в отношении обвиняемых в мошенничестве полицейских

Текст: Наталья Козлова

Столичное подразделение Следственного комитета объявило о том, что закончено расследование резонансного уголовного дела двух бывших высокопоставленных сотрудников полиции.

Фото: Следственный комитет РФ
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Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова уточнила, что речь идет о бывших сотрудниках Отдела МВД по району Дорогомилово Москвы - начальнике полиции и его заместителе.

Следствие утверждает, что с сентября по октябрь прошлого года начальник полиции Отдела МВД по району Дорогомилово и его заместитель "вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств" знакомого адвоката. Полицейские чины хотели получить 7 миллионов рублей с защитника, по которому шла процессуальная проверка.

Иванова рассказывает, что семь миллионов полицейские начальники планировали получить двумя равными частями. Они обещали адвокату повлиять на результаты проводимой процессуальной проверки и решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности.

В действительности, подчеркивают в СК, такой возможности они не имели, а полученные деньги намеревались банально присвоить.

17 октября 2019 года они назначили встречу адвокату, чтобы получить свою часть, но были задержаны с поличным при передаче 3,5 миллиона рублей. Брали их сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области.

Представитель ведомства говорит, что уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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