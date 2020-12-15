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15.12.2020 07:51
Рубрика: Экономика

На Камчатке потратят 500 млн рублей на обустройство набережной

Текст: Дина Непомнящая

В Камчатском крае разработали проект комплексного благоустройства набережной реки Авача в городе Елизово, расположенной рядом со строящимся визит-центром ФГБУ "Кроноцкий заповедник".

По мнению заместителя председателя правительства региона Романа Василевского, эта территория может стать местом притяжения горожан, а также новым туристическим центром и лицом Камчатки.

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"Проект отвечает принципам устойчивого развития. Минимизация объектов, использование локальных ресурсов, создание характерной экосистемы и использование зеленых инженерных решений дает эффект минимальных расходов при эксплуатации и одновременно придает проекту знаковый, новаторский характер - он может стать важным прецедентом в России по формированию городских экосистем", - цитирует пресс-служба краевого правительства слова Василевского.

Планируется, что после благоустройства в этом месте разместятся дендропарк с экотропами и образовательными модулями, многофункциональная общественная зона, зеленая зона тихого отдыха. Преобразится расположенный на небрежной сад камней. Там появятся каменная карта Камчатки и каменные игры - шахматы, крестики-нолики, классики, солнечные часы и другие. Общая стоимость всех работ составит около 500 миллионов рублей.

Реализовывать проект собираются через "Природный парк "Вулканы Камчатки". Предполагается, что он выступит заказчиком работ, а в замен получит в бессрочное пользование земельные участки, на которых находится набережная.

Губернатор края Владимир Солодов поручил приступить к реализации намеченных планов как можно быстрее, отметив важность комплексного благоустройства набережной. В начале следующего года проект представят на утверждение депутатов Елизовского городского поселения.

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