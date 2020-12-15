На развитие геопарков Башкортостан направит почти миллиард рублей

Развитие геопарков "Янган-Тау" (входит в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО) и "Торатау" будет курировать попечительский совет, созданный при главе Республики Башкортостан Радии Хабирове.

- Мы начали работу с нормативного закрепления понятия "геопарк", - сообщил руководитель рабочей группы, первый заместитель премьер-министра правительства РБ Рустам Муратов. - Разработали законопроект, регулирующий развитие геопарков, определили термин "резидент геопарка" ("георезидент"). После включения в реестр резидентов инвестор сможет воспользоваться всей палитрой мер поддержки.

Для предпринимателей предусмотрены субсидии. Например, на создание быстровозводимых конструкций и точек питания по стандарту национальной кухни - до трех миллионов рублей, на кемпинги и глэмпинги - до 2,5 миллиона.

На развитие геопарка "Торатау" власти направят 500 миллионов рублей. Бюджетные средства пойдут на строительство экотроп с лестницами на шиханы Торатау и Юрактау, одного капитального и шести некапитальных визит-центров, на создание объектов инженерной инфраструктуры набережной реки Усолки в Гафурийском районе.

420 миллионов рублей выделят на строительство трех приоритетных объектов в геопарке "Янган-Тау" и реконструкцию имеющихся. К 2022 году здесь должны появиться музей геологии "Золотой гвоздь", этнографический комплекс "Караван-сарай" и музейный парк имени Салавата Юлаева. Предстоит реконструкция краеведческого музея в селе Малояз, фотомузея в деревне Радио, а также создание лесного музея и центра изучения дикой природы.

Реализация инвестпроектов по созданию 39 объектов в обоих геопарках на общую сумму 806 миллионов рублей планируется на средства частных инвесторов.

- Таким образом появятся 55 объектов на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей. К 2025 году планируем довести соотношение бюджетных и частных инвестиций один к тридцати, - добавил Рустам Муратов.

Пока нет федерального закона, регулирующего статус и деятельность геопарков, а некоторые нормы, содержащиеся в нормативно-правовых актах, сдерживают реализацию многих начинаний.

Депутат Государственной думы РФ, член экспертного совета по развитию внутреннего туризма Инга Юмашева сообщила, что работа над изменением законодательства, закладывающего единые принципы правового регулирования объектов геологического, природного и культурного наследия и способствующего развитию туристического потенциала, уже ведется. В частности, готовятся проект федерального закона "О геопарках и геонаследии", изменения в Лесном кодексе РФ и закрепление в законодательстве понятия "экотуризм".

- В первую очередь надо развивать инфраструктуру: дороги и гостиницы. Но, чтобы проложить дороги в лесной зоне, нужно перевести земли из лесного фонда в иные категории, изменить границы зеленых зон, - объяснила она. - Предлагаемые изменения в Лесном кодексе РФ закрепят разрешение на строительство дорог через леса и упростят эту процедуру.

Как показал 2020 год, россияне проявили интерес к познанию родной страны. Предприниматели республики готовы включиться в борьбу за туриста. Как сообщил председатель госкомтуризма РБ Салават Нафиков, Башкортостан подал 170 заявок на конкурс грантов на развитие внутреннего и въездного туризма, проведенного Ростуризмом. Победили 16 заявок с общим объемом финансирования более 42 миллионов рублей. .