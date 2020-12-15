Зоя Степановна взмахивает руками и улыбается:

- Думала, ну что больному мужу надо? Внимание да забота. Ан нет... Оказывается, у многих простых вещей - свои секреты. Вот и меня на старости лет учили, как ухаживать лучше за моим любимым Григорием Дмитриевичем. Приехал специалист из "Школы ухода", показал, как правильно проводить гигиенические процедуры, пользоваться специальным оборудованием, подсказал, какие средства реабилитации нужно приобрести... Очень благодарна этому. Новые навыки нам заметно облегчили жизнь.

И таких благодарных людей, как Зоя Воронова, в Алтайском крае уже десятки. Хотя "Школы ухода" тут открылись благодаря нацпроекту "Демография" лишь два месяца назад. Их пока две - в Новоалтайске и Заринске, но к 2024 году сеть таких школ должна охватывать всю территорию края.

- Цель проекта - улучшить жизнь пожилым и инвалидам, - рассказывает директор комплексного центра соцобслуживания населения Новоалтайска Алена Егошина. - Здесь обучают тонкостям долговременного ухода не только социальных работников, но и родственников. Получив знания и навыки, они могут взять в пункте проката необходимые средства реабилитации - ходунки, специальные кровати, матрасы, кресла-каталки, чтобы обеспечить передвижение маломобильного родственника.

Помогают и правильно выстроить отношения с пожилыми и тяжелобольными. "Мы учим понимать психологию таких людей, находить эмоциональные и физические ресурсы для ухода за ними", - поясняет психолог Мария Панкрашева.

Более того, соцработники планируют обойти все семьи, где проживают пожилые и инвалиды. "Мы надеемся, что благодаря таким школам они будут активнее осваивать методики ухода за пожилыми и инвалидами. Ведь многие просто не знают о специальном оборудовании, которое помогает облегчить уход, избежать осложнений и тяжелых последствий у подопечных", - подчеркнула Алена Егошина.

Показательно: после занятий в школе в пункте проката Заринска почти не осталось средств реабилитации. По словам директора комплексного центра социального обслуживания населения Марины Пузыревой, все роздано в ухаживающие семьи. "По нацпроекту мы ждем большое поступление - 720 средств реабилитации и собираем заявки, какое именно оборудование необходимо закупить", - отметила она.

Тем временем

В Татарстане "Школы ухода" открылись уже в 45 муниципальных образованиях республики

- Работать по системе долговременного ухода за маломобильными гражданами мы начали с 2019 года, - говорит замминистра труда и социальной защиты Юлия Абдреева. - Главная цель - добиться, чтобы пожилой человек или инвалид мог как можно дольше находиться в привычных для него домашних условиях. В этом случае большая нагрузка ложится на родственников. От мысли, что им придется ухаживать за родителями, бабушками или дедушками, у которых нарушены двигательные функции, а иногда и умственные способности, многие впадают в панику, потому что не знают, как правильно это делать. Теперь получить необходимые знания они могут в "Школах ухода", которые мы открыли на базе центров комплексного обслуживания населения. С начала года в них обучились уже 780 человек.

Многие просто не знают о специальном оборудовании, которое помогает облегчить уход

Для учебных кабинетов в республике закупили специализированное оборудование и приспособления, включая учебные тренажеры-манекены "Максим" и многофункциональные кровати, с помощью которых специалисты обучают родственников, как правильно накормить или помыть лежачего больного, пересадить или перевернуть его в кровати и при этом не надорвать себе спину. А заодно и объясняют, для чего нужны, к примеру, скользящие простыни, как пользоваться поясами для пересаживания и где их можно приобрести.

Кстати, родственники маломобильных граждан могут пройти обучающий курс на дому. Чаще всего такое желание изъявляют жители отдаленных сельских районов. В этом случае специалисты выезжают к ним сами и уже на месте объясняют правила ухода на дому, профилактику осложнений, методы самообслуживания и самоконтроля, дезинфекции, гигиенического ухода, правила питания и кормления. Специалисты также обучают граждан циклу общеукрепляющих упражнений.