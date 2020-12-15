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15.12.2020 20:34
Рубрика: Власть

Стадион "Мордовия Арена" планируется вывести на самоокупаемость

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Стадион "Мордовия Арена" должен выйти на самоокупаемость. А жителям Саранска следует вернуть любимый зимний вид спорта - спидвей. Такие задачи поставил перед республиканским министерством спорта, молодежной политики и туризма врио главы РМ Артем Здунов на совещании, где обсуждались вопросы развития спорта в регионе.
Главный стадион Мордовии должен стать местом притяжения туристов из других регионов. Фото: Николай Гагарин Главный стадион Мордовии должен стать местом притяжения туристов из других регионов. Фото: Николай Гагарин
Главный стадион Мордовии должен стать местом притяжения туристов из других регионов. Фото: Николай Гагарин

Отметив, в республике много спортивных сооружений, лидер региона поручил до конца года разработать бизнес-план на каждый объект - в условиях пандемии и на случай снятия ограничений.

Что касается рационального использования наследия Чемпионата мира по футболу, было предложено внимательно изучить опыт других регионов.

Фото: Николай Гагарин
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- 60 процентов загруженности подтрибунных помещений и матчи "Тамбова" - этого явно недостаточно, стадион должен выходить на самоокупаемость, - подчеркнул Артем Здунов.

Он указал, что для этого необходимо активнее использовать прилегающую территорию - под размещение тематических парков, игровых и спортивных площадок, проведение спартакиад и других мероприятий. Кроме того, важно привлечь на главный стадион республики туристов из других регионов, создания для них инфраструктуру развлечений, спорта, отдыха, питания. А когда санитарно-эпидемические ограничения будут сняты, здесь должны проводиться массовые и зрелищные мероприятия.

Фото: Николай Гагарин
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Еще одой темой обсуждения стало возрождение в Мордовии ледового спидвея. Как известно, в 90-х и нулевых международные турниры по этому зрелищному виду спорта собирали в Саранске десятки тысяч зрителей. Однако эта традиция осталась в прошлом - после того, как стадион "Светотехника", где проходили гонки, был снесен. На совещании отмечалось, что в городе и сегодня имеются площадки для проведения таких состязаний.

- Нужно возвращать хорошие традиции, - констатировал Артем Здунов. - Надо с чего-то начинать. Если спидвей как зрелище в генах наших жителей, то нужно людям дать это. Уверен, все оценят, если Саранск станет центром спидвея!

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