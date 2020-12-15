Чувашия стала одним из пилотных регионов по развитию промышленного туризма

Правительство Чувашии и Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о сотрудничестве по развитию промышленного туризма. Таким образом республика стала пятнадцатым пилотным регионом России, внедряющим решения в этой области.

- Чувашия не могла остаться в стороне от такого важного процесса, потому что на территории республики несколько уникальных промышленных предприятий. Подписание соглашения - это еще один шаг к привлечению туристических потоков в регион. Только в качестве достопримечательностей и красот выступят наши промышленные предприятия. Тем более что нам есть что показать и чем удивить, - говорит глава республики Олег Николаев.

Заместитель гендиректора АСИ Ольга Захарова отмечает, что в регионе уже сформировался пул производств, которыми республика может гордиться. Но, к огромному сожалению, очень немногие за ее пределами знают о мастерицах, которые создают национальную вышивку, или о пиве, которое делают в Чувашии, или об уникальной продукции тракторного концерна.

На начальном этапе о намерении стать участниками проекта заявили шесть чувашских предприятий. Министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов сообщил, что к моменту подписания соглашения число желающих значительно выросло - до шестнадцати предприятий. Среди них концерн "Тракторные заводы", "Сеспель", "Чебоксарский трубный завод", филиал "Управления отходами", "Фирма художественных промыслов "Паха Тере", "ЧМКФ "Вавилон" и "Букет Чувашии".

- Поступают обращения и от ряда других предприятий, которые осознали все возможности и выгоды от развития промышленного туризма. А мы им в этом, безусловно, поможем, тесно работая с АСИ, привлекая экспертов туристической отрасли, студентов и креативное сообщество к разработке туристических продуктов, - говорит Краснов.

Ольга Захарова добавляет, что на сегодня промышленный туризм - восходящий тренд, и многие предприятия, которые уже поняли все его выгоды, начинают привлекать к себе туристов. Например, по мнению замдиректора АСИ, это один из способов привлечения молодых специалистов и взращивания кадров в регионе.

- Когда студенты и школьники впервые встречаются с производством и видят, насколько там все стерильно, технологично и инновационно, то начинают рассматривать эти предприятия для своей будущей профессии, - полагает Захарова.

Кроме того, это еще и один источник получения доходов самим предприятием. Представители АСИ убеждены, что в недалеком будущем промышленный туризм - это огромные автобусы, приезжающие на предприятие, и туристы, которые платят деньги за его посещение и узнают о самой компании и о людях, которые там работают.

При этом эксперты понимают, что на сегодня есть огромный дефицит профессионалов, способных интересно рассказать о своем предприятии. Поэтому АСИ разработало специальную методологию, в которой содержатся рекомендации как для органов исполнительной власти, так и пошаговая инструкция для предприятий.

Руководитель проектного офиса по развитию программ промышленного туризма АСИ Ольга Шандуренко говорит, что любой сотрудник компании, который любит и знает ее историю, может читать инструкцию и шаг за шагом готовить экскурсию: как обеспечить безопасность своих ноу-хау и технологий, как придумать название экскурсии, какие объекты показать и чем заинтересовать слушателей.

Республиканские власти в свою очередь заявляют, что готовы оказывать меры дополнительной поддержки предприятиям, решившим организовывать экскурсии для туристов на их производства. По словам Дмитрия Краснова, рассматриваются и возможные инструменты субсидирования компаний по разным направлениям, в том числе и на инфраструктуру, и на подготовку маршрутов, и на бизнес-миссии, и на участие в международных выставках.