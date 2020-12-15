В Удмуртии рассчитывают на восстановление экономики региона к докризисному уровню в 2022 году. Добиться этого хотят за счет новых механизмов поддержки, сообщил и. о. первого вице-премьера республики Константин Сунцов.

- Первая - соглашение о защите и поощрении капвложений, о котором в России говорят уже больше двух лет и только недавно начали заключать в некоторых регионах. Вторая - строительство инфраструктуры за счет погашения бюджетных кредитов. То есть мы сможем списывать с кредита определенную сумму, если вкладываем эти деньги в инвестиционную инфраструктуру. На 2021 год у нас есть 2,9 миллиарда рублей, которые предложим нашим инвесторам, чтобы мотивировать их на капвложения, сокращая их затраты, - пояснил Сунцов.

Кроме того, власти считают, что восстановиться экономике поможет активная реализация инвестпроектов ТОСЭР, которые пока находятся на стадии разработки проектно-сметной документации.

Стоит отметить, что по итогам третьего квартала оттока инвестиций из Удмуртии нет, наоборот: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года есть прирост на 0,7 процента.

- Если двигаться такими же темпами, как в эти три квартала, то мы получим прошлогодний объем инвестиций - порядка 100 миллиардов. Вне пандемии это был бы плохой результат, потому что нет роста, но для нынешних условий это очень хорошо. Крушение экономического "Титаника" не состоялось. Все, кто спрыгнул в воду, нашли доски, за которые держатся сейчас, - сказал Сунцов.

Однако не все во время пандемии сумели "найти доски". Так, в 2020 году реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Удмуртии уменьшился на 1600 позиций. Власти считают, что не все они ликвидировались: кто-то, возможно, не вовремя подал отчетность, а те, у кого был небольшой доход, перешли в самозанятые. В республике таких уже восемь тысяч.

Между тем

В Удмуртии установили пониженные налоговые ставки до конца 2022 года для индивидуальных предпринимателей, которые впервые зарегистрируют свой бизнес на территории Удмуртии в 2020 и 2021 годах. Нововведение также касается бизнеса, который сменит место базирования на Удмуртию. За счет этой льготы в республику в 2020 году перешли 700 предпринимателей из других регионов.