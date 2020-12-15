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15.12.2020 05:47
Рубрика: Происшествия

В Башкирии 11 человек погибли при пожаре в частном пансионате

Тела 11 погибших обнаружены в ночь на вторник на месте тушения пожара в селе Ишбулдино в Башкирии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В подмосковном Одинцове произошел крупный пожар

Информация о возгорании в частном пансионате по улице Кизильской поступила в 02:53 мск. В моменту приезда пожарных деревянный одноэтажный дом горел по всей площади. Здание смогли самостоятельно покинуть четыре человека. Открытое горение удалось ликвидировать в 04:30 мск, полностью потушить к 06.00, пишет РИА Новости.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Уточняются данные по погибшим. Организовано оповещение родственников жертв, оказывается психологическая помощь.

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