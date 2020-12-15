В Ижевске отменили массовые новогодние гуляния

В Ижевске в этом году не будут проводить массовые новогодние гуляния. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

- К сожалению, большие массовые гуляния не состоятся из-за непростой эпидемиологической ситуации. Но особое праздничное настроение горожанам будут создавать яркая иллюминация на центральных улицах, ледовый городок на Центральной площади, активности во дворах и на спортивных площадках, - написал Бекмеметьев.

Кроме того, по всей Удмуртии детские утренники пройдут без участия родителей и аниматоров. Такое решение, чтобы не подвергать опасности здоровье детей, принял оперштаб республики по борьбе с коронавирусом.

По данным на 15 декабря в Удмуртии зарегистрировано 16450 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 208 - за последние сутки. 12869 человек выздоровели, 273 скончались.