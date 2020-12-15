Погашение банковских кредитов за счет государства, один процент годовых и льготные условия антикризисного займа, "горячие линии" для бизнеса. Так власти регионов поддерживают своих предпринимателей, которые оказались в трудных условиях из-за пандемии. И помогают им не только сохранить производства, но и рабочие места для своих земляков.

Газета "Ставропольская правда" опубликовала серию материалов под общим названием "Путеводитель для малого бизнеса: как государство помогает предпринимателям". Под тем же названием в краевом центре "Мой бизнес" состоялся "круглый стол". Такие важные мероприятия при поддержке региональных министерств экономического развития и Торгово-промышленной палаты (ТПП) проходят не только в Ставрополе. Бизнесмены получают полезную информацию о нюансах госпомощи и как ее получения, например, о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса.

В Амурской области Государственная микрокредитная компания начала принимать заявки по двум новым льготным продуктам, особенно выгодным самозанятым. Они оформляют микрозаймы на два года под небывало низкий процент - от одного в год. Использовать средства можно на любые цели, связанные с открытием и развитием собственного дела. Вторая программа кредитования "Самозанятый-Стандарт" предназначена для тех, у кого полгода и более есть постоянный доход от своего дела. По льготной ставке можно взять до полумиллиона рублей на два года, рассказала "Амурская правда".

А читатели "Советской Чувашии" смогли узнать, что в условиях пандемии власти республики резко упростили порядок получения финансовой помощи. Минимальное количество документов, требований, минимальный процент денежного обеспечения при получении кредитов - вот основные способы "спасения утопающих" в пандемию. Самыми ущемленными оказались сферы деятельности, связанные с детским досугом, а также турбизнес, потребительский рынок, сфера питания. Именно в этих сферах требовалась максимальная господдержка.

В Пензенской области применили довольно смелый способ поддержки малого и среднего бизнеса. Почти все клиенты Сбербанка, которые воспользовались льготной программой кредитования, могут быть совершенно спокойными: их кредиты будут полностью погашены за счет государства. Но при одном условии: если предприниматель-заемщик выполнил условия договора по сохранению занятости, то есть позаботился не только о себе, но и о тех людях, которые вместе с ним ведут общее дело. Газета "Пензенская правда" подчеркивает: условие совершенно справедливое, тем более что сэкономленные деньги можно потратить на развитие и поддержание бизнеса, в том числе на выплату зарплаты работникам.

Самозанятые Амурской области могут оформить микрозайм под один процент годовых

Подписчики газеты "Калужские ведомости" узнали о том, что в областном центре состоялся инвестиционно-промышленный форум, организованный ТПП. Тема форума - "Калужская область на фоне страны в условиях коронавирусного кризиса. Открыто и беспристрастно". Наряду с трудностями, которые приходится преодолевать местному бизнесу, есть и поводы для оптимизма. "В целом страна выбирается из провала, вызванного пандемией, медленно. Однако наша область восстанавливается в ковидный период быстрее многих. И хотя в регионе нет сырьевых ресурсов, большого экспортного производства, города-миллионника, а структура экономики рассчитана в первую очередь на внутренний рынок, наши позиции совсем неплохи", - заявила участница видеоконференции Наталья Зубаревич. Причина успеха, по ее мнению, состоит в том, что региональная команда в свое время смогла разместить здесь автопром и поставщиков, а затем создать предприятия и кластеры, выпускающие другую продукцию, тем самым диверсифицировав экономику.

Кроме того, в Калужской области в этом году продолжается привлечение инвестиций. Важно и то, что региональные расходы на здравоохранение, социальную сферу здесь больше, чем в среднем по стране, что совершенно обоснованно в связи с актуальными проблемами, которые приходится решать во время пандемии. Поэтому область имеет все шансы сохранить социально-экономическую устойчивость.

Интересно высказался о перспективах малого и среднего бизнеса вице-мэр Липецка Дмитрий Аверов. По его словам, которые приводит "Липецкая газета", важно чувствовать грань между простудой и клинической смертью, то есть между закрытием одного производства в связи с объективными внутренними причинами и массовым прекращением деятельности предприятий на территории региона. Переход от одного состояния к другому всегда нужно тонко чувствовать и не допускать худшего сценария. С мнением липецкого вице-мэра трудно не согласиться.

Читатели газеты "Тагильский рабочий" узнали о том, что в Свердловском областном фонде появился новый продукт - заем "Антикризисный", беззалоговый, под минимальный процент и с отсрочкой уплаты основного долга до шести месяцев.

В Пензенской области предпринимателю погасят кредит, если он не увольнял своих работников

Также в Нижнем Тагиле организовали "горячую линию", которая действительно была горячей: за помощью и поддержкой с начала ограничительных мер на нее обратились более 2,5 тысячи человек. Чаще всего звучало: можно работать или нельзя? Почему конкуренты работают, а мы - нет? Где взять денег на зарплаты, на аренду? Кто-то звонил просто выговориться.

Директор Нижнетагильского фонда поддержки малого предпринимательства Сергей Федореев вспоминает: "Сотрудницы фонда, которые работали на "горячей линии", порой приходили ко мне со слезами, пересказывая, как их обругали. Приходилось объяснять коллегам, что предпринимателям сейчас очень трудно, поэтому, несмотря ни на что, нужно отвечать спокойно, выслушивать просьбы и стараться помочь. Ведь не они существуют для нас, а мы для них".