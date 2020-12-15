Притом что региональное "золото" компания удерживает уже несколько лет подряд, на федеральном уровне она смогла улучшить свои позиции сразу на 14 пунктов.
Так, в общероссийском рейтинге, составленном экспертами делового портала "Управление производством", ТОАЗ поднялся сразу на 69-ю позицию с показателем в 13,18 миллиона рублей на человека в год, что более чем на три процента выше прошлогоднего результата (12,75 миллиона рублей и 83-е место). Такой рост стал возможен за счет реализации на предприятии программы модернизации и внедрения цифровых технологий. Общий объем инвестиций в развитие производства за последние восемь лет здесь превысил 47 миллиардов рублей.
В рамках модернизации производственных процессов на ТОАЗе совершенствуется система технического обслуживания и ремонтов (ТОиР). Основная задача этой трансформации - выстраивание системы организации ремонтов в соответствии с мировыми практиками, сокращение сроков остановочных ремонтов и повышение надежности оборудования. Для этого в производственные процессы компании внедряется программа "Галактика ЕАМ", в которой отмечается все, что связано с ремонтами: регистрация дефектов по каждой единице оборудования, планирование ремонтов, закрытие всех ремонтных работ, формирование первичных документов для бухгалтерии и многое другое.
В мае этого года завершился важный этап проекта, который позволил значительно сократить время от момента выявления проблем до их устранения. Полностью по новым правилам и технологиям уже работают отдел планирования и контрактации, а также цех оперативного сопровождения ремонтов и обслуживания оборудования агрегатов аммиака, карбамида и карбамидо-формальдегидной смолы.
Но всеми процессами, даже при возрастающем уровне цифровизации производства, управляют люди. Поэтому ТОАЗ постоянно инвестирует средства не только в промышленные технологии, но и в расширение компетенций персонала, в повышение его личной и управленческой эффективности.
На ТОАЗе работает корпоративный центр по подготовке и повышению квалификации кадров. За год он проводит обучение около 13 тысяч человек. И это при том, что в штате предприятия их всего четыре тысячи. Дело в том, что многие осваивают по нескольку курсов - повышение квалификации, программы дополнительного профобразования, ежегодные аттестации, в том числе и по технике безопасности.
С июня 2018 года на "Тольяттиазоте" действует мотивационная программа "ТИР. Твоя идея работает". Суть программы в том, что каждый сотрудник предприятия может подать заявку с предложением по улучшению одной из сфер производства: сокращение потерь времени, сырья; рост безопасности труда и экологической безопасности; повышение эффективности бизнес-процесса или процедуры; повышение качества продукции, услуг; улучшение технико-экономических показателей; улучшение организации рабочих мест, условий труда.
На предприятии создана система, которая позволяет принимать решение о целесообразности проекта в зависимости от размера затрат на его реализацию. Она состоит из трех уровней: на первом идею обязательно рассматривает начальник цеха. Он учитывает актуальность и значимость идеи для "Тольяттиазота". Как только руководитель подразделения одобрил идею, она отправляется к главному специалисту по направлению - это второй уровень программы. Если стоимость реализации идеи превышает 3 млн рублей, то решение по проекту принимает специальная комиссия.
Авторы лучших идей получают денежное вознаграждение. Немудрено, что работники ТОАЗа активно включились в программу. По состоянию на конец ноября в "ТИР" зарегистрировали 441 идею, 85 разработок сотрудников реализованы. Экономический эффект от внедрения идей составил 4,285 миллиона рублей, а авторы-инноваторы получили уже более 425 тысяч рублей.
На ТОАЗе признают, что работа по внедрению новых технологий часто сопряжена с отказом от многих привычных, но уже тормозящих развитие вещей, а значит, требуется и психологическая "перезагрузка" персонала.
- Сложно менять устоявшиеся подходы, но каждый сотрудник нашего блока ИТ знает, что сейчас важно быть клиентоориентированным, и мы должны думать, как решить проблему, а не как от нее избавиться, - подчеркивает директор по информационным технологиям Николай Пестерев.
На "Тольяттиазоте" в опытно-промышленную эксплуатацию уже запущен электронный архив. Компактный сервер заменил собой семь больших комнат, наполненных бумажными документами, накопившимися за десятилетия работы предприятия. Теперь доступ к этой электронной базе требует всего пару кликов. И это лишь один из проектов, реализуемых на ТОАЗе, в сфере управления процессами. Об уровне цифровизации компании в целом говорит уже тот факт, что в 2020 году "Тольяттиазот" вновь вошел в число победителей конкурса ИТ-проектов Directum Awards, разделив пьедестал с такими лидерами из разных отраслей экономики, как "Сургутнефтегаз", "Лореаль" и "Бионорика". Победителей из 77 заявленных работ выбирало жюри с участием представителей Сбербанка, фонда "Сколково", Финансового университета при правительстве РФ.
Повышение квалификации сотрудников, в том числе и в сегменте бережливого производства, в значительной мере способствует и росту производственных результатов даже в столь сложный экономический период. Так, в 2019 году "Тольяттиазот" произвел более трех миллионов тонн аммиака, побив все максимумы за свою 40-летнюю историю, показатели первого полугодия текущего года говорят о том, что пандемия не отразилась на производственных процессах.
Кстати, прошлогодний успех оказался выгоден и каждому сотруднику предприятия, которым выплатили за рекорд премию в размере месячного оклада. А уже в феврале 2020-го руководство акционерного общества приняло решение проиндексировать всем зарплату сразу на пять процентов, что выше уровня годовой инфляции.
Петр Орджоникидзе, председатель совета директоров ПАО "ТОАЗ":
- Трансформация российской промышленности меняет бизнес-процессы внутри предприятий, требует регулярного развития навыков у работников, создания новой операционной модели управления и влияет на культуру внутри компаний. Перед ТОАЗом стоят амбициозные цели - согласно нашей стратегии мы хотим стать лидером по производству азотных минудобрений в России и войти в пятерку крупнейших производителей в мире, что требует от каждого сотрудника компании постоянного поиска путей повышения эффективности и производительности. Поэтому отмечаемые экспертами положительные тенденции и систематическое вхождение ТОАЗа в ведущие рейтинги внушают дополнительные оптимизм и уверенность.