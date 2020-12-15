На первой горьковской автогазозаправочной станции произошел хлопок

15 декабря 1984 года в Горьком была принята в эксплуатацию первая в регионе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), принадлежавшая производственному объединению (ПО) "Горькийтрансгаз". Она стала второй в России после Каширской АГНКС в Москве.

Открытие АГНКС в Горьком не обошлось без конфуза.

- На торжественное мероприятие прибыли самые высокопоставленные чиновники Горьковской области, - вспоминает бывший начальник станции Александр Евгеньевич Залетов, руководивший ею с 2002 года по 2018-й. На момент пуска он работал на АГНКС мастером. - Вереница черных "Волг" ГАЗ-3102 растянулась вдоль дороги чуть не на сотню метров, начальники рангом пониже приехали на автобусах. Все вроде шло в штатном режиме и было готово к пуску, как вдруг - хлопок, свист, шум… Оказалось, что на седьмой колонке сорвало заглушку! Взрыва и огня, правда, не было, но гости переполошились не на шутку: быстро-быстро заняли свои места в машинах и автобусах и совсем уж были готовы уехать. Но мы неполадки устранили, пуск состоялся в намеченный день.

Это теперь, когда технологии пуска и эксплуатации АГНКС отлажены идеально, о происшествии 36-летней давности ветераны ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" (правопреемник ПО "Горькийтрансгаз"), отметившего в ноябре 60-летие, вспоминают с улыбкой. А в конце прошлого века все, что связано с газомоторным топливом, было впервые и вновь. Отечественного оборудования для таких станций в то время не производили, поэтому оснастку для первой в Горьком станции закупали в Италии у фирмы "Нуово Пиньоне". Площадки под строительство выбирались с учетом близости магистрального газопровода и располагались на оживленных автомагистралях. Здания на станциях возводили местные строительные организации, а монтаж и наладку оборудования - специалисты из Москвы и ГДР.

При монтаже выяснилось, что станция оказалась недоукомплектованной: часть оборудования для нее пришлось подыскивать в СССР и "пристыковывать" наши детали к итальянским агрегатам. Ввиду закрытости Горького все работы (строительные, монтажные и пусконаладочные) производились специалистами предприятий города без участия представителей фирмы.

36 лет назад в Горьком открылась первая в регионе АГНКС. Фото: ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

Тем не менее первый блин вышел не комом: АГНКС с первого дня эксплуатации заработала в штатном режиме.

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", правопреемник ПО "Горькийтрансгаз", отметило в ноябре 60-летие

- Сначала не очень верилось, что газовое топливо приживется в нашем городе, - говорит Александр Залетов. - Но примерно через полгода к нам уже выстраивались километровые очереди из машин. Люди быстро поверили в безопасность газомоторного топлива.

После ввода АГНКС в эксплуатацию на газовое топливо была переведена часть собственного транспорта "Горькийтрансгаза", а к концу 1989 года в восьми городах действовали 11 АГНКС ПО "Горькийтрансгаз" проектной производительностью по 500 заправок в сутки. Однако большинство из них в первые месяцы работы показывали более скромные результаты, так как парк газобаллонных автомобилей в ряде регионов был тогда невелик.

С 2014 года на предприятиях группы "Газпром" реализуется Программа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте. В 2019 году утверждена программа на период 2020-2022 годов в рамках реализации поручений, разработанных по итогам совещания при президенте РФ, предполагающая продолжать увеличивать парк автомобильного транспорта группы "Газпром" на газомоторном топливе.

Сегодня ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" является одним из лидеров реализации программы. На данный момент общество эксплуатирует 624 единицы собственной техники, оснащенной газовым оборудованием (из них 27 единиц техники приобретено в 2020 году), что составляет около 46 процентов общего автопарка, разрешенного для эксплуатации c ГБО.

С увеличением доли газобаллонных автомобилей растет и экономический эффект: по итогам 2020 года экономия от замещения жидкого топлива природным газом увеличилась на 4 процента в сравнении с 2019-м.

Расширяется и газозаправочная инфраструктура в регионах деятельности предприятия: с 2014 года введены в эксплуатацию 4 АГНКС в Кирове, Владимире, Коврове и Арзамасе.

Материал подготовлен в сотрудничестве с ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"