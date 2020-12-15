Вулканологи предупредили об опасности полетов над Эбеко

Во вторник утром очередной пепловый выброс был зафиксирован на вулкане Эбеко. Исполин расположен на северокурильском острове Парамушир.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения KVERT Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения ДВО РАН, которые приводит "Интерфакс", в этот раз пепел поднялся на высоту 2,4 километра над уровнем моря. Шлейф развеяло ветром на пять километров к северу от вулкана.

Специалисты предупреждают экипажи воздушных судов об опасности полетов в районе Эбеко.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.