За сутки в России подтверждено 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 19,4% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 5418
- 2 Санкт-Петербург 3765
- 3 Московская область 1392
- 4 Нижегородская область 489
- 5 Архангельская область 402
- 6 Воронежская область 385
- 7 Свердловская область 384
- 8 Ростовская область 381
- 9 Вологодская область 368
- 10 Псковская область 348
- 11 Республика Крым 345
- 12 Хабаровский край 337
- 13 Красноярский край 335
- 14 Республика Карелия 324
- 15 Пермский край 320
- 16 Челябинская область 305
- 17 Самарская область 296
- 18 Республика Коми 295
- 19 Ульяновская область 294
- 20 Мурманская область 279
- 21 Иркутская область 269
- 22 Волгоградская область 268
- 23 Саратовская область 265
- 24 Забайкальский край 263
- 25 Омская область 243
- 26 Приморский край 242
- 27 Кировская область 240
- 28 Ставропольский край 239
- 29 Тверская область 231
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 224
- 31 Республика Бурятия 223
- 32 Ленинградская область 220
- 33 Алтайский край 218
- 34 Новгородская область 210
- 35 Тульская область 207
- 36 Удмуртская Республика 206
- 37 Республика Саха (Якутия) 200
- 38 Калининградская область 200
- 39 Брянская область 199
- 40 Томская область 195
- 41 Ямало-Ненецкий автономный округ 189
- 42 Ярославская область 188
- 43 Владимирская область 184
- 44 Оренбургская область 183
- 45 Пензенская область 182
- 46 Краснодарский край 181
- 47 Курская область 180
- 48 Астраханская область 179
- 49 Белгородская область 179
- 50 Республика Хакасия 178
- 51 Орловская область 175
- 52 Ивановская область 174
- 53 Тюменская область 170
- 54 Новосибирская область 168
- 55 Калужская область 164
- 56 Кемеровская область 164
- 57 Республика Башкортостан 155
- 58 Смоленская область 152
- 59 Липецкая область 152
- 60 Республика Дагестан 150
- 61 Амурская область 149
- 62 Сахалинская область 142
- 63 Тамбовская область 141
- 64 Чеченская Республика 137
- 65 Рязанская область 132
- 66 Республика Чувашия 130
- 67 Костромская область 113
- 68 Республика Калмыкия 102
- 69 Республика Адыгея 102
- 70 Курганская область 101
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 101
- 72 Республика Татарстан 96
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 93
- 74 Республика Мордовия 88
- 75 Республика Ингушетия 87
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 86
- 77 Камчатский край 82
- 78 Севастополь 79
- 79 Республика Алтай 77
- 80 Республика Марий Эл 53
- 81 Республика Тыва 47
- 82 Магаданская область 40
- 83 Еврейская автономная область 25
- 84 Чукотский автономный округ 12
- 85 Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 707 945 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,3%
- 2. Ненецкий автономный округ 0,4%
- 3.Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%
За последние сутки подтверждено 577 летальных случаев
- Москва 77
- Санкт-Петербург 72
- Московская область 35
- Ростовская область 26
- Красноярский край 23
- Пермский край 18
- Свердловская область 18
- Иркутская область 15
- Нижегородская область 13
- Ивановская область 12
- Краснодарский край 11
- Тульская область 10
- Ульяновская область 10
- Алтайский край 10
- Владимирская область 9
- Вологодская область 9
- Воронежская область 8
- Республика Коми 8
- Республика Крым 8
- Самарская область 8
- Тюменская область 8
- Липецкая область 7
- Челябинская область 7
- Новосибирская область 7
- Омская область 7
- Приморский край 7
- Белгородская область 6
- Ленинградская область 6
- Мурманская область 6
- Волгоградская область 6
- Саратовская область 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Севастополь 5
- Ставропольский край 5
- Оренбургская область 5
- Республика Бурятия 5
- Тверская область 4
- Ярославская область 4
- Калининградская область 4
- Республика Калмыкия 4
- Астраханская область 4
- Республика Дагестан 4
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 4
- Курганская область 4
- Курская область 3
- Рязанская область 3
- Пензенская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Кемеровская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Хабаровский край 3
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Алтай 2
- Забайкальский край 2
- Еврейская автономная область 2
- Смоленская область 1
- Новгородская область 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 47 968 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 813 человек
- Москва 5307
- Санкт-Петербург 1886
- Московская область 997
- Республика Хакасия 589
- Хабаровский край 497
- Республика Карелия 453
- Нижегородская область 447
- Красноярский край 410
- Архангельская область 399
- Ивановская область 398
- Свердловская область 387
- Забайкальский край 384
- Воронежская область 382
- Сахалинская область 366
- Вологодская область 351
- Ульяновская область 342
- Ростовская область 337
- Республика Коми 331
- Пермский край 326
- Ленинградская область 316
- Омская область 310
- Новгородская область 307
- Орловская область 297
- Смоленская область 297
- Тверская область 290
- Самарская область 286
- Республика Крым 281
- Иркутская область 272
- Мурманская область 260
- Ханты-Мансийский автономный округ 252
- Приморский край 246
- Калининградская область 245
- Кировская область 238
- Ямало-Ненецкий автономный округ 231
- Саратовская область 229
- Волгоградская область 222
- Республика Северная Осетия - Алания 220
- Ставропольский край 211
- Новосибирская область 206
- Томская область 194
- Республика Саха (Якутия) 187
- Удмуртская Республика 185
- Владимирская область 180
- Тульская область 174
- Брянская область 173
- Оренбургская область 164
- Белгородская область 163
- Курская область 161
- Калужская область 156
- Кемеровская область 156
- Тюменская область 152
- Костромская область 147
- Республика Алтай 145
- Амурская область 145
- Севастополь 140
- Краснодарский край 132
- Кабардино-Балкарская Республика 128
- Республика Бурятия 128
- Рязанская область 127
- Республика Калмыкия 126
- Ярославская область 114
- Липецкая область 112
- Пензенская область 112
- Республика Марий Эл 97
- Республика Чувашия 95
- Курганская область 95
- Псковская область 94
- Республика Башкортостан 94
- Республика Татарстан 92
- Астраханская область 91
- Карачаево-Черкесская Республика 89
- Республика Дагестан 83
- Республика Мордовия 82
- Республика Адыгея 80
- Камчатский край 76
- Алтайский край 70
- Республика Ингушетия 59
- Магаданская область 47
- Еврейская автономная область 43
- Республика Тыва 37
- Чеченская Республика 35
- Челябинская область 24
- Тамбовская область 21
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 149 610 человек.