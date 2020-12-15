В Перми состоялось награждение лауреатов Строгановской премии - пожалуй, самой весомой награды Пермского края.

В выборе победителей Строгановской премии в этом году выявилась одна особенность: много спорить и дискутировать, как это случалось раньше, не пришлось. Лидеры были очевидны. Фото: Пермское землячество

С 2006 года ее вручают лучшим пермякам, достигшим общественно значимых результатов в разных сферах деятельности: экономике, управлении, науке, спорте, культуре и общественной жизни. Решение о награждении принимает правление региональной общественной организации "Пермское землячество", выбирая среди кандидатов, которые были выдвинуты на конкурс организациями, общественными объединениями и жителями региона.

Торжественную часть церемонии открыл губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, обратившийся к ее участникам по видеосвязи.

- Вы отдаете все силы, энергию и знания на благо Прикамья, ваши дела и поступки лежат в основе его успеха. Вы - наша гордость и главное богатство. Получить Строгановскую премию престижно и почетно прежде всего потому, что за вас голосуют сами жители. Это знак большого доверия и признания за стороны земляков, - отметил губернатор.

Нынешний год внес коррективы во многие планы, в том числе и в срок вручения премии, который обычно приходится на конец мая - начало июня. Была вероятность, что мероприятие вообще придется отменить. Однако организаторы решили, что надолго откладывать или тем более отказываться от церемонии награждения ни в коем случае нельзя.

- Мы долго думали и решили: что бы ни происходило, нужно следовать традициям, - подчеркнул председатель правления РОО "Пермское землячество", председатель совета директоров Пермской финансовой производственной группы Андрей Кузяев. - Очень важно все-таки отметить людей, которые вносят большой вклад в развитие Пермского края, дарят ему часть своей души и жизни. И пусть сроки награждения сместились на декабрь, новогодняя Строгановская премия ничуть не хуже, чем летняя.

По его словам, в выборе победителей выяснилась еще одна особенность: правлению не пришлось много спорить и дискутировать, как это случалось раньше. Лидеры были очевидны.

- Мнение правления полностью совпало с мнением общественности, никаких возражений к нам не поступило, - подчеркнул депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя правления "Пермского землячества" Игорь Шубин.

Шесть лауреатов, выбранных правлением "Пермского землячества", и победитель, набравший максимальное количество голосов в интернет-голосовании, получили дипломы, нагрудные знаки и статуэтки, изображающие Аникея Строганова - представителя рода Строгановых.

Традиционно высшей наградой премии считается победа в номинации "За честь и достоинство". В этом году ее получил художественный руководитель агентства социокультурных проектов, член Союза художников России Юрий Лапшин. Так отмечена его большая многолетняя творческая выставочная и организаторская деятельность, работа с молодежью и детьми.

- Награждение для меня - особый знак того, что ты сделал важное дело для места, в котором находишься, - сказал он. - Меня переполняет чувство гордости и, конечно, радость. И множество творческих планов.

По признанию Юрия Лапшина, только нынешней весной он открыл для себя новое направление, в котором еще никогда не творил, - создал более 150 графических картин.

Генеральный директор группы компаний "ЭРИС" Владимир Юрков - победитель в номинации "За высокие достижения в экономике и управлении". Предприятие, которое работает под его руководством, уже несколько лет активно растет и развивается. А в 2019 году на нем были разработаны уникальные продукты, не имеющие аналогов в мире. При этом в компании не забывают о людях: социальной и молодежной политике здесь уделяют особое внимание.

Победителем еще в одной серьезной номинации - "За высокие достижения в науке и технике" - стал академик РАН, директор ПФИЦ УрО РАН Александр Барях. Под его началом в 2019 году в Перми была создана единственная на Урале лаборатория мирового уровня "Интеллектуальный мониторинг природных и техногенных систем".

- Горная наука актуальна для всего мира в целом, но для нашего края вообще стоит на первом месте, - сказал он. - Ведь добыча полезных ископаемых с точки зрения природы - это насилие, и она отвечает разрушением, затоплением. Поэтому основная цель нашей с коллегами работы - обеспечение безопасности, чтобы люди, которые ходят на работу, всегда возвращались.

Еще один представитель экономической сферы, получивший высокий знак признания от земляков, - руководитель профильного центра развития энергетики и энергосбережения союза промышленников и предпринимателей "Сотрудничество" Дамир Закиров. Однако Строгановская премия ему вручена в номинации "За высокие достижения в общественной деятельности". Кроме признанных профессиональных достижений он долгое время руководит тремя общественными организациями, многое делает для сохранения межнационального согласия и укрепления дружбы народов в Пермском крае.

- За эти годы мы организовали и провели 15 городских сабантуев, 14 фестивалей народного творчества татар и башкир, у нас есть издательские проекты, - говорит председатель совета местной общественной организации "Татарская национально-культурная автономия Перми". - Но главное - это сохранение языка и традиций татарского народа. В ближайшее время мы будем подводить итоги очередного конкурса на лучшую татарскую семью.

Заслуженный работник культуры РФ, директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина, принимая диплом победителя и статуэтку Аники Строганова, рассказала о том, что она еще хотела бы сделать для Прикамья.

Ее мечта - новый концертный зал. А первым исполнителем в этом зале должна стать звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко. Присутствующие на церемонии горячо поддержали такое желание победителя в номинации "За высокие достижения в области культуры и искусства". Скорее всего, так оно и будет - все-таки Строгановскую премию действительно вручают по заслугам.

Что в полной мере относится и к следующему лауреату - члену сборной России по санному спорту, двукратной чемпионке мира Екатерине Катниковой. На чемпионате мира 2020 года в Сочи она стала лучшей в классических одиночных санях и спринте. Для страны это первая за 42 года победа в соревнованиях среди женщин. Пермячка вошла в историю отечественного санного спорта как первая спортсменка, сумевшая выиграть две золотые медали на одном мировом первенстве.

Сама победительница на церемонии присутствовать не смогла, поскольку находится на тренировочных сборах. Награды в номинации "За высокие достижения в спорте" получил ее тренер. Интересно, что вручал ее тоже лауреат Строгановской премии прошлых лет, российский саночник, призер Олимпийских игр и чемпионата мира Альберт Демченко.

И, наконец, специальный приз Строгановской премии получил победитель общественного голосования, художник-керамист, народный мастер Пермского края, почетный гражданин Кудымкарского района Иван Канюков.

- На участие в конкурсе меня выдвинула общественная организация "Пермяцкое землячество", - сказал лауреат. - Я, конечно, не особо ждал такого признания, хотя и надеялся. Очень благодарен людям, которые за меня голосовали. Многих я знаю лично, но особая благодарность тем, кого я не знаю. А по географии голосовавших я понимаю, что о премии знают во многих российских городах. Поэтому награда приобретает особую ценность.

Кто станет героями будущего награждения? Уже сейчас многие считают, что в 2020 году ими должны стать медики. А пока организаторы ждут выдвижения новых кандидатов на Строгановскую премию.

Справка

Строгановская премия учреждена РОО "Пермское землячество" в честь представителей династии Строгановых, более четырех веков оказывавших благотворное влияние на политическую, экономическую, общественную и культурную жизнь Пермского края и Российского государства. Вручается за выдающиеся достижения пермяков, прославивших своими добрыми делами родной край и его жителей.

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