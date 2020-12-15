Оцифровка ведется также и в 10 региональных библиотеках. Среди них Иркутская областная библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского, которая одной из первых включилась в нацпроект. Само сканирование книги - не менее серьезный процесс, требования к оформлению материалов очень высокие. Но иркутянам помог большой опыт оцифровки изданий, в том числе редких, для собственной электронной библиотеки.
На портале "Книжные памятники" уже доступно уникальное книжное собрание сибирских Колывано-Воскресенских горных заводов. Как рассказала директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) Светлана Тарасова, в 2019 году оцифровано 50 уникальных экземпляров из фонда отдела ценных и редких книг, в 2020-м - еще более 50 книг, которые относятся к "русским книгам гражданской печати 18 века (до 1830 года)".
- Оцифровка книжных памятников - приоритет, потому что эти книги находятся под особой охраной государства, - отметила Светлана Тарасова. - В силу их возраста нам приходится изымать книги из обращения, реставрировать, восстанавливать, затем снова помещать в специальные бескислотные капсулы, оцифровывать.
Это делается в том числе для того, чтобы любой человек, где бы не находился, мог бы познакомиться с раритетами.