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15.12.2020 08:09
Рубрика: Общество

Вулканологи предупредили об опасности полетов над Эбеко

Текст: Наталья Широкова

Во вторник утром очередной пепловый выброс был зафиксирован на вулкане Эбеко. Исполин расположен на северокурильском острове Парамушир.

Фото: iStock
С камчатского вулкана Ключевской спустился второй лавовый поток

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения KVERT Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения ДВО РАН, которые приводит "Интерфакс", в этот раз пепел поднялся на высоту 2,4 километра над уровнем моря. Шлейф развеяло ветром на пять километров к северу от вулкана.

Специалисты предупреждают экипажи воздушных судов об опасности полетов в районе Эбеко.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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