В Якутии на полюсе холода открыли купальный сезон

В Оймяконском районе Якутии, который считается самым холодным местом в Северном полушарии, открыли сезон зимних купаний.

Как сообщила районная администрация на своей официальной странице в Instagram, наплыв туристов-"моржей" на полюс холода, как обычно, начался в 60-градусный мороз.

"Несмотря на пандемию, нашлись смельчаки, и далеко от населенного пункта, на самом холодном знаменитом Агаякане, поставив шалаш из оленьих шкур, - отмечено в сообщении.

Испытать себя в этот суровый край ежегодно с наступлением холодов приезжают экстремалы не только из различных регионов России, но и из-за рубежа. Добираются разными способами - авиацией, на внедорожниках, автостопом и даже на велосипедах. Купание в полынье или проруби в -50 - 60-градусный мороз многие смельчаки считают главным пунктом программы путешествия.