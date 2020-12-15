Инвестор открыл в Самаре центр федеральной сети семейных комплексов

В Самаре открылся познавательно-развлекательный детский комплекс Z.TOWN. Он расположился в одном из торговых центров. Теперь в увлекательной игре самарские дети могу познать основы разных специальностей, которые дополнены механикой стратегической игры.

Познавательные развлечения в городе профессий найдутся на любой вкус: и для поклонников виртуальной реальности, и для юных спортсменов, и для творческих ребят. Всего в пространстве расположено 26 образовательных, четыре развлекательных станции, две спортивные школы и две банкетные зоны.

Весь город поделён на четыре клана. "Вундеркинды", где расположен научный институт, МФЦ, архитектурное бюро, космическая станция и клуб путешественников. "Хранители"- с салоном связи, банком, фермой, стройкой, автосервисом и фабрикой соков. "Защитники", где расположились отделения полиции, МЧС, почты, стоматологии, больницы, ветеринарной и глазной клиник, экостанции. "Творцы" - со школой искусств, творческой мастерской, пиццерией, студиями телевидения и радио. В городе профессий каждый может пройти пять уровней, обучиться какой-либо профессии и даже стать мэром, который уполномочен утверждать новые правила игры.

- Это место для всей семьи. Для взрослых будет работать школа йоги, спортивные центры, мастер-классы семейной психологии. А дети могут попробовать себя в роли полицейского, врача, пожарного, судьи, строителя. "А также они могут записаться на спортивные секции по 20 направлениям", -сказал основатель и генеральный директор детского центра Z.TOWN, предприниматель из Казани Булат Шакиров.

Проект семейного центра сопровождался сотрудниками "Агентства по привлечению инвестиций Самарской области". Директор агентства Сергей Никитин подчеркнул важность такого центра досуга для детей:

- Самарской области можно и нужно развивать не только заводы, но и такие проекты, имеющие социальную направленность. И важно, чтобы наши дети, которые растут в Самаре, имели возможность вырасти разносторонними, умными и гармоничными личностями.

- Здесь можно любому ребенку понять, кем он хочет стать в жизни. Место очень крутое, всем советую. Думаю, будем приходить сюда также с племянниками, - сказал Гуля Фомичева, мама юного посетителя Z.TOWN.

Стоит отметить, что в будние дни сюда планируют приглашать особенных гостей. Воспитанники детдомов и ребята с ОВЗ смогут погрузиться в изучение разных профессий совершенно бесплатно.

Справка "РГ"

Инвестиции в каждый детский комплекс Z.TOWN в России составляют около 40 миллионов рублей. В Самаре создано 39 рабочих мест.

Комментарий

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Инвесторы все активнее выбирают Самарскую область среди других регионов и стран. Сегодня развитая инфраструктура, наличии качественных инвестиционных площадок под любые потребности, территорий с федеральными налоговыми преференциями, а также поддержка проектов на всех стадиях их реализации позволяет предпринимателям видеть в лице регионального правительства надежного партнера и быть уверенными во всесторонней поддержке, реализуя проекты в нашем регионе.