Крупнейший поставщик карбамида на отечественный аграрный рынок и один из основных производителей аммиака в России ПАО "ТОАЗ" вошел в ТОП-100 промышленных компаний страны по производительности труда и занял по этому показателю первое место среди предприятий Самарской области.

Притом что региональное "золото" компания удерживает уже несколько лет подряд, на федеральном уровне она смогла улучшить свои позиции сразу на 14 пунктов.

Так, в общероссийском рейтинге, составленном экспертами делового портала "Управление производством", ТОАЗ поднялся сразу на 69-ю позицию с показателем в 13,18 миллиона рублей на человека в год, что более чем на три процента выше прошлогоднего результата (12,75 миллиона рублей и 83-е место). Такой рост стал возможен за счет реализации на предприятии программы модернизации и внедрения цифровых технологий. Общий объем инвестиций в развитие производства за последние восемь лет здесь превысил 47 миллиардов рублей.

В рамках модернизации производственных процессов на ТОАЗе совершенствуется система технического обслуживания и ремонтов (ТОиР). Основная задача этой трансформации - выстраивание системы организации ремонтов в соответствии с мировыми практиками, сокращение сроков остановочных ремонтов и повышение надежности оборудования. Для этого в производственные процессы компании внедряется программа "Галактика ЕАМ", в которой отмечается все, что связано с ремонтами: регистрация дефектов по каждой единице оборудования, планирование ремонтов, закрытие всех ремонтных работ, формирование первичных документов для бухгалтерии и многое другое.

В мае этого года завершился важный этап проекта, который позволил значительно сократить время от момента выявления проблем до их устранения. Полностью по новым правилам и технологиям уже работают отдел планирования и контрактации, а также цех оперативного сопровождения ремонтов и обслуживания оборудования агрегатов аммиака, карбамида и карбамидо-формальдегидной смолы.

Но всеми процессами, даже при возрастающем уровне цифровизации производства, управляют люди. Поэтому ТОАЗ постоянно инвестирует средства не только в промышленные технологии, но и в расширение компетенций персонала, в повышение его личной и управленческой эффективности.

Общий объем капитальных вложений вложений в рамках программы обновления и развития производства за последние 8 лет превысил 47 миллиардов рублей

На ТОАЗе работает корпоративный центр по подготовке и повышению квалификации кадров. За год он проводит обучение около 13 тысяч человек. И это при том, что в штате предприятия их всего четыре тысячи. Дело в том, что многие осваивают по нескольку курсов - повышение квалификации, программы дополнительного профобразования, ежегодные аттестации, в том числе и по технике безопасности.

С июня 2018 года на "Тольяттиазоте" действует мотивационная программа "ТИР. Твоя идея работает". Суть программы в том, что каждый сотрудник предприятия может подать заявку с предложением по улучшению одной из сфер производства: сокращение потерь времени, сырья; рост безопасности труда и экологической безопасности; повышение эффективности бизнес-процесса или процедуры; повышение качества продукции, услуг; улучшение технико-экономических показателей; улучшение организации рабочих мест, условий труда.

На предприятии создана система, которая позволяет принимать решение о целесообразности проекта в зависимости от размера затрат на его реализацию. Она состоит из трех уровней: на первом идею обязательно рассматривает начальник цеха. Он учитывает актуальность и значимость идеи для "Тольяттиазота". Как только руководитель подразделения одобрил идею, она отправляется к главному специалисту по направлению - это второй уровень программы. Если стоимость реализации идеи превышает 3 млн рублей, то решение по проекту принимает специальная комиссия.

Авторы лучших идей получают денежное вознаграждение. Немудрено, что работники ТОАЗа активно включились в программу. По состоянию на конец ноября в "ТИР" зарегистрировали 441 идею, 85 разработок сотрудников реализованы. Экономический эффект от внедрения идей составил 4,285 миллиона рублей, а авторы-инноваторы получили уже более 425 тысяч рублей.

На ТОАЗе признают, что работа по внедрению новых технологий часто сопряжена с отказом от многих привычных, но уже тормозящих развитие вещей, а значит, требуется и психологическая "перезагрузка" персонала.

- Сложно менять устоявшиеся подходы, но каждый сотрудник нашего блока ИТ знает, что сейчас важно быть клиентоориентированным, и мы должны думать, как решить проблему, а не как от нее избавиться, - подчеркивает директор по информационным технологиям Николай Пестерев.

На "Тольяттиазоте" в опытно-промышленную эксплуатацию уже запущен электронный архив. Компактный сервер заменил собой семь больших комнат, наполненных бумажными документами, накопившимися за десятилетия работы предприятия. Теперь доступ к этой электронной базе требует всего пару кликов. И это лишь один из проектов, реализуемых на ТОАЗе, в сфере управления процессами. Об уровне цифровизации компании в целом говорит уже тот факт, что в 2020 году "Тольяттиазот" вновь вошел в число победителей конкурса ИТ-проектов Directum Awards, разделив пьедестал с такими лидерами из разных отраслей экономики, как "Сургутнефтегаз", "Лореаль" и "Бионорика". Победителей из 77 заявленных работ выбирало жюри с участием представителей Сбербанка, фонда "Сколково", Финансового университета при правительстве РФ.

Повышение квалификации сотрудников, в том числе и в сегменте бережливого производства, в значительной мере способствует и росту производственных результатов даже в столь сложный экономический период. Так, в 2019 году "Тольяттиазот" произвел более трех миллионов тонн аммиака, побив все максимумы за свою 40-летнюю историю, показатели первого полугодия текущего года говорят о том, что пандемия не отразилась на производственных процессах.

Кстати, прошлогодний успех оказался выгоден и каждому сотруднику предприятия, которым выплатили за рекорд премию в размере месячного оклада. А уже в феврале 2020-го руководство акционерного общества приняло решение проиндексировать всем зарплату сразу на пять процентов, что выше уровня годовой инфляции.

Комментарий

Петр Орджоникидзе, председатель совета директоров ПАО "ТОАЗ":

- Трансформация российской промышленности меняет бизнес-процессы внутри предприятий, требует регулярного развития навыков у работников, создания новой операционной модели управления и влияет на культуру внутри компаний. Перед ТОАЗом стоят амбициозные цели - согласно нашей стратегии мы хотим стать лидером по производству азотных минудобрений в России и войти в пятерку крупнейших производителей в мире, что требует от каждого сотрудника компании постоянного поиска путей повышения эффективности и производительности. Поэтому отмечаемые экспертами положительные тенденции и систематическое вхождение ТОАЗа в ведущие рейтинги внушают дополнительные оптимизм и уверенность.