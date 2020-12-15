В Башкирии разрешили проводить массовые новогодние гуляния на улице

Новости

"ЕР" внесет в Госдуму законопроект о "гаражной амнистии" 16:58
Урин: Билеты на спектакли Большого театра распродаются за два часа 16:55
Стамбульские отели пустят к себе бездомных 16:54
Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 16:45
В Петербурге половина компаний отправляют работников с ОРВИ на больничный 16:37
Журналисты получили награды за лучшие материалы о строительстве и ЖКХ 16:20
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге 16:15
Проводить освидетельствование судов будет еще одна организация 16:15
В ВОЗ назвали две популярные ошибки в ношении масок 16:13
Прививку от коронавируса сделали сотрудники Сеченовского университета 16:08
Контрольная по истории перед ЕГЭ в этом году не планируется 16:07
ФАС создаст рабочую группу по развитию конкуренции на рынке туруслуг 16:00
На Кубани инспекторов ГИБДД заподозрили во взятках на 1 млн рублей 16:00
В Севастополе два раза продали квартиры в новостройке 15:50
Более 800 тысяч медработников получили выплаты за ноябрь 15:49
Мурашко: Почти 80% пациентов лечатся от коронавируса амбулаторно 15:49
ВОЗ надеется взять под контроль эпидемию коронавируса в 2021 году 15:46
В Киеве произошла потасовка протестующих с полицией 15:35
В Петербург поставят 100 тысяч доз вакцины от коронавируса 15:32
В ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с эпидемиями 15:25
Еще одна компания получила разрешение производить вакцину "Спутник V" 15:22
Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов 15:13
Медсестры и акушерки получат подъемные при переезде на село и небольшие города 15:01
Жена переболевшего COVID Сергея Шакурова рассказала о его состоянии 14:59
Какую музыку родители чаще всего включают своим детям 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 16:40
Рубрика: Власть

В Башкирии разрешили проводить массовые новогодние гуляния на улице

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Власти Башкирии официально разрешили проводить культурные, спортивные, развлекательные мероприятия и ярмарки, связанные с Новым годом, на открытом воздухе без ограничения количества участников.

Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото: iStock
В Ижевске отменили массовые новогодние гуляния

Как уточнили в пресс-службе главы региона, в новой редакции документа прописаны особенности применения некоторых пунктов действующего указа в период с 15 декабря по 18 января. Так указом отменены традиционные новогодняя елка главы республики и Аксаковская елка, но потенциальные участники все же получат свои подарки. В то же время в детских садах запрета на утренники нет, но при условии, что они будут проходить в группах и без родителей.

Также документ разрешил работать городским и районным домам культуры, сельским клубам в райцентрах. В сельских клубах, которые не являются административными центрами, решение о возможности работы будет принимать администрация района исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Для ресторанов, кафе и фуд-кортов на Новый год также будут послабления: с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года им разрешено работать круглосуточно. А в остальные дни с 15 декабря по 18 января с шести утра до двух ночи (за исключением объектов придорожного сервиса и служб доставки). При этом впускать посетителей будут только до 12 часов ночи. В то же время запрет на танцевальные площадки и курение кальянов в общепитах сохраняется, также одновременно в зале могут находиться не более 50 человек, которые обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Соответственно ночные клубы и дискотеки работать по-прежнему не будут.

В документе прописан запрет на проведение корпоративов в государственных и муниципальных органах власти и в подведомственных им организациях. Также указ снял запрет на нахождение детей до 18 лет в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых.

В Башкирии в ряде школ отменили дистанционное обучение
В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Ежедневник Праздники Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Пандемия коронавируса COVID-19 Новый год

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие