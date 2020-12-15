Сибирские ученые сконструировали необычный летательный аппарат

На международном форуме "Армия-2020" большое внимание привлек необычный летательный аппарат, разработку которого ведет Фонд перспективных исследований в рамках проекта "Циклон". Мы привыкли видеть дроны с воздушными винтами, а здесь вместо них цилиндрические роторы, напоминающие гребные колеса старых пароходов. Несмотря на необычный вид, аппарат с "воздушными колесами" успешно маневрировал, взлетал и садился на наклонную плоскость, что в принципе невозможно для других беспилотников.

Такой циклолет разработали ученые Института теплофизики СО РАН. Казалось бы, при чем тут теплофизики, имеющие дело в основном с энергетическими процессами? "Мы занимаемся системами генерации энергии, в которых физические принципы организации потока такие же, как в системах создания тяги, - поясняет замдиректора института Артур Бильский. Впрочем, в проекте немало участников: ООО "НПП "АВАКС-ГеоСервис", НИИ авиации им. С.А. Чаплыгина и другие.

Поставить на самолет циклические движители впервые попытался российский инженер Евгений Сверчков еще в 1909 году. Но поднять в воздух первый циклолет ему не удалось. Как и многим другим изобретателям. Почему сейчас это стало возможно?

- Тогда не было современных композитных материалов, а сегодня мы используем карбоновые лопасти и диски, многослойные конструкции - сэндвич панели и легкие сплавы для механизмов управления, - поясняет научный руководитель проекта Александр Дектерев. - Кроме того, управлять циклолетом сложнее, чем самолетом или вертолетом. И решить эту проблему сейчас удалось благодаря современным системам автоматического управления.

Как показала математическая модель, по ряду основных параметров циклолет превосходит схожие с ним мультикоптеры. При одинаковых габаритах и взлетной массе у него существенно меньшая мощность электромоторов. К преимуществам летательных аппаратов с циклическими двигателями, по сравнению с другой техникой вертикального взлета и посадки, специалисты относят: взлет и посадку с неподготовленных наклонных поверхностей (угол наклона поверхности до 30 ), высокую маневренность, закрытые периферийной защитой, а значит, безопасные движители и более низкий уровень шума. Эти качества особенно важны при полетах в условиях плотной городской застройки. В ближайших планах разработчиков - доводка автоматической системы управления полетом, проведение работ по совершенствованию конструкции аппарата для повышения его энергоэффективности и надежности.

Возможно, уже в ближайшем будущем мы увидим в небе необычные аэротакси с "воздушными колесами"

В перспективе могут быть созданы гораздо крупные грузопассажирские циклолеты, позволяющие нести полезную нагрузку 500-600 килограммов или до 6 пассажиров. Такой аппарат станет идеальным транспортным средством прежде всего для мегаполисов, поскольку будет занимать всего два парковочных машино-места и создавать шум на уровне современных легковых автомобилей. Возможно, мы скоро увидим в небе аэротакси с "воздушными колесами".