Чувашия стала одним из пилотных регионов по развитию промышленного туризма

Новости

ТРЦ "Европейский" грозит миллионный штраф за нарушения антиковидных мер 13:52
85-летний актер Кахи Кавсадзе победил коронавирус 13:43
Русский национальный балет "Кострома" дебютирует в Минске 13:40
Названо количество предприятий-нарушителей антиковидных мер в Москве 13:35
Мачу-Пикчу снова закрыли для посещения 13:32
Фильм "Том и Джерри" выйдет раньше запланированного 13:28
Кокорин не полетел на матч против "Зенита" 13:23
В Перми оштрафовали больницу, где не изолировали заболевших сотрудников 13:22
Госдума продлила скидку при оплате пошлины через портал госуслуг 13:19
РФС отказался переносить заседание КДК по просьбе "Спартака" 13:15
Фото и видео: в Москве проводили в последний путь Валентина Гафта 13:11
Минприроды: До конца 2020 года в России ликвидируют еще 12 свалок 13:04
Крис Пайн сыграет в экранизации настольной игры Dungeons & Dragons 13:04
В Башкирии проверят все пансионаты с круглосуточным пребыванием людей 13:03
Губернатор Токио: Олимпиада состоится при любых обстоятельствах 13:03
Доля квартир с отделкой в новостройках Москвы достигла 68% 12:57
Вышел первый трейлер ремейка "Крутого Уокера" 12:55
Новым директором Политехнического музея назначена Елена Проничева 12:49
Собянин утвердил размер выплат студентам и ординаторам, работающим в пандемию в поликлиниках 12:45
"Шрек" и "Заводной апельсин" признаны достоянием США 12:41
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19 12:37
Фильм "Дорогие товарищи!" можно будет посмотреть в интернете 12:33
В Нидерландах из-за COVID-19 вводится режим полного локдауна 12:30
Сергей Кравцов поздравил российскую сборную по физике 12:28
В Томске скончался первый мэр города Геннадий Коновалов 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 12:46

Чувашия стала одним из пилотных регионов по развитию промышленного туризма

Правительство Чувашии и Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о сотрудничестве по развитию промышленного туризма. Таким образом республика стала пятнадцатым пилотным регионом России, внедряющим решения в этой области.
Фото: Пресс-служба Минэкономразвития Чувашии Фото: Пресс-служба Минэкономразвития Чувашии
Фото: Пресс-служба Минэкономразвития Чувашии

- Чувашия не могла остаться в стороне от такого важного процесса, потому что на территории республики несколько уникальных промышленных предприятий. Подписание соглашения - это еще один шаг к привлечению туристических потоков в регион. Только в качестве достопримечательностей и красот выступят наши промышленные предприятия. Тем более что нам есть что показать и чем удивить, - говорит глава республики Олег Николаев.

Заместитель гендиректора АСИ Ольга Захарова отмечает, что в регионе уже сформировался пул производств, которыми республика может гордиться. Но, к огромному сожалению, очень немногие за ее пределами знают о мастерицах, которые создают национальную вышивку, или о пиве, которое делают в Чувашии, или об уникальной продукции тракторного концерна.

На начальном этапе о намерении стать участниками проекта заявили шесть чувашских предприятий. Министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов сообщил, что к моменту подписания соглашения число желающих значительно выросло - до шестнадцати предприятий. Среди них концерн "Тракторные заводы", "Сеспель", "Чебоксарский трубный завод", филиал "Управления отходами", "Фирма художественных промыслов "Паха Тере", "ЧМКФ "Вавилон" и "Букет Чувашии".

- Поступают обращения и от ряда других предприятий, которые осознали все возможности и выгоды от развития промышленного туризма. А мы им в этом, безусловно, поможем, тесно работая с АСИ, привлекая экспертов туристической отрасли, студентов и креативное сообщество к разработке туристических продуктов, - говорит Краснов.

Ольга Захарова добавляет, что на сегодня промышленный туризм - восходящий тренд, и многие предприятия, которые уже поняли все его выгоды, начинают привлекать к себе туристов. Например, по мнению замдиректора АСИ, это один из способов привлечения молодых специалистов и взращивания кадров в регионе.

- Когда студенты и школьники впервые встречаются с производством и видят, насколько там все стерильно, технологично и инновационно, то начинают рассматривать эти предприятия для своей будущей профессии, - полагает Захарова.

Кроме того, это еще и один источник получения доходов самим предприятием. Представители АСИ убеждены, что в недалеком будущем промышленный туризм - это огромные автобусы, приезжающие на предприятие, и туристы, которые платят деньги за его посещение и узнают о самой компании и о людях, которые там работают.

При этом эксперты понимают, что на сегодня есть огромный дефицит профессионалов, способных интересно рассказать о своем предприятии. Поэтому АСИ разработало специальную методологию, в которой содержатся рекомендации как для органов исполнительной власти, так и пошаговая инструкция для предприятий.

Руководитель проектного офиса по развитию программ промышленного туризма АСИ Ольга Шандуренко говорит, что любой сотрудник компании, который любит и знает ее историю, может читать инструкцию и шаг за шагом готовить экскурсию: как обеспечить безопасность своих ноу-хау и технологий, как придумать название экскурсии, какие объекты показать и чем заинтересовать слушателей.

Республиканские власти в свою очередь заявляют, что готовы оказывать меры дополнительной поддержки предприятиям, решившим организовывать экскурсии для туристов на их производства. По словам Дмитрия Краснова, рассматриваются и возможные инструменты субсидирования компаний по разным направлениям, в том числе и на инфраструктуру, и на подготовку маршрутов, и на бизнес-миссии, и на участие в международных выставках.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о направлениях сотрудничества с администрацией Байдена
За сутки в России подтверждено 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям