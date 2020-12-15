В Башкирии разрешили проводить массовые новогодние гуляния на улице

Власти Башкирии официально разрешили проводить культурные, спортивные, развлекательные мероприятия и ярмарки, связанные с Новым годом, на открытом воздухе без ограничения количества участников.

Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, в новой редакции документа прописаны особенности применения некоторых пунктов действующего указа в период с 15 декабря по 18 января. Так указом отменены традиционные новогодняя елка главы республики и Аксаковская елка, но потенциальные участники все же получат свои подарки. В то же время в детских садах запрета на утренники нет, но при условии, что они будут проходить в группах и без родителей.

Также документ разрешил работать городским и районным домам культуры, сельским клубам в райцентрах. В сельских клубах, которые не являются административными центрами, решение о возможности работы будет принимать администрация района исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Для ресторанов, кафе и фуд-кортов на Новый год также будут послабления: с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года им разрешено работать круглосуточно. А в остальные дни с 15 декабря по 18 января с шести утра до двух ночи (за исключением объектов придорожного сервиса и служб доставки). При этом впускать посетителей будут только до 12 часов ночи. В то же время запрет на танцевальные площадки и курение кальянов в общепитах сохраняется, также одновременно в зале могут находиться не более 50 человек, которые обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Соответственно ночные клубы и дискотеки работать по-прежнему не будут.

В документе прописан запрет на проведение корпоративов в государственных и муниципальных органах власти и в подведомственных им организациях. Также указ снял запрет на нахождение детей до 18 лет в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых.