Ученый объяснил, почему в 2020 году россияне чаще гасили ипотеку досрочно

По статистическим данным, с июля по сентябрь 2020 года россияне досрочно закрыли на 82 процента больше ипотечных кредитов, чем в тот же период прошлого года. Этот феномен объяснил доцент кафедры экономики и финансов Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ), кандидат экономических наук Александр Горшков.

- В этом году была снижена ключевая ставка ЦБ РФ, что привело к падению ставок по банковским вкладам. Таким образом более выгодным и наиболее безопасным инвестиционным инструментом стала покупка жилой недвижимости. Рынки ценных бумаг, металлов и валютный рынок оказались неперспективными для вкладов, - пояснил эксперт.

Еще одним фактором досрочного погашения долгов, по мнению Александра Горшкова, стала высокая доступность льготной ипотеки. За весь год россияне могут получить 1,5 миллионов таких кредитов на общую сумму 3,7 триллиона рублей.

Стоит отметить, что на досрочные выплаты граждане направили преимущественно свои накопления, которые появились за счет сокращения потребления, а также неиспользованные отпускные и субсидии государства. Так, например, семьи с детьми в этом году дважды получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.