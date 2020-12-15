СК заинтересовался отключением тепла на неделю в мордовском поселке Явас

В Мордовии начата доследственная проверка по факту коммунальной аварии в поселке Явас Зубово-Полянского района. Подачу тепла здесь удалось возобновить лишь почти неделю спустя.

Об этом сообщил во вторник Следственный комитет по региону.

Напомним, что авария на магистральном трубопроводе теплотрассы произошла вечером 7 декабря. В результате коммунального ЧП от теплоснабжения были отключены 25 многоквартирных домов, детский сад, а также два исправительных учреждения мордовского УФСИН. Полностью последствия аварии были устранены лишь 13 декабря.

Следователям предстоит установить причины случившегося, а также дать правовую оценку действиям представителей местной власти и коммунальных организаций, отвечающих за бесперебойное снабжение поселка теплом.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.