В Башкирии 11 человек погибли при пожаре в частном пансионате

Тела 11 погибших обнаружены в ночь на вторник на месте тушения пожара в селе Ишбулдино в Башкирии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в частном пансионате по улице Кизильской поступила в 02:53 мск. В моменту приезда пожарных деревянный одноэтажный дом горел по всей площади. Здание смогли самостоятельно покинуть четыре человека. Открытое горение удалось ликвидировать в 04:30 мск, полностью потушить к 06.00, пишет РИА Новости.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Уточняются данные по погибшим. Организовано оповещение родственников жертв, оказывается психологическая помощь.