За сутки в России подтверждено 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 19,4% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 5418

2 Санкт-Петербург 3765

3 Московская область 1392

4 Нижегородская область 489

5 Архангельская область 402

6 Воронежская область 385

7 Свердловская область 384

8 Ростовская область 381

9 Вологодская область 368

10 Псковская область 348

11 Республика Крым 345

12 Хабаровский край 337

13 Красноярский край 335

14 Республика Карелия 324

15 Пермский край 320

16 Челябинская область 305

17 Самарская область 296

18 Республика Коми 295

19 Ульяновская область 294

20 Мурманская область 279

21 Иркутская область 269

22 Волгоградская область 268

23 Саратовская область 265

24 Забайкальский край 263

25 Омская область 243

26 Приморский край 242

27 Кировская область 240

28 Ставропольский край 239

29 Тверская область 231

30 Ханты-Мансийский автономный округ 224

31 Республика Бурятия 223

32 Ленинградская область 220

33 Алтайский край 218

34 Новгородская область 210

35 Тульская область 207

36 Удмуртская Республика 206

37 Республика Саха (Якутия) 200

38 Калининградская область 200

39 Брянская область 199

40 Томская область 195

41 Ямало-Ненецкий автономный округ 189

42 Ярославская область 188

43 Владимирская область 184

44 Оренбургская область 183

45 Пензенская область 182

46 Краснодарский край 181

47 Курская область 180

48 Астраханская область 179

49 Белгородская область 179

50 Республика Хакасия 178

51 Орловская область 175

52 Ивановская область 174

53 Тюменская область 170

54 Новосибирская область 168

55 Калужская область 164

56 Кемеровская область 164

57 Республика Башкортостан 155

58 Смоленская область 152

59 Липецкая область 152

60 Республика Дагестан 150

61 Амурская область 149

62 Сахалинская область 142

63 Тамбовская область 141

64 Чеченская Республика 137

65 Рязанская область 132

66 Республика Чувашия 130

67 Костромская область 113

68 Республика Калмыкия 102

69 Республика Адыгея 102

70 Курганская область 101

71 Кабардино-Балкарская Республика 101

72 Республика Татарстан 96

73 Карачаево-Черкесская Республика 93

74 Республика Мордовия 88

75 Республика Ингушетия 87

76 Республика Северная Осетия-Алания 86

77 Камчатский край 82

78 Севастополь 79

79 Республика Алтай 77

80 Республика Марий Эл 53

81 Республика Тыва 47

82 Магаданская область 40

83 Еврейская автономная область 25

84 Чукотский автономный округ 12

85 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 707 945 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,3%

2. Ненецкий автономный округ 0,4%

3.Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6% За последние сутки подтверждено 577 летальных случаев Москва 77 Санкт-Петербург 72 Московская область 35 Ростовская область 26 Красноярский край 23 Пермский край 18 Свердловская область 18 Иркутская область 15 Нижегородская область 13 Ивановская область 12 Краснодарский край 11 Тульская область 10 Ульяновская область 10 Алтайский край 10 Владимирская область 9 Вологодская область 9 Воронежская область 8 Республика Коми 8 Республика Крым 8 Самарская область 8 Тюменская область 8 Липецкая область 7 Челябинская область 7 Новосибирская область 7 Омская область 7 Приморский край 7 Белгородская область 6 Ленинградская область 6 Мурманская область 6 Волгоградская область 6 Саратовская область 6 Ханты-Мансийский автономный округ 6 Севастополь 5 Ставропольский край 5 Оренбургская область 5 Республика Бурятия 5 Тверская область 4 Ярославская область 4 Калининградская область 4 Республика Калмыкия 4 Астраханская область 4 Республика Дагестан 4 Удмуртская Республика 4 Республика Чувашия 4 Курганская область 4 Курская область 3 Рязанская область 3 Пензенская область 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Кемеровская область 3 Республика Саха (Якутия) 3 Хабаровский край 3 Орловская область 2 Тамбовская область 2 Республика Карелия 2 Республика Башкортостан 2 Республика Алтай 2 Забайкальский край 2 Еврейская автономная область 2 Смоленская область 1 Новгородская область 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Республика Марий Эл 1 Республика Мордовия 1 Кировская область 1 Амурская область 1 За весь период по России умерло 47 968 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 813 человек Москва 5307 Санкт-Петербург 1886 Московская область 997 Республика Хакасия 589 Хабаровский край 497 Республика Карелия 453 Нижегородская область 447 Красноярский край 410 Архангельская область 399 Ивановская область 398 Свердловская область 387 Забайкальский край 384 Воронежская область 382 Сахалинская область 366 Вологодская область 351 Ульяновская область 342 Ростовская область 337 Республика Коми 331 Пермский край 326 Ленинградская область 316 Омская область 310 Новгородская область 307 Орловская область 297 Смоленская область 297 Тверская область 290 Самарская область 286 Республика Крым 281 Иркутская область 272 Мурманская область 260 Ханты-Мансийский автономный округ 252 Приморский край 246 Калининградская область 245 Кировская область 238 Ямало-Ненецкий автономный округ 231 Саратовская область 229 Волгоградская область 222 Республика Северная Осетия - Алания 220 Ставропольский край 211 Новосибирская область 206 Томская область 194 Республика Саха (Якутия) 187 Удмуртская Республика 185 Владимирская область 180 Тульская область 174 Брянская область 173 Оренбургская область 164 Белгородская область 163 Курская область 161 Калужская область 156 Кемеровская область 156 Тюменская область 152 Костромская область 147 Республика Алтай 145 Амурская область 145 Севастополь 140 Краснодарский край 132 Кабардино-Балкарская Республика 128 Республика Бурятия 128 Рязанская область 127 Республика Калмыкия 126 Ярославская область 114 Липецкая область 112 Пензенская область 112 Республика Марий Эл 97 Республика Чувашия 95 Курганская область 95 Псковская область 94 Республика Башкортостан 94 Республика Татарстан 92 Астраханская область 91 Карачаево-Черкесская Республика 89 Республика Дагестан 83 Республика Мордовия 82 Республика Адыгея 80 Камчатский край 76 Алтайский край 70 Республика Ингушетия 59 Магаданская область 47 Еврейская автономная область 43 Республика Тыва 37 Чеченская Республика 35 Челябинская область 24 Тамбовская область 21 Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 149 610 человек. Иммунолог: Россия вышла на плато по коронавирусу