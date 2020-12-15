В российских регионах завершилась оцифровка восьми тысяч книжных памятников. Среди них рукописные издания XIII века, старинные книги императорских и частных коллекций, дореволюционные плакаты, военные листовки. Благодаря нацпроекту "Культура" издания оцифровываются, а их электронные копии размещаются в открытом доступе - на платформе Национальной электронной библиотеки.

После реставрации раритеты помещаются в бескислотные капсулы и оцифровываются, чтобы сохранить для истории и читателя. Фото: архив Новосибирской государственной областной научной библиотеки

Оцифровка ведется также и в 10 региональных библиотеках. Среди них Иркутская областная библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского, которая одной из первых включилась в нацпроект. Само сканирование книги - не менее серьезный процесс, требования к оформлению материалов очень высокие. Но иркутянам помог большой опыт оцифровки изданий, в том числе редких, для собственной электронной библиотеки.

На портале "Книжные памятники" уже доступно уникальное книжное собрание сибирских Колывано-Воскресенских горных заводов. Как рассказала директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) Светлана Тарасова, в 2019 году оцифровано 50 уникальных экземпляров из фонда отдела ценных и редких книг, в 2020-м - еще более 50 книг, которые относятся к "русским книгам гражданской печати 18 века (до 1830 года)".

- Оцифровка книжных памятников - приоритет, потому что эти книги находятся под особой охраной государства, - отметила Светлана Тарасова. - В силу их возраста нам приходится изымать книги из обращения, реставрировать, восстанавливать, затем снова помещать в специальные бескислотные капсулы, оцифровывать.

Это делается в том числе для того, чтобы любой человек, где бы не находился, мог бы познакомиться с раритетами.