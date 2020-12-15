На Ставрополье 94 процента предпринимателей, которые платят единый налог на вмененный доход (ЕНВД), до сих пор не выбрали альтернативу. В 2021 году все они могут столкнуться с тем, что их автоматически переведут на более сложный в использовании общий режим налогообложения (ОСНО). Это, по мнению экспертов, способно привести к массовому закрытию организаций и сворачиванию деятельности индивидуальных предпринимателей.

В федеральном центре несколько лет обсуждалась идея избавить российскую налоговую систему от ЕНВД. По мнению властей, этот режим себя исчерпал и уже неактуален. Более того, он помогает бизнесу скрывать реальные доходы. "Вмененку", как его еще называют, ввели более 20 лет назад, и с тех пор она стала вторым по популярности видом налогообложения после упрощенной системы (УСН). ЕНВД cокращает и упрощает контакты с фискальными службами и выгоден для малого бизнеса.

Суть ЕНВД в том, что, сколько бы предприниматель ни заработал, он платит государству от 7,5 до 15 процентов вмененного дохода - ставку устанавливают власти в каждом регионе. Таким образом, фактическая доходность конкретного предприятия или ИП не учитывается. Минфин считает такой режим устаревшим, его аналогов нет ни в одной другой крупной экономике мира. ЕНВД часто используют для уклонения от уплаты налогов. Так, перевод розничных предприятий торговли на онлайн-кассы, которые автоматически передают данные в фискальную службу, показал, что некоторые компании с миллиардными оборотами, применяя ЕНВД, платят минимальные налоги.

Как выяснил корреспондент "РГ", в Ставропольском крае большинство бизнесменов не готовы к переходу на новую систему налогообложения. А некоторые даже не знают о том, что им нужно обратиться в фискальные органы. Как сообщил заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц регионального управления федеральной налоговой службы Василий Решетов, ведомство будет радо ответить на подавляющее большинство вопросов по этой теме, однако налогоплательщики, мягко говоря, не торопятся уходить с ЕНВД.

- Около 94 процента всех предпринимателей, которые используют единый налог на вмененный доход, так и не заявили о своих дальнейших намерениях. Согласно закону заявление о переходе на УСН можно подать до 31 декабря. А на рассмотрение заявлений от тех, кто выберет патентную систему, требуется 10 рабочих дней, то есть подать их нужно было не позднее 17 декабря, - отметил Решетов.

Он добавил, что в управлении ФНС России предложили в виде исключения отменить в этом году данное требование. Поэтому ЕНВД также можно будет выбрать до 31 декабря.

Сложности переходного периода усугубили и нескоординированные действия федеральных и краевых чиновников. Так, поправки в региональный закон приняли вскоре после утверждения федерального нормативного акта. Но в последний момент выяснилось, что краевой документ основывался на "неправильной" версии федерального - он оказался не в той редакции.

- Несмотря на это, мы готовы работать с представителями бизнес-сообщества. У нас есть возможность скорректировать региональный закон и привести его в соответствие с федеральным, - заявил заместитель министра финансов Ставрополья Юрий Суслов.

В свою очередь министр экономического развития края Сергей Крынин отметил, что пока еще рано давать прогнозы, как изменения повлияют на ситуацию с малым и средним предпринимательством в регионе.

- Министерство просчитывает в данный момент возможные последствия. От имени губернатора края федеральным коллегам ушло не одно обращение с просьбой сдвинуть сроки отмены ЕНВД. К сожалению, реакции нет. Будем работать в тех условиях, которые имеем, - сказал глава ведомства.

Общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Ставропольского края Айрапет Товмасян считает, что отмена ЕНВД хотя и подразумевает больший контроль над бизнесом, тем не менее только увеличит теневую составляющую.

- Большинство пользователей ЕНВД - юридические лица, а не физические. Зачастую они занимаются розничной торговлей. Сейчас начнется сдача помещений в аренду и переход юрлиц в разряд индивидуальных предпринимателей. Патентная же система далеко не всегда выгодна для розничной торговли. Пойдет дробление бизнеса - то, с чем борется налоговая служба.

Его слова подтверждает предприниматель из станицы Баклановской Изобильненского городского округа Виктор Кореняк, который сейчас использует ЕНВД. Он говорит, что ему больше всего подойдет патентная система. Однако с 2021 года цены на патенты вырастут в 12 раз. И в итоге за 50 квадратных метров торговой площади в станице ему придется платить в год 237 тысяч рублей, хотя в Москве за ту же площадь предприниматели отдадут всего 53 тысячи. Так что хоть в чем-то Баклановская переплюнет столицу России. Вот только вряд ли станичные бизнесмены этому обрадуются.

Комментарий

Сергей Владимиров, директор АНО "Центр защиты бизнеса Ставропольского края":

- Об отмене ЕНВД всерьез заговорили в начале года. Но проблема в том, что основой для регионального закона стал не принятый Госдумой РФ нормативный акт, а его более ранняя версия. Об этом ранее заявил замминистра финансов Ставрополья Юрий Суслов.

Федеральный закон включил переходные положения. Суть их в том, что если субъект РФ не успел принять собственный правовой акт до нового года, то по ряду направлений на три месяца начинают действовать временные патенты. Но наши региональные власти поторопились с принятием краевого закона, лишив Ставропольский край возможности воспользоваться переходным положением и усугубив и так непростую ситуацию.

В 2020 году в стране уже свернули свою деятельность 4,5 миллиона предпринимателей. Это огромная цифра. По итогам года, уверен, она еще вырастет. 94 процента ставропольских бизнесменов не выбрали другой налоговый режим, так как они не понимают, как и куда переходить. Можно говорить о полном провале информационного сопровождения этого процесса.

Между тем если они не успеют сделать выбор, то их с первого января 2021 года переведут на общую систему налогообложения, а это значит, что им придется платить НДС, налог на прибыль и НДФЛ. Этого малые и средние предприниматели нашего края могут не пережить.