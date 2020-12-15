На Алтае заступил на боевое дежурство еще один полк "Ярсов"

В преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения, который в России ежегодно отмечают 17 декабря, в Барнаульской дивизии РВСН (Алтайский край) заступил на боевое дежурство очередной полк, оснащенный подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Ярс".

Их вводят в боевой состав стратегических ракетчиков вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс мобильных "Тополей". Как говорят в штабе РВСН, такое перевооружение должно усилить группировку наземных стратегических комплексов России и укрепить потенциал ядерного сдерживания.

Ракетный комплекс "Ярс" во многом определяет боеспособность этой группировки. А оборонная промышленность помогает сохранять темпы его поставок в войска в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования.

Напомним, что в конце прошлого года командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что этот ядерный комплекс, несущий боевое дежурство в шахтах и осуществляющий боевое патрулирование, стал основой нашей наземной стратегической группировки. На мобильные "Ярсы" уже перевели Йошкар-Олинскую, Тейковскую, Нижнетагильскую, Новосибирскую и Иркутскую ракетные дивизии. Сейчас такое перевооружение идет в Барнаульском соединении РВСН. А "Ярсами" шахтного базирования оснащают ракетную дивизию в Козельске.

Тогда же командующий сообщил, что в боевом составе ракетных войск стратегического назначения имеется около 200 мобильных пусковых установок. Причем в ходе перевооружения с подвижных "Тополей" на "Ярсы" их количество не растет. Зато увеличивается мощность. В отличие от тех же "Тополей", головная часть "Ярсов" имеет не один, а несколько маневрирующих боевых блоков индивидуального наведения, способных поражать цели на дальности до 11 тысяч километров.