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15.12.2020 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 19,4% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 5418
  • 2 Санкт-Петербург 3765
  • 3 Московская область 1392
  • 4 Нижегородская область 489
  • 5 Архангельская область 402
  • 6 Воронежская область 385
  • 7 Свердловская область 384
  • 8 Ростовская область 381
  • 9 Вологодская область 368
  • 10 Псковская область 348
  • 11 Республика Крым 345
  • 12 Хабаровский край 337
  • 13 Красноярский край 335
  • 14 Республика Карелия 324
  • 15 Пермский край 320
  • 16 Челябинская область 305
  • 17 Самарская область 296
  • 18 Республика Коми 295
  • 19 Ульяновская область 294
  • 20 Мурманская область 279
  • 21 Иркутская область 269
  • 22 Волгоградская область 268
  • 23 Саратовская область 265
  • 24 Забайкальский край 263
  • 25 Омская область 243
  • 26 Приморский край 242
  • 27 Кировская область 240
  • 28 Ставропольский край 239
  • 29 Тверская область 231
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 224
  • 31 Республика Бурятия 223
  • 32 Ленинградская область 220
  • 33 Алтайский край 218
  • 34 Новгородская область 210
  • 35 Тульская область 207
  • 36 Удмуртская Республика 206
  • 37 Республика Саха (Якутия) 200
  • 38 Калининградская область 200
  • 39 Брянская область 199
  • 40 Томская область 195
  • 41 Ямало-Ненецкий автономный округ 189
  • 42 Ярославская область 188
  • 43 Владимирская область 184
  • 44 Оренбургская область 183
  • 45 Пензенская область 182
  • 46 Краснодарский край 181
  • 47 Курская область 180
  • 48 Астраханская область 179
  • 49 Белгородская область 179
  • 50 Республика Хакасия 178
  • 51 Орловская область 175
  • 52 Ивановская область 174
  • 53 Тюменская область 170
  • 54 Новосибирская область 168
  • 55 Калужская область 164
  • 56 Кемеровская область 164
  • 57 Республика Башкортостан 155
  • 58 Смоленская область 152
  • 59 Липецкая область 152
  • 60 Республика Дагестан 150
  • 61 Амурская область 149
  • 62 Сахалинская область 142
  • 63 Тамбовская область 141
  • 64 Чеченская Республика 137
  • 65 Рязанская область 132
  • 66 Республика Чувашия 130
  • 67 Костромская область 113
  • 68 Республика Калмыкия 102
  • 69 Республика Адыгея 102
  • 70 Курганская область 101
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 101
  • 72 Республика Татарстан 96
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 93
  • 74 Республика Мордовия 88
  • 75 Республика Ингушетия 87
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 86
  • 77 Камчатский край 82
  • 78 Севастополь 79
  • 79 Республика Алтай 77
  • 80 Республика Марий Эл 53
  • 81 Республика Тыва 47
  • 82 Магаданская область 40
  • 83 Еврейская автономная область 25
  • 84 Чукотский автономный округ 12
  • 85 Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 707 945 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,3%
  • 2. Ненецкий автономный округ 0,4%
  • 3.Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%
За последние сутки подтверждено 577 летальных случаев
  1. Москва 77
  2. Санкт-Петербург 72
  3. Московская область 35
  4. Ростовская область 26
  5. Красноярский край 23
  6. Пермский край 18
  7. Свердловская область 18
  8. Иркутская область 15
  9. Нижегородская область 13
  10. Ивановская область 12
  11. Краснодарский край 11
  12. Тульская область 10
  13. Ульяновская область 10
  14. Алтайский край 10
  15. Владимирская область 9
  16. Вологодская область 9
  17. Воронежская область 8
  18. Республика Коми 8
  19. Республика Крым 8
  20. Самарская область 8
  21. Тюменская область 8
  22. Липецкая область 7
  23. Челябинская область 7
  24. Новосибирская область 7
  25. Омская область 7
  26. Приморский край 7
  27. Белгородская область 6
  28. Ленинградская область 6
  29. Мурманская область 6
  30. Волгоградская область 6
  31. Саратовская область 6
  32. Ханты-Мансийский автономный округ 6
  33. Севастополь 5
  34. Ставропольский край 5
  35. Оренбургская область 5
  36. Республика Бурятия 5
  37. Тверская область 4
  38. Ярославская область 4
  39. Калининградская область 4
  40. Республика Калмыкия 4
  41. Астраханская область 4
  42. Республика Дагестан 4
  43. Удмуртская Республика 4
  44. Республика Чувашия 4
  45. Курганская область 4
  46. Курская область 3
  47. Рязанская область 3
  48. Пензенская область 3
  49. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  50. Кемеровская область 3
  51. Республика Саха (Якутия) 3
  52. Хабаровский край 3
  53. Орловская область 2
  54. Тамбовская область 2
  55. Республика Карелия 2
  56. Республика Башкортостан 2
  57. Республика Алтай 2
  58. Забайкальский край 2
  59. Еврейская автономная область 2
  60. Смоленская область 1
  61. Новгородская область 1
  62. Кабардино-Балкарская Республика 1
  63. Республика Марий Эл 1
  64. Республика Мордовия 1
  65. Кировская область 1
  66. Амурская область 1

За весь период по России умерло 47 968 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 813 человек
  1. Москва 5307
  2. Санкт-Петербург 1886
  3. Московская область 997
  4. Республика Хакасия 589
  5. Хабаровский край 497
  6. Республика Карелия 453
  7. Нижегородская область 447
  8. Красноярский край 410
  9. Архангельская область 399
  10. Ивановская область 398
  11. Свердловская область 387
  12. Забайкальский край 384
  13. Воронежская область 382
  14. Сахалинская область 366
  15. Вологодская область 351
  16. Ульяновская область 342
  17. Ростовская область 337
  18. Республика Коми 331
  19. Пермский край 326
  20. Ленинградская область 316
  21. Омская область 310
  22. Новгородская область 307
  23. Орловская область 297
  24. Смоленская область 297
  25. Тверская область 290
  26. Самарская область 286
  27. Республика Крым 281
  28. Иркутская область 272
  29. Мурманская область 260
  30. Ханты-Мансийский автономный округ 252
  31. Приморский край 246
  32. Калининградская область 245
  33. Кировская область 238
  34. Ямало-Ненецкий автономный округ 231
  35. Саратовская область 229
  36. Волгоградская область 222
  37. Республика Северная Осетия - Алания 220
  38. Ставропольский край 211
  39. Новосибирская область 206
  40. Томская область 194
  41. Республика Саха (Якутия) 187
  42. Удмуртская Республика 185
  43. Владимирская область 180
  44. Тульская область 174
  45. Брянская область 173
  46. Оренбургская область 164
  47. Белгородская область 163
  48. Курская область 161
  49. Калужская область 156
  50. Кемеровская область 156
  51. Тюменская область 152
  52. Костромская область 147
  53. Республика Алтай 145
  54. Амурская область 145
  55. Севастополь 140
  56. Краснодарский край 132
  57. Кабардино-Балкарская Республика 128
  58. Республика Бурятия 128
  59. Рязанская область 127
  60. Республика Калмыкия 126
  61. Ярославская область 114
  62. Липецкая область 112
  63. Пензенская область 112
  64. Республика Марий Эл 97
  65. Республика Чувашия 95
  66. Курганская область 95
  67. Псковская область 94
  68. Республика Башкортостан 94
  69. Республика Татарстан 92
  70. Астраханская область 91
  71. Карачаево-Черкесская Республика 89
  72. Республика Дагестан 83
  73. Республика Мордовия 82
  74. Республика Адыгея 80
  75. Камчатский край 76
  76. Алтайский край 70
  77. Республика Ингушетия 59
  78. Магаданская область 47
  79. Еврейская автономная область 43
  80. Республика Тыва 37
  81. Чеченская Республика 35
  82. Челябинская область 24
  83. Тамбовская область 21
  84. Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 149 610 человек.

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