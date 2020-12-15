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15.12.2020 14:45

Льготы и гарантии

В пермском "Уралхиме" принят колдоговор до 2023 года
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 282(8336)
В филиале "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми подписан коллективный договор на 2021-2023 годы.
Впервые из-за сложной эпидемиологической ситуации конференция прошла в онлайн-формате. Фото: ПМУ Впервые из-за сложной эпидемиологической ситуации конференция прошла в онлайн-формате. Фото: ПМУ
Впервые из-за сложной эпидемиологической ситуации конференция прошла в онлайн-формате. Фото: ПМУ

Документ содержит перечень социальных льгот и гарантий, причем их значительно больше, чем требует законодательство и отраслевые соглашения. Впервые из-за сложной эпидситуации конференция прошла в онлайн-формате.

В 2019 году на реализацию колдоговора было направлено 177,5 миллиона рублей. В расчете на одного сотрудника филиала "ПМУ" расходы на обеспечение социальных льгот и гарантий за отчетный период составили 221,3 тысячи рублей.

- Наша социальная программа, несмотря на сложный период, не сокращается. Компания считает приоритетным для себя поддержание достойного уровня зарплаты сотрудников, - говорит директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в Перми Алексей Аверьянов. - По этому показателю мы в лидерах химической отрасли края. В приоритете также соблюдение всех требований охраны труда и забота о здоровье персонала. В 2019 году расходы на оздоровление работников выросли на 17 процентов.

Минимальная и средняя заработная плата на "ПМУ" превышает нормы, установленные в отраслевом тарифном соглашении. Работники предприятия обеспечиваются спецодеждой и спецобувью, другими средствами защиты. Персонал имеет возможность поправить здоровье в санаториях и профилакториях. На заводе круглосуточно работает здравпункт. Сотрудникам предоставляются услуги транспорта, дотация на питание, подразделения снабжаются питьевой бутилированной водой. Для детей работников организуется отдых в лагерях.

Работники "ПМУ" подтвердили выполнение условий колдоговора в 2019 году в полном объеме. Документ стал основой нового колдоговора на 2021-2023 годы. В нем сохранен весь объем социальных льгот и гарантий. Корректировка текста связана с изменениями трудового законодательства и локальных нормативных актов. Делегаты конференции единогласно проголосовали за принятие нового коллективного договора. .

Комментарий

Алексей Клейн, председатель крайкома Росхимпрофсоюза:

- Очень радует, что в ходе конференции ни разу не прозвучали слова о секвестре, обнулении или заморозке тех или иных льгот и гарантий коллективного договора. Это и есть настоящая социальная ответственность бизнеса - в сложные времена приложить все усилия, чтобы сохранить меры поддержки сотрудников.

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