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15.12.2020 08:22

Депутаты парламента Якутии внесли предложения по развитию Арктики

Текст: Владимир Таюрский
Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Елена Голомарева, Виктор Губарев и Феодосия Габышева выступили с предложениями по развитию Арктической зоны на прошедшем в Санкт-Петербурге X Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Председатель комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева выступила на нескольких панельных сессиях. Она обратила внимание на положение родовых общин КМНС, которые, по ее словам, в законодательном плане оказались незащищенными.

До 2007 года родовые общины могли выбрать правовую форму хозяйствования. Они могли быть сельхозкооперативами или обществами с ограниченной общественностью. Сейчас они являются некоммерческими организациями, что не позволяет им участвовать в федеральных программах по развитию сельского хозяйства. Кроме того, проведение аукционов на рыболовных участках также поставило родовые общины в неравное положение по отношению к большому бизнесу. По мнению Елены Голомаревой, федеральное законодательство в отношении общин КМНС не отвечает вызовам времени.

- Необходимо вернуть родовым общинам те права, которые были ранее утверждены федеральными законами, - отметила депутат.

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Она предложила Федеральному агентству по делам национальностей РФ проработать вопросы о внесении изменений в российское законодательство для обеспечения безвозмездного пользования общинами землями (для ведения традиционного хозяйства на исконных территориях), а также для признания родовых общин сельхозтоваропроизводителями.

На одной из панельных дискуссий Елена Голомарева заострила внимание на факторе вечной мерзлоты. В решение дискуссии она предложила включить принятие федерального закона "Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты", разработку и принятие федеральной программы "Вечная мерзлота России", создание геоклиматической карты Арктики, а также принятие федерального закона "Об этнологической экспертизе".

Вице-спикер Ил Тумэна Виктор Губарев принял участие в панельной сессии "Транспортная доступность в Арктике: развитие авиации и путей сообщения". В своем докладе парламентарий озвучил консолидированную позицию законодателей арктических и северных регионов по вопросам развития транспортной инфраструктуры на примере Якутии. В частности, он предложил начать строительство сухопутных автозимников, увеличить объемы дорожных фондов субъектов, входящих в ДФО.

Председатель постоянного комитета парламента Якутии по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева выступила на панельной сессии "Душа Севера: устойчивое развитие коренных малочисленных народов Арктики". Свое выступление она посвятила вопросам образования.

Феодосия Габышева рассказала об опыте Якутии в поиске новых путей образования в Арктике, о реализации проектов по сохранению и развитию родных языков. В республике реализуются проекты "Учитель Арктики", "Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ арктических улусов", "Кочевая школа", "Цифровая школа Арктики", "Экспериментальная школа-интернат "Арктика" с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля". Депутат внесла ряд предложений, основанных на этом опыте.

Главным итогом работы форума, собравшего 2500 человек из 70 регионов России, станет резолюция с инициативами участников. Документ направят в профильные комитеты верхней и нижней палат Федерального Собрания, правительство России, Госкомиссию по развитию Арктики.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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