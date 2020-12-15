В пяти населенных пунктах Якутии отключился свет

Во вторник утром в пяти населенных пунктах Нерюнгринского района Якутии отключилось электричество. Ведутся восстановительные работы.

По сообщению пресс-службы министерства ЖКХ и энергетики республики, сбой был зафиксирован в 09:25 по местному времени. Причиной стало технологическое нарушение на подстанции 220 кВт филиала Южно-Якутские электрические сети АО "ДРСК".

"По предварительной информации, вышло из строя реле выключателя на подстанции. В результате под ограничением находились Нерюнгри, Иенгра, Беркакит, Золотинка, Серебряный Бор", - отмечено в сообщении.

Через час с небольшим энергоснабжение восстановили в Иенгре, Беркаките, Золотинке и Серебряном Бору. Сейчас аварийные бригады ведут работы по восстановлению энергоснабжения части потребителей в поселке Беркакит и городе Нерюнгри.