В Новосибирске проктолога осудили за выдуманные диагнозы

В Новосибирске суд признал бывшую заведующую колопроктологического отделения районной больницы виновной в служебном подлоге и мошенничестве.

На протяжении нескольких лет проктолог ГКБ №2 "лечила" в стационаре новосибирцев, которые об этом даже не подозревали. Заведующая вносила в медкарты ложные сведения о проходящих у нее лечение пациентах, которые на самом деле не нуждались в медицинской помощи. Их личные данные она брала из различных источников. На лечение также "поступали" ее знакомые и горожане, ранее обращавшиеся в больницу.

- Рукописным способом подделала в медицинских картах стационарных больных подписи от имени вышеуказанных лиц и удостоверила своими подписями правильность и достоверность заведомо ложных сведений, - сообщает СУ СК по Новосибирской области.

По данным следствия, с 2017 по 2019 годы заведующая "поставила на ноги" около сотни пациентов. Выяснилось, что врач оформляла в стационар липовых больных из корыстных побуждений. Сфальсифицированные медицинские карты заведующая передавала руководству учреждения для придания видимости высокой эффективности своей работы. За выполнение государственного задания по количеству и качеству оказания медицинской помощи ей также полагались стимулирующие выплаты. Таким образом проктолог дополнительно заработала свыше 240 тысяч рублей.

Подсудимая признала вину в случившемся и полностью возместила больнице нанесенный ущерб.

Суд назначил ей наказание в виде 1,5 года условно с таким же испытательным сроком. Помимо этого врач выплатит штраф в размере 7 тысяч рублей.