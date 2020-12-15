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15.12.2020 09:05

Из красной зоны - в кофейную

Нижегородские рестораторы запустили акцию поддержки врачей
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 282(8336)
Нижегородские рестораторы объявили акцию "Самое время сказать спасибо". С каждой выпитой гостем чашки кофе в более чем сотне заведений города отчисляются деньги на функционирование комнат отдыха врачей, работающих в "красной зоне". Медицинским учреждениям рестораторы подарят кофемашину и запас кофе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Более шести тысяч врачей помогают нижегородцам справиться с COVID-19. Они работают днем и ночью, в выходные и праздники, в тяжелых условиях. Новогоднюю ночь более 1000 из них встретят на работе, в борьбе за жизни наших соседей, друзей, коллег и близких. Единственное, что им сейчас необходимо, - это отдых и наша поддержка", - говорится в анонсе проекта.

Вдохновитель акции Алексей Беляев рассказал "РГ", что от идеи до воплощения ее в жизнь у ассоциации нижегородских рестораторов прошли считанные дни.

Фото: Борис Ярков
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- Рестораторы Нижнего Новгорода с самого начала поддерживают врачей всеми доступными способами. Под Новый год захотелось сделать нечто особенное. И мы решили объединить весь город. Московские художники из "Партизан-пресс" оформили плакаты, знакомые дизайнеры отрисовали все, что необходимо, знакомые разработчики сделали за сутки сайт, полиграфисты за день все отпечатали. Сейчас в акции участвуют больше ста заведений и компании-партнеры. Готовы брендированные толстовки, которые люди могут купить, чтобы поддержать акцию, - говорит Алексей.

В 23 нижегородских больницах и станциях скорой помощи появятся "зеленые зоны" отдыха с кофемашинами. Местный поставщик сделал специальный микс кофе из разных сортов: раз в месяц рецептуру планируют менять, чтобы радовать врачей новыми вкусами. В зонах отдыха намерены оборудовать доски с пожеланиями и словами благодарности от вылечившихся пациентов. Изначально планировалось, что проект продлится до конца января, но в итоге решили развернуть его на целый год.

- Я был крайне восхищен инициативой наших неравнодушных рестораторов Нижнего Новгорода. Еще летом они организовывали небольшие праздники для медиков из "красных зон". Выйдя на небольшой перерыв, врачи, медицинские сестры, санитарочки могли насладиться приятной атмосферой и кухней лучших ресторанов города. Акция "Самое время сказать спасибо" включает создание постоянно работающей рекреационной зоны в ковидных госпиталях. Такого единения в высококонкурентной отрасли я, если честно, не видел, - написал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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